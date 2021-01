Resurgent Gladbach présentera au Bayern Munich un test sévère

Le match de vendredi de la Bundesliga attire l’attention, alors que le Borussia Monchengladbach accueille les champions du Bayern Munich (14 h 20 HE, diffusion en direct sur ESPN +). Le commentateur principal de la Bundesliga d’ESPN, Derek Rae, estime que le retour de Gladbach à la notoriété ces dernières années représente une véritable histoire positive dans le football allemand.

Les gens familiers avec ce commentateur sauront qu’en tant que personne qui a plus qu’un faible pour la ville cathédrale de Cologne et tout ce qui concerne Kolsch, je suis censé avoir de l’hostilité envers les vrais rivaux de football du club local. Ce serait le Borussia Monchengladbach, un club chargé d’histoire et de traditions à moins d’une heure de route.

La vérité est que je n’ai en fait que du respect pour la tradition enracinée du club. Certains de mes jours les plus agréables sur les sites de football allemands ont été passés dans la région sous-estimée du Niederrhein, que ce soit dans le vieux Bokelberg chaotique, grand ouvert au vent et à la pluie, ou dans le parc Borussia moderne, situé dans les champs verts pour au sud-ouest du centre-ville de Monchengladbach. Ce sont des gens sympathiques avec qui regarder le football, et les fans des poulains savent que les suivre n’est pas une tâche pour les passifs ou les demi-enthousiastes.

À Mönchengladbach, vous êtes toujours conscient d’une histoire du football vivante et respirante axée sur les années 1970 vertigineuses, lorsque des grands comme Gunter Netzer, Jupp Heynckes, Berti Vogts et Rainer Bonhof ont joué dans un spectacle considérable et divertissant. Cinq Meisterschale trophées, deux victoires en Coupe UEFA et une participation à la finale de la Coupe d’Europe 1977, où ils ont perdu contre Liverpool, témoignent d’une décennie de succès étonnante.

Comme de nombreux clubs provinciaux similaires à travers l’Europe, une période de friche s’est ensuivie. En tant que jeune étudiant, je me souviens avoir été collé à un poste de télévision dans l’est de la Hesse en 1984 alors que Gladbach se battait contre le Bayern, pour perdre aux pénalités. Dans un élément important du symbolisme, le joueur vedette du Borussia Lothar Matthaus a raté la fusillade, son dernier acte avant de partir rejoindre le club de Munich.

Cela semblait presque inaugurer des années de déclin relatif. À la fin des années 90 et au début des années 2000, le Fohlenelf avait évolué, pour utiliser le merveilleux mot allemand, en un Fahrstuhlmannschaft (littéralement, « une équipe qui monte et descend un ascenseur »). Rebondir de la première division à la 2. Bundesliga était devenu monnaie courante.

L’un des joueurs du club pendant cette période troublée était un arrière droit bavarois qui avait traversé les rangs des jeunes du Bayern Munich, mais n’avait pas réussi à atteindre la note. Max Eberl a servi Gladbach pendant les six dernières années de sa carrière sur le terrain avant de s’occuper des questions de football jeunesse et amateur pour le Fohlen. En 2008, il avait été nommé directeur sportif, et avec un oeil pour un joueur et une manière agréable mais déterminée, s’est mis au travail pour restaurer la fortune de ce fier club.

Récemment, le contrat d’Eberl a été prolongé jusqu’en 2026. Les entraîneurs sont venus et repartis, mais le rusé Eberl a toujours été le rendez-vous puisque Gladbach a réservé une place en Ligue des champions quatre fois au cours des huit dernières années. Il y a eu divers flirt avec son ancien club, le Bayern, mais vous sentez qu’Eberl et Gladbach savent qu’ils sont bons l’un pour l’autre.

