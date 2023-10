Résumé : MSK DTx FlexifyMe obtient un financement de démarrage de 1 million de dollars et d’autres mémoires

FlexifyMe s’étend au-delà de l’Inde avec un financement de démarrage de 1 million de dollars

FlexifyMe, une plateforme technologique de santé pour la gestion des douleurs musculo-squelettiques chroniques, a levé 1 million de dollars lors d’un cycle de financement de démarrage dirigé par Flipkart Ventures. Ce cycle a également attiré la participation de GSF, iHub Anubhuti, Chandigarh Angels, Venture Catalyst et OneCapital, entre autres investisseurs.

Lancée en 2021, la startup indienne combine des approches de physiothérapie traditionnelles avec une technologie de suivi de mouvement par IA pour offrir une prise en charge personnalisée des troubles MS, tels que les maux de dos, la spondylarthrite, l’arthrite et les douleurs au genou.

Dans un communiqué, FlexifyMe a déclaré qu’elle utiliserait ses nouveaux fonds pour rendre son coach de mouvement IA disponible dans davantage de langues indiennes, soutenant ainsi son expansion locale. Elle cherche également à introduire son application thérapeutique numérique dans les régions du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et de l’Amérique du Nord.

Lupin dévoile une application numérique de soutien au diabète

La société pharmaceutique mondiale Lupin, basée à Mumbai, a lancé un programme mobile de soutien aux patients pour les personnes atteintes de diabète.

Le programme numérique de gestion du diabète appelé Humrahi (qui se traduit par « compagnon » en ourdou) offre un soutien complet guidé par un médecin, comprenant des conseils alimentaires personnalisés, une assistance médicamenteuse et des modifications de style de vie sur mesure. Il contient également un guide pour une injection précise d’insuline.

Humrahi est désormais disponible sur les appareils iOS et Android et en ligne via son site Web.

Lancement d’une nouvelle application pour la santé des femmes en Inde

Shyft, société de santé et de bien-être numérique basée à Gurgaon, a regroupé ses services de santé pour femmes sous une nouvelle marque.

Sur la base d’un communiqué de presse, elle a décidé de créer une marque distincte axée sur la santé des femmes, appelée Dash Health, pour combler les lacunes dans ce domaine. « Au cours des deux dernières années de travail dans ce domaine, nous avons réalisé qu’il existe un grave manque de sensibilisation et de compréhension en matière de santé des femmes, non seulement en ce qui concerne les problèmes, mais également les solutions disponibles », a déclaré Pooja Khanna, cofondatrice de Shyft.

Dash Health proposera les solutions de Shyft pour la gestion du SOPK, la santé menstruelle et hormonale, les soins natals et la ménopause. Cela comprend des communautés en ligne, des ressources vérifiées sur les conditions de santé des femmes et l’accès à cours de fitness et de yoga et professionnels de santé pour la nutrition, la dermatologie et d’autres problèmes de santé.

Fujitsu teste une évaluation osseuse basée sur l’IA et basée sur le CXR

Le groupe Fujitsu au Japon, en collaboration avec la société de dispositifs médicaux IA iSurgery et l’école de médecine de l’université Jikei, a lancé un projet visant à utiliser un nouveau logiciel basé sur l’IA pour vérifier la santé osseuse des employés.

Au cours des 17 prochains mois, les partenaires vérifieront la faisabilité de réaliser des évaluations osseuses à l’aide de radiographies pulmonaires et l’impact d’une telle approche sur les attitudes et les habitudes des employés en matière de santé osseuse.

Un examen médical à l’échelle de l’entreprise sera effectué parmi les employés de Fujitsu au Japon à l’aide de l’indicateur d’os thoracique d’iSurgery, un logiciel basé sur l’IA pour analyser la santé des os à partir de radiographies pulmonaires. Les employés recevront également une éducation sanitaire et des conseils pour prévenir les maladies osseuses grâce aux connaissances fournies par l’École de médecine de l’Université Jikei.

Basé sur un communiqué de presse, cet effort collaboratif vise à terme à créer une méthode rentable de promotion de la sensibilisation et de la prévention à la santé osseuse dans le cadre des examens de santé en entreprise.

Des chercheurs universitaires indiens développent un système de surveillance continue et bon marché de la santé pulmonaire

Un groupe de chercheurs de l’Institut indien de technologie de Kanpur et Kharagpur et de l’Institut international des technologies de l’information de Naya Raipur a mis au point un système de surveillance continue de la santé pulmonaire à faible coût.

Soutenu par un financement du ministère de l’Électronique et des Technologies de l’information, le système de surveillance de la santé pulmonaire se compose d’un masque acoustique doté de capteurs sonores et d’un appareil filaire intelligent capable de détecter les bruits respiratoires inaudibles provenant de la bouche et du nez de l’utilisateur.

Selon un communiqué de presse, ce système est capable de se connecter à Internet pour envoyer des données en temps réel sur la santé pulmonaire du porteur à son prestataire de soins, permettant ainsi des interventions rapides en cas de détérioration du patient.