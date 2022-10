Cinq joueurs ont marqué alors que l’équipe de football des garçons de Sycamore a éliminé Woodstock North 5-1 mercredi.

Charlie Roots a commencé le score à la 12e minute puis a aidé sur un but de Nick Doering huit minutes plus tard. Javier Lopez, Cam Kruskol et Josh Plagakis ont ajouté des buts pour les Spartans (11-11-1).