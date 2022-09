Résumé éditorial : Nebraska

Lincoln Journal-Star. 31 août 2022.

Éditorial : Après l’échec des campagnes de pétition, la législature du Nebraska doit s’attaquer au problème du cannabis médical

Crista Eggers, coordinatrice de la campagne nationale de Nebraskans for Medical Marijuana, est la mère d’un enfant de 7 ans qui vit avec des crises incontrôlables causées par une épilepsie résistante aux médicaments.

Les médecins ont été incapables de lui prescrire quoi que ce soit qui le soulage, et cela reste le «cœur et la motivation» de son travail pour légaliser la marijuana médicale.

“Bien que ces conversations que nous avons en ce moment soient incroyablement difficiles, elles pâlissent par rapport à la conversation que je dois avoir avec mon petit garçon plus tard ce soir quand il demande ‘Maman, avons-nous reçu le médicament ?'”, a déclaré Eggers au journaliste du Journal Star. Chris Dunker.

“Je ne sais pas quoi lui dire, car encore une fois, les patients de notre état souffrent.”

Eggers n’est pas seul. Des centaines de familles du Nebraska ont des proches aux prises avec un cancer de stade 4, des crises incontrôlables, la sclérose en plaques et la dystrophie musculaire. Le cannabis médical les aide à faire face à la douleur.

Que les Nébraskiens soutiennent le cannabis médical ne peut être contesté. Les sondages ont montré un fort soutien et une campagne de pétition de 2020 pour mettre la question sur le bulletin de vote a recueilli suffisamment de signatures, mais a été rejetée parce que le langage de la pétition a été jugé en violation de la loi de l’État.

Cette année, Nebraskans for Medical Marijuana a perdu une grande partie de son financement et, malgré une vague tardive de signatures recueillies, n’a probablement pas réussi à se qualifier pour le scrutin.

Les deux pétitions visant à légaliser la consommation de cannabis à des fins médicales – une qui protégeait les médecins qui recommandent et les patients qui consomment du cannabis à des fins médicales et une qui aurait légalisé la production, la fourniture et la distribution de cannabis à des fins médicales – nécessitaient 86 766 signatures valides pour se qualifier pour le scrutin des élections générales.

Nebraskans for Medical Marijuana a signalé son intention de monter une autre campagne en 2024. Mais il est temps pour la législature du Nebraska, après des années de réflexion, de prendre des mesures contre la marijuana médicale.

En termes simples, il est temps pour la législature de mettre en place une législation sensée qui résout le problème, sans démagogie symbolique ou légalisation de facto.

Le premier a été trouvé dans LB1275, un projet de loi présenté par l’ancien sénateur Mike Groene de North Platte, qui aurait légalisé la marijuana médicale mais aurait expressément interdit “la culture du cannabis”.

La loi fédérale interdit le transport de l’usine à travers les frontières de l’État, ce qui rend ce projet de loi fonctionnellement inutile.

La sénatrice d’Omaha, Megan Hunt, a déclaré qu’elle présenterait un projet de loi sur la marijuana à des fins médicales lors de la prochaine session législative, qui, espérons-le, suivrait le modèle de compromis restrictif élaboré dans le passé par la sénatrice de Lincoln, Anna Wishart.

Espérons qu’il s’agisse d’une question prioritaire au début de la session, car ne rien faire n’est plus une option.

Nous envoyons des législateurs au Capitole pour résoudre des problèmes difficiles. Trouver un moyen d’adopter une législation sur le cannabis médical devrait figurer en tête de liste des choses à faire en janvier.

