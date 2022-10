Rétablir la loi et l’ordre – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Les grands journaux locaux continuent de publier plusieurs pages sur l’ancienne affaire de meurtre de Tylenol au lieu des faits de l’actuel procès d’Igor Danchenko. Danchenko était l’informateur de Christopher Steel qui a rédigé le dossier utilisé par le FBI comme base pour enquêter sur les liens entre le candidat présidentiel Donald Trump et la Russie.

Les faits publiés montrent que Danchenko a été payé par le FBI pour des informations qui se sont avérées fausses par la suite, et le FBI a offert à Steel 1 million de dollars pour prouver que le dossier était vrai. L’offre à Steel était après deux demandes à un juge fédéral signées par le directeur du FBI James Comey pour la surveillance des écoutes téléphoniques, certifiées que les informations du dossier étaient vraies même en sachant qu’elles n’étaient pas fiables. On sait également que Steel a été payé par le Parti démocrate pour ses recherches. Aucun de ces faits n’a été diffusé par les médias grand public et il y a eu peu d’informations dans les nouvelles concernant l’étui pour ordinateur portable de Hunter Biden, que le FBI possède depuis plus de deux ans.

La semaine dernière, un auteur de lettre citant ses antécédents en matière de renseignement a déclaré qu’une demande de mandat de perquisition à un juge fédéral doit être précise et que le FBI n’est pas politiquement armé. Le professeur Alan Dershowitz a déclaré que le mandat de perquisition de la résidence de Trump était trop large, pas spécifique et n’aurait pas dû être approuvé. L’écrivain déclare que la demande de Biden pour l’embauche d’agents de l’IRS est de 8 700 et a dit de vérifier les faits, alors je l’ai fait. Le nombre exact est de 87 000 nouvelles personnes nommées. Actuellement, seuls les agents spéciaux sont autorisés à porter des armes à feu ; cependant, la demande de nouveaux employés nécessite un accord sur l’utilisation de la force mortelle.

Les élections de novembre détermineront notre liberté en tant que république. Considérez les enjeux qui affectent globalement l’avenir de notre pays et ne basez pas votre vote sur un seul enjeu. Nous devons arrêter la règle d’un parti et élire ceux qui votent en accord avec l’agenda de Biden. Je recommande Salvi, pour le Sénat ; Gryder, représentant du 14e district ; Bailey, gouverneur de l’Illinois ; procureur général de l’Illinois DeVore ; et Davis, Wheeler et West pour leurs sièges respectifs à l’Assemblée générale de l’Illinois. Tous les autres candidats républicains pour rétablir la loi et l’ordre.

Leland H.Hoffer

Oswego