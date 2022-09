Résumé sportif du Daily Chronicle du mercredi 21 septembre 2022

En tant que frappeuse extérieure, la junior Alayna Pierce contrôle le filet pour Genoa-Kingston. Avec l’aide de la senior Lily Mueller, les Cogs ont de nouveau roulé dans la Big Northern Conference avec une victoire de 25-14, 25-16 contre l’Oregon mercredi soir.

Pierce a contribué 12 attaques décisives et six récupérations, et Muller a contribué avec six attaques décisives alors que GK s’améliorait à 22-2 au total et 3-0 dans le BNC. Alivia Keegan a distribué 23 passes décisives et Kaitlyn Rahn a ajouté cinq attaques décisives pour les Cogs.

Football garçons

Kaneland 3, Plano 1 : À Maple Park, les Knights se sont améliorés à 4-0 dans la Conférence Interstate 8 avec la victoire sur les Reapers en visite. Kaneland a une fiche de 9-6-2 au total.

Earlville 7, Indian Creek 0 : À Shabonna, lors d’un concours de conférence Little Ten, les Timberwolves ont été exclus. IC a une fiche de 0-16, 0-4 dans le Little Ten.

Somonauk 6, Hinckley-Big Rock 2 : À Somonauk, les Royals ont chuté à 3-12-1 et 0-5 dans le Little Ten avec la défaite sur la route.

Sycomore 12, Sandwich 0 : À Sycamore, Caleb Emert a marqué trois buts, et Will Donahoe et Nick Doering ont marqué deux fois pour les Spartans lors du concours Interstate 8. Willie Romero, Carson Matthews, Javier Lopez, Carter England et Carl Jameson ont marqué pour Sycamore (6-7-1, 5-0).

Cross-country garçons

Sycamore remporte le Byron Invitational : À Byron, Naif Al-Harby s’est déchaîné pendant un impressionnant 15:09 pour mener les Spartans au titre par équipe au Byron Invitational. Ethan Sofisburg a couru un solide 15:32 pour Sycamore.

Golf de filles

Kaneland 313, DeKalb-Sycamore 329, Geneseo 350, Ottawa 376, St. Bede 411, Plano 492 : À Ottawa, la senior Katharine Marshall a réussi un 71 pour aider Kaneland à remporter le titre par équipe. Julia Skiba a tiré 77 pour les Knights. Brianna Chamoun a pris la deuxième place au général pour DS en tirant 73 et sa coéquipière Lauren Cohn en a tiré 76 pour terminer troisième au général et sa coéquipière Lexi Morrow a tiré 77.

Golf pour garçons

Sandwich 178, Hinckley-Big Rock 188 : À Sandwich, Ben Hintzsche et Max Hintzsche ont tiré 43 et 44 pour les Royals lors du match hors conférence. Lucas Krystozek a cardé un 49 pour H-BR.

Kaneland deuxième à l’invitation des cadets : À Aurora, Brian Davoust s’est classé sixième, tirant 5 sur la normale pour les Knights. Zach Ramos et Wes Hollis ont tous deux terminé dans le top 10 du classement général pour Kaneland.