Résumé sportif du Daily Chronicle du jeudi 5 octobre

Volley-ball féminin

Gênes-Kingston 2, Dixon 0 : À Gênes, les hôtes ont remporté une victoire dans la Big Northern Conference, 25-17, 25-13.

Alayna Pierce a réussi 12 attaques décisives et quatre as, Alivia Keegan a obtenu 12 passes décisives et cinq attaques décisives et Mia Wise a obtenu six passes décisives.

Météo Valley 2, DeKalb 0 : À DeKalb, les Barbs sont tombés lors de la conférence DuPage Valley, 25-8, 25-16.

Football garçons

Hinckley-Big Rock 1, Indian Creek 0 : À Hinckley, les hôtes en ont inscrit un au tableau avec un peu plus de 14 minutes à jouer pour assurer une troisième place au tournoi Little Ten Conference.

Genève 7, Kaneland 1 : À Genève, Tommy Watson en a mis un au tableau, mais les Knights sont tombés en jeu hors conférence.

Harvard 1, Gênes-Kingston 0 : À Harvard, les Cogs se sont battus jusqu’au bout, mais ont échoué dans une action hors conférence.

Filles nageant

Vallée de Neuqua 116, DeKalb-Sycamore 45 : À Neuqua, Hannah Raetzke a terminé première au 50 libre (26,30) et deuxième au 100 papillon (1:03,69), mais la coopérative a chuté lors de la DuPage Valley Conference.

Molly Allison a terminé première au 100 libre (54,56) et Camila Palacios a terminé deuxième au 200 QNI (2:19,91).