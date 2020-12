La célèbre mannequin Instagram de l’Iran « Zombie Angelina Jolie » aurait été libérée sous caution quelques jours à peine après avoir été condamnée à dix ans de prison pour ses fameuses photos.

Fatemeh Khishvand, originaire de Téhéran, qui s’appelle Sahar Tabar sur Instagram, a été arrêtée pour la première fois par la police des mœurs en octobre 2019, puis condamnée à 10 ans d’emprisonnement ces dernières semaines pour «Promouvoir la corruption publique».

Tabar a atteint une notoriété mondiale en 2017 après avoir publié une série dramatique de photographies fortement éditées qui la dépeignaient avec un teint choquant et mortel et des traits extrêmes.

Les images bizarres ont amené beaucoup à la comparer au personnage de dessin animé Corpse Bride et à dire qu’elle était une version zombie de l’actrice hollywoodienne Angelina Jolie. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Tabar aurait subi jusqu’à 50 chirurgies esthétiques.

Aussi sur rt.com «Corpse Bride»: Internet claque une femme qui a subi «50 chirurgies» pour ressembler à Angelina Jolie… ou l’a-t-elle fait?

Tabar a déclaré plus tard que tout cela était une cascade qu’elle avait réussie à l’aide d’outils de maquillage et de retouche photo, partageant des photos non éditées d’elle-même qui prouvaient qu’elle n’avait pas pris de mesures extrêmes.

«C’est Photoshop et le maquillage. Chaque fois que je publie une photo, je peins mon visage de manière de plus en plus amusante. C’est une manière de s’exprimer, une sorte d’art. Mes fans savent que ce n’est pas mon vrai visage ». elle a expliqué l’année dernière.

Je n’ai même pas pensé à être comme Jolie. De plus, je ne voulais pas ressembler au personnage de dessin animé Corpse Bride.

Cependant, ces singeries n’ont pas bien plu aux autorités iraniennes et Tabar a été accusé de blasphème, d’incitation à la violence, d’encouragement des jeunes à la corruption et de gain de revenus par des moyens inappropriés, selon l’agence de presse iranienne Tasnim.

Bien qu’il ait été condamné à une peine de 10 ans ces derniers jours, Tabar a maintenant quitté la prison, le journaliste et activiste iranien basé aux États-Unis, Masih Alinejad «Pression médiatique massive» pour sa libération.

Aujourd’hui, une adolescente iranienne qui a publié des images d’elle-même fortement déformées en ligne et qui a été emprisonnée pendant 10 ans a été libérée après une pression médiatique massive.# سحر_تبر با قید وثیقه شد # حکومت_گروگانگیر آزادی را جیره بندی می‌کند pic.twitter.com/Dmup86thCC – Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) 17 décembre 2020

Alinejad a partagé une séquence vidéo d’un reportage local, en disant: «Aujourd’hui, une adolescente iranienne qui a publié des images d’elle-même très déformées en ligne et qui a été emprisonnée pendant 10 ans a été libérée après une pression médiatique massive.

Tabar elle-même a également confirmé à Tasmin qu’un juge lui avait permis d’être libérée sous caution.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!