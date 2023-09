Résumé : La pharmacie en ligne MrMed obtient un nouveau financement et davantage de mémoires

La pharmacie électronique MrMed obtient un demi-million pour son expansion

La pharmacie en ligne MrMed a levé 500 000 $ grâce à un cycle de financement mené par le Tamil Nadu Emerging Sector Seed Fund.

Selon un Bulletin d’informationl’entreprise utilisera ses nouveaux fonds pour élargir son équipe et toucher davantage de clients.

Lancée en 2021, la startup pharmaceutique propose des médicaments spécialisés pour le cancer, les troubles cardiaques et d’autres troubles de santé critiques. Sa plate-forme compte actuellement plus de 50 000 utilisateurs répartis dans plus de 2 000 sites à travers l’Inde.

Abbott lance une application de support contre le vertige en Inde

Abbott a introduit son application Vertigo Coach en Inde, où près de 10 millions de personnes vivent avec cette maladie.

Disponible sur les appareils Android et iOS, l’application mobile fournit des informations et des ressources pour aider les personnes souffrant de vertige à gérer leur état.

Il permet également aux utilisateurs de planifier leur prise de médicaments et est capable de fournir des notifications push et des rappels automatisés.

Coreline Soft conclut un accord de distribution en Suisse

Coreline Soft, une société sud-coréenne d’IA médicale, consolide encore son entrée en Suisse avec un nouveau partenariat stratégique.

Sur la base d’un communiqué de presse, elle a récemment signé un accord de distribution avec le distributeur de dispositifs médicaux HealthCare Konnect.

Cela survient quelques semaines après que Coreline Soft a reçu l’autorisation de vendre sa suite de produits d’IA AVIEW en Suisse, y compris son logiciel phare AVIEW LSC, une solution d’analyse des nodules pulmonaires alimentée par l’IA.