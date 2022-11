Résumé sportif du Daily Chronicle du mercredi 16 novembre 2022

À Oregon mercredi, Ally Poegel a marqué 14 points, dont quatre derrière la ligne des 3 points, dans la défaite 49-35 de Genoa-Kingston contre Amboy au tournoi de l’Oregon.

Lizzy Davis a ajouté sept points, et Bryce Boylen et Emily Tryznka en ont marqué six chacun pour GK.

St.Charles Nord 63, Kaneland 29 : À Burlington, Casey O’Brien a mené les Raiders avec 10 points alors que Kaneland est tombé aux mains des North Stars au Burlington Central Tournament.

Burlington Central 45, DeKalb 31 : À Burlington, Kailey Porter a récolté 14 points pour mener les Barbs au Burlington Central Tournament. DeKalb est tombé à 1-1 cette saison.