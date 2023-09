Résumé sportif du Daily Chronicle du mardi 26 septembre

Volley-ball féminin

Kaneland 2, Sycomore 1 : À Sycamore, les Knights ont pris du retard au début, mais sont revenus pour remporter une victoire de 20-25, 25-12, 25-18 dans l’Interstate 8 Conference.

Delaney Calabrese a réussi huit attaques décisives, Rosie Karl a réussi six attaques décisives et Mia Vassallo et Francesca Brandonisio ont réussi deux as chacune.

Laci Neece a réussi 14 attaques décisives, tandis qu’Ava Carpenter en a ajouté sept pour les Spartans.

Gênes-Kingston 2, North Boone 0 : À North Boone, Alayna Pierce a réussi 11 attaques décisives et les Cogs ont gagné 25-7, 25-16 dans l’action de la Big Northern Conference.

Alivia Keegan a réalisé neuf attaques décisives et 11 passes décisives, et Mia Wise a réalisé 10 passes décisives et six récupérations.

Vallée de Waubonsie 2, DeKalb 0 : À DeKalb, les Barbs ont échoué lors de l’action de la DuPage Valley Conference, 25-13, 25-12.

Golf filles

Championnats de conférence Interstate 8 : Au club de golf Sycamore, Sycamore a remporté son premier championnat de conférence de l’histoire de l’école. Les Spartans ont terminé à 95 au-dessus de la normale et Kaneland à 113 au-dessus.

Chez les Spartans, Brianna Chamoun a terminé première à 6 over et Simone Bertrand à égalité au sixième rang avec sa coéquipière Meadow Davis à 24 over. Pour les Knights, Braelyn Davoust a terminé quatrième avec 17 over, et Kailey Kunstman a également terminé avec 24 over.

Football garçons

Hinckley-Big Rock 6, Harvest Christian Academy 1 : À Elgin, Landon Roop et Tyler Smith ont marqué deux buts chacun pour mener les Royals à une victoire hors conférence.

Liam Bird et Jacob Orin ont marqué un but chacun. Austin Kennedy a récolté deux passes décisives et Josh Badal en a ajouté une.

Tennis filles

Sycomore 4, Rochelle 1 : À Sycamore, les hôtes ont balayé le double pour gagner lors de l’action de la Conférence Interstate 8.

En simple, Jordyn Tilstra (n°2) a remporté les deux matchs 6-0. En double, Jetta Weaver et Madyson Block (n°1) ont gagné les deux 6-1, Kate Elsner et Lizzie McConkie (n°2) ont gagné les deux 6-1 et Layla Musich et Abby Burgess (n°3) ont gagné 6-2, 6-4.

Golf pour garçons

IHSA Classe 3A Régional : À Bartlett, Jonah Keck de DeKalb a pris la deuxième place avec un 76 lors de l’action régionale Bartlett de classe 3A.

Les Barbs ont pris la sixième place en équipe avec 346 points et Genève a terminé premier avec 314. Brodie Farrell a tiré 84 et a terminé à égalité avec deux autres pour la 12e place. Keck et Farrell se sont tous deux qualifiés lundi pour la section Plainfield Nord de classe 3A.

Cross-country pour filles

Matt Walter Invite : À Walcamp, le Hampshire a terminé premier avec 21 points et Gênes-Kingston a pris la sixième place avec 152 dans une rencontre à huit équipes.

Pour les Cogs, Emma James a terminé 13e au classement général (20:35,81) et Gracie Zapatka 15e (20:42,09).

Cross-country garçons

Matt Walter Invite : À Walcamp, Rock Falls a pris la première place avec 43 points et Genoa-Kingston a pris la septième place avec 193 dans une rencontre à 10 équipes.

Pour les Cogs, Gabriel Peña a terminé dixième au classement général (17:00.09).

Filles nageant

Coopérative DeKalb 99, Coopérative Belvidere Nord 62 : À DeKalb, les Barbs ont balayé le 100 papillon avec les trois premiers, dont la championne Hannah Raetzke (26,5).

Raetzke a également remporté le 50 libre (26,5), Molly Allison a remporté le 200 libre (2:04,63) et le 100 libre (55,42) et Camila Palacios a remporté le 200 QNI (2:23,87). Angelica Sanyal a remporté le 100 brasse en 1:15,79.