Resurgent Rohaan en hausse après la répétition de Wokingham à Royal Ascot | Nouvelles de la course

Rohaan de David Evans s’est sauvé de la retraite avec une deuxième victoire consécutive à Royal Ascot.

Sans victoire depuis la réunion royale de 2021, Rohaan avait exercé son métier en Angleterre, en Irlande, en France et en Arabie saoudite et avait été jugé sur des voyages allant de cinq à sept stades, tous sans succès.

La détérioration de sa forme était si marquée et durable que ses relations étaient sur le point de l’appeler un jour, la femme du copropriétaire Chris Kiely commençant même à chercher une maison convenable pour lui à sa retraite.

Ils ont donc été naturellement stupéfaits lorsqu’il a défié tard sous Ryan Moore et a choisi parmi les 25 rivaux pour répéter la victoire de l’année dernière à Wokingham et devenir le premier double vainqueur de la course depuis Selhurstpark Flyer en 1997 et 1998.

“Je pense que c’était probablement la meilleure performance d’entraînement que j’ai jamais vue parce que je planifiais vraiment sa retraite, il avait régressé et avait quelques problèmes et je n’étais pas sûr qu’il allait récupérer”, a déclaré Kiely.

“Dave me disait depuis quelques semaines qu’il était meilleur que jamais et il l’était, il a essentiellement gagné sur la bride.

“Je ne pense pas avoir jamais vu une meilleure performance d’entraînement, sa forme avait complètement chuté d’une falaise. Ma femme planifiait sa retraite et avait trouvé quelques endroits à proximité pour le garder, Ascot se sentait un peu au revoir Un peu d’approbation et un merci, nous allions nous assurer qu’il avait une bonne et heureuse maison.

“Dave a toujours été confiant mais je ne l’étais pas, j’étais assez cynique quant à ses chances. Pour lui, aller faire ce qu’il a fait est tout simplement incroyable, je suis aux anges avec lui.”

Kiely possède le cheval conjointement avec James Tomkins, un footballeur professionnel qui joue pour Crystal Palace, le même club pour lequel le père de Kiely, Dean, travaille en tant qu’entraîneur des gardiens de but et qui, accessoirement, joue à Selhurst Park – l’inspiration derrière le nom Selhurstpark Flyer.

“Nous sommes entrés en contact grâce à notre passion pour la course, il avait acheté quelques chevaux dans le passé et n’avait pas eu beaucoup de succès et m’a dit un jour au hasard que si quelque chose de bon apparaît, faites-le-lui savoir”, Kiely dit de sa connexion à Tomkins.

“L’opportunité d’acheter ce gars s’est présentée et il a pris une jambe en lui. C’est l’un des gars les plus gentils que j’aie jamais rencontrés, il est vraiment passionné par la course et autant j’étais ravi pour moi et ma famille, j’étais ravi pour lui parce qu’il a traversé une saison difficile.”

Après le succès d’Ascot la saison dernière, Kiely et Tomkins ont reçu plusieurs offres attrayantes pour le cheval, mais le partenariat était uni dans leur désir de le garder et il est resté avec Evans plutôt que de voyager à l’étranger.

Kiely a déclaré: “Nous avons refusé certaines offres la saison dernière pour des sommes importantes, il y avait une offre après Ascot l’année dernière pour aller en Australie et c’était dans les millions et nous l’avons refusée – il (Tomkins) est resté à mes côtés et il me permet de faire comme je l’entends avec où nous courons et quand nous courons.”

Les plans de retraite ont maintenant été abandonnés et les Hackwood Stakes à Newbury seront la prochaine escale de Rohaan, après quoi un retour au niveau du groupe un est prévu plus tard.

“Nous prévoyons d’aller aux Hackwood Stakes à Newbury dans trois semaines pour le groupe trois, puis je pense que le plan est de commencer à basculer et à rouler dans les groupes un”, a déclaré Kiely.

“Je pense que nous aimerions le garder sur des pistes plates, nous irons probablement pour le Prix Maurice de Gheest, la Haydock Sprint Cup, puis le Champions Day Sprint, c’est là que nous retravaillerons.

“Vous devriez revenir d’Ascot car c’est là qu’il a eu le plus de succès, mais il a également remporté un groupe deux à Haydock la saison dernière. Le Maurice de Gheest, je pense, conviendrait car il aurait besoin d’une course ou deux avant ensuite, Dave aime l’idée de le faire entrer dans un groupe trois avec une pénalité juste pour voir où il en est et le faire avancer.”

Un retour à Royal Ascot reste une priorité pour la saison prochaine et au-delà, la rencontre d’un objectif particulier pour Kiely lorsqu’il s’est impliqué dans le sport.

“L’année prochaine, espérons-le, nous serons à nouveau au défi dans l’une des courses de groupe, peut-être le jubilé de platine”, a-t-il déclaré.

“J’espère qu’il pourra faire un peu de voyage maintenant et être l’un des meilleurs sprinteurs des deux prochaines années, sa forme est tombée d’une falaise mais nous avons une deuxième bouchée de la balle et j’espère que nous pourrons être l’un des sprinteurs dominants pour les deux ou trois prochaines années.

“J’ai eu quelques objectifs en course que je voulais vraiment atteindre et avoir un vainqueur de Royal Ascot était définitivement en tête de liste et je n’ai jamais vraiment pensé que je m’en approcherais.

“Chaque fois que j’ai acheté un cheval, nous avons toujours travaillé pour Ascot, donc avoir un gagnant l’année dernière était incroyable, et le refaire cette année était incroyable. Je ne peux pas le mettre en mots, je l’ai déjà dit et je le répète – ce fut l’un des meilleurs moments de ma vie.”