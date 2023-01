Résumé sportif du Daily Chronicle du vendredi 13 janvier 2023

Ils les ont emballés vendredi soir à Hinckley-Big Rock, et le deuxième étudiant des Royals, Martin Ledbetter, a emballé le livre de bord.

Ledbetter a marqué 20 points et tiré 15 rebonds pour mener les Royals à une victoire de 69-45 sur Earlville lors d’un concours de la Little Ten Conference lors de la soirée Pack the Place. Ben Hintzsche a ajouté 19 points et six cartons, et Tyler Smith a ajouté 11 points, dont trois à 3 points pour H-BR (15-5, 6-0 LTC).

Sycomore 67, Rochelle 39 : À Sycamore, Jaxon Tierney est sorti du banc et a mené les Spartans à la victoire de la Conférence Interstate 8 avec un record d’équipe de 20 points. Lucas Winburn a ajouté 14 points et Burke Gautcher a fait un peu de tout pour les Spartans (8-11, 3-5), marquant neuf points, bloquant quatre tirs et réussissant cinq interceptions.

Somonauk 69, Indian Creek 51 : À Shabbona, Logan Schrader a inscrit 12 points et Jeffrey Probst 10 pour les Timberwolves (4-14, 1-5) dans leur défaite en LTC.

Byron 56, Gênes-Kingston 49 : À Byron, les Cogs (7-12, 1-2) ont abandonné leur concours sur route de la Big Northern Conference aux Tigers.

Basket Filles

Sycomore 39, Sandwich 8 : À Sycamore, Evyn Carrier a marqué 14 points et Monroe McGhee en a ajouté 10 pour les Spartans (11-10, 9-1) dans leur victoire sur l’Interstate 8.