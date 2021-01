LIVERPOOL, Angleterre: le milieu de terrain de Liverpool Fabinho pense que le nouveau leader de la Premier League, Manchester United, n’est que l’un des quatre rivaux potentiels pour le titre cette saison.

United a grimpé au-dessus de Liverpool, son rival le plus féroce, à la première place en battant Burnley 1-0 mardi et semble prêt à se battre pour le titre pour la première fois depuis le départ à la retraite de l’entraîneur de longue date Alex Ferguson en 2013.

Liverpool a une chance de revenir au sommet lorsque les champions affronteront United à Anfield dimanche, mais Fabinho a déclaré que son équipe ne pouvait pas être consommée uniquement avec la résurgence d’Ole Gunnar Solskjaers.

Ils sont définitivement confiants et profitent d’un bon élan en championnat, a déclaré Fabinho dans une interview vidéo de son domicile à Liverpool mardi, avant que les États-Unis ne gagnent contre Burnley. Ils sont en train de gagner des matchs qu’ils n’ont peut-être pas connus la saison dernière, comme contre Wolverhampton (1-0 le mois dernier).

Cependant, nous ne nous concentrons pas exclusivement sur Manchester United. L’essentiel est d’essayer de jouer notre football et de gagner des matchs.

Fabinho voit Manchester City, également en bonne forme ces derniers mois, comme un autre candidat au titre et n’exclut pas une accusation des équipes londoniennes de Chelsea et de Jose Mourinhos Tottenham.

(City) est très bien formé et a réalisé d’excellentes saisons au cours des trois dernières campagnes de Premier League, donc City est l’un des prétendants, a déclaré Fabinho. United en est un autre (et) j’ai déjà dit que Tottenham et Chelsea sont forts et veulent aller jusqu’au bout.

Peut-être que Chelsea a connu des hauts et des bas récemment, mais ils sont toujours une équipe forte. Et nous savons que Tottenham, à cause de son manager et de son équipe, est également dans le combat.

La rivalité de Liverpool avec United sera ajoutée dans les semaines à venir, avec une rencontre des poids lourds au quatrième tour de la FA Cup à Old Trafford une semaine après leur match de championnat.

Jouer contre Manchester United est toujours une grande opportunité, c’est un derby, a déclaré Fabinho. Je pense que les fans sont ravis d’avoir la chance de regarder deux grands matchs en peu de temps.

Nous souhaitons améliorer nos résultats en FA Cup par rapport aux saisons précédentes. Nous devons donc être pleinement concentrés, c’est le seul moyen de battre un rival aussi fort.

Liverpool, qui a mis fin à 30 ans d’attente pour un titre de champion la saison dernière, n’a remporté aucun de ses trois derniers matches de championnat.Son dernier match de haut niveau a été une défaite 1-0 à Southampton et Fabinho a reconnu que cette saison avait été une lutte au milieu du pandémie.

Cette saison en cours, nous voyons de nombreuses grandes équipes perdre des points qu’elles ne perdent normalement pas, a-t-il déclaré. Peut-être que la courte pré-saison affectée au début, peut-être que jouer à huis clos a aussi une influence.

Certains se sont demandé si la ligue devait continuer avec la nouvelle variante de COVID-19[feminine provoquant une augmentation des cas, à la fois dans le football et dans la société en général.

Récemment, avant ces dernières semaines où le nombre de cas a augmenté, la situation était en quelque sorte normalisée sur le terrain d’entraînement. Nous sommes très souvent testés pour le COVID. Donc, nous faisions des choses, comme utiliser le restaurant, plus ou moins comme d’habitude, a déclaré Fabinho. «Mais maintenant, avec ces nouveaux cas, nous avons plus de restrictions, donc le restaurant ne peut pas être utilisé et le club prend les précautions appropriées.

Ils délimitent certains chemins que nous devons suivre au terrain d’entraînement, parfois vous devez vous promener pour atteindre un endroit à côté de vous. Loin du club, ils nous demandent d’utiliser des masques et des gants, ils ont donné ce matériel. Le club est conscient qu’il est difficile d’arrêter de tout faire, comme le shopping. Mais ils font tout leur possible pour nous aider.

Fabinho ne voit aucune raison de s’inquiéter de la perte de l’attaquant de Liverpool, Mohamed Salah, qui a déclaré dans une rare interview accordée au journal espagnol AS le mois dernier que tout était entre les mains du club lorsqu’on lui a posé des questions sur un transfert potentiel à Barcelone ou au Real Madrid.

Les grands joueurs auront toujours leurs noms impliqués dans les rumeurs, a déclaré Fabinho. Salah joue (pour) Liverpool, l’une des plus grandes équipes du monde. Je pense donc que c’est normal de voir son nom lié à d’autres équipes, en particulier de ligues différentes.

Bref, je le vois très heureux ici et content de ses performances cette saison. Il est très exigeant avec lui-même, il veut être le meilleur, il veut aider l’équipe et travaille dur pour cela. Cela a toujours été le cas et cela n’a pas du tout changé. Il continue de marquer des buts, ce que tout le monde a l’habitude de voir. Dans le vestiaire, il parle toujours à tout le monde et fait des blagues. Je ne vois rien qui l’affecte.

____

Plus de football AP: https://apnews.com/Soccer et https://twitter.com/AP_Sports