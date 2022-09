Résumé sportif du Daily Chronicle du mercredi 31 août 2022

Derrière une paire de buts chacun de Junior Leon et Diego Espinoza, l’équipe masculine de football Genoa-Kingston est restée invaincue dans la Big Northern Conference avec une victoire de 6-2 sur Winnebago mercredi.

Leon a ajouté une paire de passes décisives alors que les Cogs se sont améliorés à 6-1 au total et 2-0 dans le BNC. Jay Wolcott et Brayan Garcia ont ajouté des points pour GK.

Filles Golf

Kaneland 173, Plano 288 : À Elburn, les Knights ont abattu une équipe au plus bas de la saison pour éliminer Plano. Katharine Marshall a remporté les honneurs médaillés en tirant un pair pair 36. Julia Skiba (45), Braelyn Davoust (46) et Meredith Naab (46) ont contribué pour Kaneland.

Byron 196, Gênes-Kingston 225 : À Byron, Aleia Lauer a eu le tour bas de l’après-midi pour GK, cardant un 51. Taylor Rhoads, Cortlyn Tetzloff et Ella Hensley ont contribué pour les Cogs.

Dekalb-Sycomore 184, Rosaire 212 : À Dekalb, Lauren Cohen a cardé un 39 et a eu l’aide de ses coéquipières Brianna Chamoun (41) et Lexi Morrow (42), alors que Dekalb-Sycamore s’est amélioré à 4-0. SImone Bertrand a également contribué à la victoire de Dekalb-Sycamore.

Garçons Golf

Byron 154, Gênes-Kingston 221 : À Byron, les Cogs ont abandonné un concours sur route BNC aux Tigers.

Football garçons

Wheaton-Warrenville Sud 6, Kaneland 0 : À Wheaton, les Knights sont tombés face aux Tigers dans un match hors conférence.

Volley-ball féminin

Sandwich 2, Somonauk 0 : À Sandwich, Alexis Sexton a récolté 12 passes décisives et Maddie Hill a ajouté neuf récupérations et quatre attaques décisives alors que les Indiens se sont améliorés à 2-2. Kaylin Herren a ajouté cinq attaques décisives et Claire Allen a réussi quatre récupérations et trois attaques décisives pour les Indiens.

Kaneland 2, Belvidere Nord 1 : À Maple Park, les Knights ont égalisé leur record de la saison à 3-3 avec la victoire hors conférence, 25-22, 20-25, 25-16, contre le Blue Thunder en visite.

Plano 2, Hinckley-Big Rock 0 : À Hinckley, les Royals ont chuté dans le match sans conférence, 25-15, 25-21.

Filles Tennis

Sycomore 6, Belvidere 1 : À Sycamore, dans un match hors conférence, les Sabres ont balayé les matchs de double et ont remporté trois des quatre matchs de simple.

Le simple n ° 1 Elizabeth Kleckner a gagné en deux sets, 6-0, 6-3. Jordyn Tilstra a gagné au n ° 2 en simple. Sabrina Ezell et Katie Elsner ont remporté les doubles n ° 1, Becca Allen et Madyson Block les doubles n ° 2, Layla Musich et Yuxuan Ni les doubles n ° 3 et Jersey Davis et Jeanny Ni les doubles n ° 4.