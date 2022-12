Résumé sportif du Daily Chronicle du mercredi 30 novembre 2022

Traven Atterberry a marqué 18 points et Josh Bunting en a ajouté 12 alors que les Cogs ont éliminé Marengo 58-38 lors d’un match hors conférence mercredi soir. GK s’est amélioré à 4-2 avec la victoire.

Basket Garçons

Indian Creek 58, Amboy 36 : À Amboy, après trois défaites consécutives pour commencer la saison, les Timberwolves (2-3) ont remporté leur deuxième victoire consécutive dans un concours hors conférence.

Basket Filles

Westmont 57, Hinckley-Big Rock 53 : À Hinckley, Devin Werner a mené les Royals avec 15 points dans le concours hors conférence. La recrue Anna Hermann a ajouté 13 points et Kylee Hellebrand 12 pour HBR (1-3).

Lutte

Gênes-Kingston 46, Marengo 29 : À Marengo, les Cogs ont vaincu les Indiens lors d’une double rencontre hors conférence.

Basket-ball masculin

Nord de l’Illinois 90, Est de l’Illinois 70 : À Charleston, cinq joueurs ont marqué à deux chiffres alors que les Huskies ont tiré 61,7% (29 sur 47) du terrain, dont 56% (14 sur 25) à 3 points.

Keshawn Williams a ouvert la voie avec 17 points, Zarique Nutter et David Coit en ont chacun marqué 16, et Kaleb Thornton et Darweshi Hunter ont tous deux récolté 10 points.

Les Huskies (3-5) menaient par six à la pause mais ont réprimé défensivement après l’entracte, limitant les Panthers à 36,4% de tirs (12 sur 33) en seconde période, dont 18,2% (2 sur 11) à partir de 3 points intervalle.

“Notre disposition pour commencer le match n’était pas ce dont nous avions besoin, surtout sur la route”, a déclaré l’entraîneur de NIU Rashon Burno. “Je n’ai pas aimé la façon dont nous sommes sortis, mais au crédit de nos gars, nous sommes entrés avec une avance à la mi-temps et sommes sortis dans les quatre premières minutes [of the second half] et joué de la bonne manière.