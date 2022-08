Résumé sportif du Daily Chronicle du mercredi 24 août 2022

L’équipe masculine de cross-country de Sycamore a bien commencé la saison en capturant la rencontre Morris Early Bird Cross Country.

Sycamore a marqué 52 points et a été mené par le junior Naif Al-Harby qui s’est classé deuxième au classement général et son coéquipier, le senior Ethan Solfisberg.

Senior Caden Emmert et sophomore Corey Goff ont également terminé dans le top treize pour Sycamore. Senior Kaden Welch a terminé cinquième pour Morris.

Volley-ball féminin

Wheaton Nord 2, Kaneland 0 : À Wheaton, lors du premier match du Blue-Gold Invitational, Kaneland s’est incliné face aux Falcons hôtes 25-20, 25-13.

Kaneland 2, Aurore Ouest 0 : À Wheaton, les Knights ont rebondi pour remporter leur deuxième match de la journée 25-12, 25-16. au Blue-Gold Invitational.

Gênes-Kingston 2, Marengo 0 : À Marengo, Lily Mueller et Alayna Pierce étaient une combinaison de frappe imparable alors que les Cogs éliminaient Marengo 25-11, 25-12 pour ouvrir la saison. Mueller et Pierce se sont combinés pour 13 éliminations et ont reçu un grand soutien de Hannah Langton et Alivia Keegan.

Ski de fond filles

Invitation Morris Early Bird : À Morris, les hôtes ont remporté les honneurs lors de l’invitation Early Bird en marquant soixante et onze points d’équipe. Seneca a couru quatrième et Sycamore cinquième. Le meilleur finisseur de Morris était la senior Joy Dudley qui s’est classée septième au classement général.

Son coéquipier Makensi Martin a pris la huitième place pour Morris. Sophomore Evelyn O’Connor a terminé troisième et Ashley Alsvig cinquième pour Seneca. La recrue Emma Cox a pris la treizième place pour Sycamore.

Garçons Golf

Sandwich 162, Serena 167, Indian Creek 199 : À Serena, Luke Deutsch a cardé un quarante-cinq et Sam Genslinger un 48 pour Indian Creek.

DeKalb 165, Rochelle 181: A Rochelle, Nik Nelson a cardé un 40 pour mener les Barbs et Daniel Rowan a ajouté un 40.