Résumé : Taïwan approuve l’outil de fond d’œil AI de VUNO et plus de mémoires

Taïwan autorise l’outil d’analyse du fond d’œil par IA de VUNO

La société sud-coréenne VUNO a obtenu l’approbation de la Food and Drug Administration de Taiwan pour commercialiser son logiciel d’analyse du fond d’œil par IA.

VUNO Med-Fundus AI analyse les images du fond d’œil pour détecter rapidement les emplacements des lésions indiquant des maladies rétiniennes, notamment la rétinopathie diabétique, la maladie maculaire et le glaucome.

Cette dernière certification fait suite à l’autorisation de la FDA de Taiwan pour ses autres produits d’IA, VUNO-Med Chest X-ray et VUNO-Med Bone Age. Il y a tout juste deux mois, VUNO a obtenu Autorisation de Singapour pour VUNO Med-Fundus AI.

Une étude valide la solution d’IA d’AIRS Medical pour le débruitage des images IRM 3D

AIRS Medical, une start-up d’IA médicale de Corée du Sud, a récemment prouvé dans une étude la capacité de sa solution de reconstruction IRM alimentée par l’IA, SwiftMR, à débruiter et à améliorer considérablement la qualité des images IRM 3D.

Basé sur sa résultatsun outil de réduction du bruit et d’amélioration de la qualité d’image basé sur un réseau de neurones profonds a surpassé la séquence conventionnelle d’écho de gradient rapide préparée par magnétisation (MP-RAGE) en améliorant la qualité de l’image RM.

“Nous sommes très heureux d’avoir prouvé que SwiftMR contribue non seulement à réduire le temps, mais aussi [helping] rendre les images superbes, finalement [helping] les radiologues lisent les images en toute confiance », a déclaré le Dr Hyeseong Lee, PDG d’AIRS Medical.

Qure.ai regroupe les solutions à l’aide du kit MONAI de NVIDIA

La start-up indienne de technologie de la santé Qure.ai est l’une des premières à adopter le dernier framework open source de NVIDIA pour le déploiement d’applications d’imagerie médicale IA.

Les packages d’application MONAI (MAP) simplifient le processus de déploiement d’un modèle d’IA dans un écosystème de soins de santé existant.

Selon NVIDIA, Qure.ai conditionne désormais ses solutions d’IA pour un déploiement à l’aide de MAP, ce qui accélère son impact clinique.

Cambridge Cognition, basée au Royaume-Uni, apporte des solutions de santé cérébrale en Chine

Cambridge Cognition, société cotée à Londres, fournisseur de solutions de tests d’évaluation cognitive, a conclu un nouveau partenariat pour apporter ses offres de santé numérique en Chine.

La société a récemment signé un accord de licence exclusif de 10 ans et un partenariat stratégique avec Luca Healthcare, un développeur local d’outils numériques d’évaluation de la santé.

Luca réalisera Cambridge Cognition’s Suite CANTAB de tests numériques de santé cérébrale disponible en Chine via sa plateforme LucaPlex.

« La Chine compte plus de 265 millions de personnes âgées de 60 ans et plus, dont 40 millions de personnes souffrant de troubles cognitifs légers et 15 millions de personnes atteintes d’une forme de démence. Avec les maladies neurodégénératives, le diagnostic précoce est la clé de la gestion de la progression de la maladie. Nous tirerons parti de Cambridge La recherche, le savoir-faire scientifique et la technologie numérique de Cognition pour mettre à disposition des outils d’évaluation cognitive avancés pour le marché des essais cliniques et le marché de la santé en Chine », a déclaré le PDG de Luca, Echo Chen.