Fort de deux victoires en trois matches, une résurgence Blasters du Kerala chercherait un autre résultat positif quand ils font face FC Goa dans un Super Ligue indienne match de samedi.

Les Kerala Blasters connaissent une bien meilleure phase dans l’ISL. Avec sa victoire contre le Bengaluru FC, l’équipe de Kibu Vicuna a récolté sept points à ses trois derniers matchs contre six lors de ses neuf premiers matchs.

Cependant, l’Espagnol a admis que le match contre le FC Goa samedi serait un test beaucoup plus difficile. Après avoir lutté pour les buts au départ, l’attaque du Kerala s’est réunie lors des quatre derniers matches, marquant huit fois. Dans ces quatre matchs, le Kerala a tenté 24 tirs cadrés à une moyenne de six tirs par match.

« Nous participons à chaque match jusqu’à la fin. Lors des trois derniers matches, nous avons bien joué. Nous avons bien joué et nous avons obtenu les points », a déclaré Vicuna.

Cependant, ils affronteront une équipe qui a dominé les matchs avec un maximum de possession, étant restée invaincue lors des cinq derniers matchs.

« C’est vrai que demain est un match différent. C’est contre une bonne équipe qui joue du bon football mais nous essayons de récupérer les joueurs et de préparer le match autant que possible », a déclaré Vicuna.

« C’est une bonne équipe. Ils ont des joueurs très dangereux. (Igor) Angulo, (Jorge) Ortiz et Romario Jesuraj jouent bien. J’espère que demain dans le match, nous allons être meilleurs. Et aussi créer plus d’occasions que au début de la saison », a-t-il ajouté.

Le Kerala est actuellement neuvième, mais il n’est qu’à quatre points du Hyderabad FC, quatrième, et Vicuna semblait optimiste.

« Nous sommes heureux d’être proches (des quatre premiers) après le dernier match, mais nous nous concentrons sur le prochain match. »

Le FC Goa a été au top de sa forme en remontant dans le top 3, réalisant des performances impressionnantes.

Les hommes de Juan Ferrando sont les rois de retour de la ligue, après avoir remporté 10 points après avoir concédé le premier.

« Nous jouons en équipe. Nous nous battons jusqu’à la dernière minute. Chaque joueur doit se battre. Ils savent qu’ils ne feront pas partie de l’équipe s’ils ne le font pas. Vous en gagnerez ou en perdrez, mais le combat est le chose la plus importante », a déclaré Ferrando.

« Ce sera un match très difficile (contre le Kerala). Ils ont essayé de jouer un bon football. Ils ont des plans différents et tirent le meilleur parti des espaces libres. Ils ont une bonne équipe », a-t-il déclaré.