Il y a près de deux ans, Eberl a pris ce qui s’est avéré être un coup de maître d’une décision, mais qui comportait un certain risque. Dieter Hecking avait été un entraîneur solide pendant plus de deux ans avec les Foals, mais Eberl a annoncé en avril 2019 qu’aucun nouveau contrat ne serait proposé au tacticien très respecté. Au lieu de cela, Eberl voulait un style de pressage plus audacieux, plus rapide et plus basé sur la puissance, et avait besoin d’un nouvel esprit pour le mettre en œuvre. Entrez Marco Rose, un Allemand qui avait travaillé avec une approche similaire au FC Salzburg en Autriche, et qui avait été lié à divers clubs de Bundesliga. Gladbach croyait qu’en agissant rapidement, ils pourraient obtenir leur homme, et ils l’ont fait.

Marco Rose a le Borussia Monchengladbach sur le point de faire des vagues à la fois à la maison et en Europe cette saison. Getty Images

Les principaux objectifs étaient d’utiliser ce nouveau ballon de football infusé de Rose pour améliorer la substance et décrocher une place en Ligue des champions pour 2020-21, ce qu’ils ont fait, aux dépens du Bayer Leverkusen dans une course qui s’est déroulée jusqu’au bout. Gladbach n’avait jamais atteint les huitièmes de finale de la forme moderne de la première compétition de clubs d’Europe, mais Rose a corrigé cela cette saison, peut-être contre toute attente dans un groupe difficile composé du Real Madrid, de l’Inter Milan et du Shakhtar Donetsk. Maintenant, ils peuvent faire un swing à Manchester City en huitièmes de finale le mois prochain.

Il serait juste de dire que la détermination du Borussia à faire un pas de géant sur la scène continentale s’est faite au détriment de leur forme de championnat. Les performances ont été inégales et incomplètes, ce qui est compréhensible étant donné le fardeau d’avoir à entasser les jeux dans une fenêtre beaucoup plus étroite que d’habitude. Ce n’est que de manière éphémère que Gladbach a exploité son potentiel réel en Bundesliga. Trop de points ont été gaspillés par des concessions tardives, comme contre Augsbourg, lorsqu’ils ont fait match nul, et Hoffenheim lorsqu’ils ont réussi à perdre d’une position gagnante.

Le gardien Yann Sommer n’a pas été son commandement habituel, les performances de Marcus Thuram ont diminué et purgent actuellement une interdiction pour avoir craché sur Stefan Posch, tandis que le stimulant du milieu de terrain Denis Zakaria a pris le temps de rebondir après une blessure au genou à long terme.





Cependant, tout le monde n’a pas été en dessous de la moyenne. Matthias Ginter reste l’un des défenseurs les plus stables de la Bundesliga et Florian Neuhaus, avec son dynamisme au milieu de terrain et sa menace de but, est l’un des joueurs les plus améliorés d’Allemagne. Plus haut, le capitaine Lars Stindl est plus que résistant à l’épreuve du temps, tandis que Jonas Hofmann est un autre qui a ébloui lorsqu’il était en forme – c’est lui qui a superbement installé le vainqueur de Breel Embolo à Bielefeld la semaine dernière.

Battre le Bayern au Borussia Park est quelque chose que Gladbach a fait aussi récemment que la saison dernière, avant le Rekordmeister est allé sur leur charge d’un autre monde à un huitième titre consécutif. Ramy Bensebaini, qui a montré des nerfs d’acier pour envoyer le vainqueur du penalty à la 92e minute à cette occasion, est peu susceptible de commencer alors qu’il poursuit sa récupération du COVID-19. Valentino Lazaro est définitivement absent en raison d’un problème musculaire, mais Alassane Plea pourrait donner à Rose une option supplémentaire en attaque dès le départ.

Le Borussia peut-il vaincre le Bayern? Dans les années 70, cette question recevait toujours une réponse affirmative lorsque les côtés verrouillaient les cornes. Hoffenheim a été catégorique cette saison, et d’autres se sont rapprochés, marquant le premier contre les champions lors de huit matches de Bundesliga successifs. Gladbach est bien capable de faire une brèche. Nous sommes dans un vendredi fascinant.