Résumé : la clinique de soins primaires en ligne de Tend Health est mise en ligne et d’autres mémoires

Tend Health lance un service mobile de soins primaires

Le fournisseur de soins de santé primaires Tend Health en Nouvelle-Zélande a lancé son service en ligne dans tout le pays.

Disponible via l’application mobile Tend, le service de soins primaires sans rendez-vous en ligne vise à « garantir l’accès à des soins médicaux essentiels en temps opportun », indique un communiqué de presse.

« Notre service de soins primaires sans rendez-vous en ligne est une réponse directe au besoin urgent de soins médicaux immédiats qui ne relèvent pas des rendez-vous de routine chez le médecin généraliste », a expliqué Cecilia Robinson, co-PDG de Tend Health, lors du lancement du service à l’échelle nationale.

HCF déploie les premiers paiements et réclamations d’assurance basés sur QR en Australie

L’assureur-maladie privé basé à Sydney, Hospitals Contribution Fund of Australia (HCF), a commencé à déployer des cartes de membre numériques basées sur QR.

L’entreprise prétend être la première du pays à autoriser les réclamations d’assurance sur place à l’aide d’un code QR, développé en partenariat avec le Health Industry Claims and Payments Service (HICAPS).

Les membres HCF peuvent désormais faire des réclamations sur tous les nouveaux terminaux de paiement HICAPS Trinity en scannant le code QR dans leur application HCF My Membership.

L’application Nourish Baby propose une éducation numérique avant la naissance via Personify Care

Personify Care a permis à Nourish Baby de fournir des services d’éducation et de soins prénatals aux futurs parents.

Le fournisseur d’éducation prénatale et parentale précoce est le seul fournisseur en ligne accrédité par les Childbirth and Parenting Educators of Australia et l’Australian Council of Healthcare Standards.

Parallèlement, le partenariat offre également aux clients de Personify Care la possibilité d’intégrer le programme éducatif Nourish Baby dans leur flux de travail clinique prénatal nouveau ou existant.