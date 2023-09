Résumé sportif du Daily Chronicle du mardi 5 septembre

Volley-ball féminin

Gênes-Kingston 2, Montini 0 : À Gênes, les Cogs ont gagné 25-14, 25-15 lors d’une action hors conférence mardi.

Alayna Pierce a réalisé 11 récupérations et 13 attaques décisives, Alivia Keegan a réalisé six récupérations, 12 passes décisives et 11 attaques décisives, Hannah Langton a réalisé 11 récupérations et Mia Wise a réalisé six récupérations, sept passes décisives et deux attaques décisives.

Indian Creek 2, Amboy 0 : À Amboy, les Timberwolves ont remporté une victoire hors conférence.

Ellie Bend a réussi trois attaques décisives, deux récupérations et un as, Allie Peterson a réussi cinq attaques décisives, deux as et deux blocs, Izzy Turner a réussi trois attaques décisives, deux récupérations et quatre passes décisives, Lenna Hulthen a réussi six récupérations et cinq passes décisives et Alana Morgan a réussi cinq récupérations. et trois as.

Hinckley-Big Rock 2, IMSA 0 : À Hinckley, les hôtes ont balayé l’action de la Little Ten Conference 25-12, 25-23.

Les Royals étaient menés par Anna Herrmann avec 17 passes décisives et Brynn Gabel avec huit attaques décisives.

Sycomore 2, Morris 0 : À Sycamore, les hôtes ont gagné 27-25, 25-18 lors du match de la Conférence Interstate 8.

Tennis filles

Sycomore 4, La Salle-Pérou 1 : À La Salle, les Spartans ont balayé les simples pour gagner lors de l’action de la Conférence Interstate 8.

JeAnny Ni (n°1) a gagné en trois, 6-4, 6-7, 10-4 et Jordyn Tilstra (n°2) a gagné 6-1, 6-1. En double, Madyson Block et Jettz Weaver ont gagné 6-3, 6-2 et Kate Elsner et Lizzie McConkie (n°3) ont gagné 6-1, 6-3.

Golf filles

Hinckley-Big Rock 220, Plano 234 : À Shabbona, Lily Day a ouvert la voie avec un 49 et une médaille, et les Royals ont gagné en action hors conférence.

Les autres meilleures buteuses étaient Evelyn Lauer, qui a tiré un 52, et Lilliana Martinez, qui a tiré un 57. McKenna Bark a ajouté un 62 pour assurer la victoire.

Rockford luthérien 194, Gênes-Kingston 202 : Au parcours de golf de Swan Hills, les Cogs ont échoué de peu à remporter une victoire dans la Big Northern Conference.

Aleia Lauer a remporté une médaille avec un 43, Emma Rhoads a tiré un 51, Mikayla Bass a tiré un 53 et Ava Smith a tiré un 55 pour GK.

Golf pour garçons

Rockford luthérien 148, Gênes-Kingston 172 : Au parcours de golf de Swan Hills, les Cogs sont tombés lors de l’action de la Big Northern Conference.

Landen Ritchie a tiré un 39, Colton McDowell a tiré un 43 et John Krueger et Ethan Egler ont tous deux tiré 45 pour GK.