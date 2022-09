Will Donahoe était à peu près tout ce dont l’équipe de soccer des Sycamore Spartans avait besoin mercredi soir lors de leur match de conférence sur l’Interstate Eight avec une visite à Ottawa. Donahoe a marqué deux buts en première demie et en a ajouté un autre à la 63e minute alors que Sycamore a éliminé Ottawa 5-1. Nick Doering et Pierce Reinhard ont chacun marqué des buts pour les Spartans qui se sont améliorés à un parfait 3-0 dans la conférence et 3-6-1 au total.

Football garçons

Kaneland 10, Sandwich 0 : À Maple Park, Mikkel Oleson a marqué quatre fois et Sam Keen trois fois alors que les Knights ont pris une bouchée de Sandwich dans un concours de conférence Interstate Eight. Kaneland a égalisé son record de la saison à 6-6-2 et s’est amélioré à 3-0 dans la conférence. Johnathon Carlson a réalisé 16 arrêts pour Sandwich (2-10, 0-4).

Golf pour garçons

Dixon 176, Gênes-Kingston 206 : À Dixon, Landen est à égalité pour les honneurs médaillés en tirant un 40 pour GK dans un concours de la Big Northern Conference.

Golf de filles

Gênes-Kingston 217, Dixon 218 : Un jour après avoir perdu par un coup contre Winnebago, les Cogs ont remporté une victoire d’un coup. Taylor Rhoads a mené les Cogs avec un 51, avec Aleia Lauer et Cortlyn Tetzloff un 54.