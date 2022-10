Résumé éditorial : Indiana

Journal d’affaires d’Indianapolis. 7 octobre 2022.

Éditorial: BMV a raison de laisser le passé derrière lui, de fermer plus de succursales

Les succursales de licence de l’Indiana ont parcouru un long chemin depuis l’époque où elles faisaient partie d’un système de favoritisme politique qui générait de l’argent pour le parti politique du gouverneur.

Mais cet héritage a créé une attente irréaliste selon laquelle des succursales devraient être situées dans chaque petite ville et bourg de l’État, quelle que soit la proposition de perte d’argent qui pourrait être à l’époque moderne.

À l’époque, les présidents de partis politiques à la poigne de fer pouvaient extraire de l’argent d’un système aussi saturé en faisant sortir des succursales de leurs garages exigus pour éviter de louer des bureaux et d’offrir des salaires dérisoires aux volontaires enthousiastes du parti.

Le résultat a été une opération inefficace avec de longues files d’attente et un service client médiocre qui est toujours maudit par tout Hoosier qui a déjà dû en faire l’expérience.

Heureusement, le gouverneur Robert Orr a commencé le travail acharné en 1986 pour moderniser le Bureau des véhicules à moteur de l’Indiana et le retirer de l’emprise miteuse du favoritisme politique.

Au fil des ans, cela a signifié le déplacement des succursales de licences vers des centres commerciaux linéaires et d’autres emplacements commerciaux avec des loyers plus élevés et une augmentation de la rémunération des travailleurs pour professionnaliser le personnel.

Aujourd’hui, une visite à la succursale des licences est souvent indolore et très efficace, grâce aux efforts de consolidation du gouverneur Frank O’Bannon et aux approches professionnelles du gouverneur Mitch Daniels. Et avec l’avènement de la technologie, il n’est souvent plus nécessaire de se rendre à la succursale des licences, car de nombreuses transactions peuvent désormais être effectuées en ligne.

Pourtant, il existe une loi dans les livres qui exige qu’au moins une succursale de licence soit située dans chacun des 92 comtés de l’Indiana. Et l’État continue d’opérer bien plus que cela, car chaque fois qu’il y a un effort pour fermer une succursale dans une petite ville, le législateur de l’État local réagit comme une mère poule essayant de protéger ses petits.

Beaucoup de travail a été fait au cours des 30 dernières années pour réduire le nombre de succursales de 189 en 1988 à 124 aujourd’hui. Certaines succursales ont été remplacées par des kiosques qui permettent aux Hoosiers de renouveler les immatriculations des véhicules et les permis de conduire.

Mais il est clair que davantage de coupes doivent être faites pour des raisons d’efficacité et de responsabilité financière. Et nous applaudissons le BMV pour avoir fait quelques pas récents dans cette direction.

Comme l’a rapporté l’Indiana Capital Chronicle, le BMV a prévu la fermeture de la succursale de Nappanee plus tard ce mois-ci. Après un tollé communautaire, la succursale d’Alexandrie a évité la fermeture jusqu’en 2024 au moins.

Un dirigeant fiscal de l’État dans les années 1990 a estimé que si le BMV était vraiment exploité comme une entreprise, il n’y aurait que 30 succursales dans tout l’État. Après tout, toutes les communautés avec une place publique n’ont pas une épicerie, une banque ou une pharmacie et les gens semblent s’en sortir.

Nous ne pensons pas que les coupes devraient être aussi profondes; personne n’aurait la volonté politique de le faire de toute façon.

Et généralement, nous pensons que le gouvernement doit rester aussi proche que possible des citoyens, mais pas par tradition qui entraîne un coût déraisonnable pour les contribuables et au détriment de l’efficacité.

___

Nouvelles et Tribune de Jeffersonville. 4 octobre 2022.

Éditorial: Il est temps pour l’Indiana de passer l’herbe et de légaliser la marijuana

Le gouverneur de l’Illinois, JB Pritzker, a annoncé en juillet que l’État avait perçu plus de 445 millions de dollars de taxes sur les ventes de marijuana à des fins récréatives pour l’exercice, en hausse de plus de 145 millions de dollars par rapport à 2021.

La loi de l’Illinois exige qu’un quart des recettes fiscales soit dirigée vers les communautés en difficulté économique. Imaginez les programmes que les communautés locales de l’Indiana pourraient lancer pour résoudre de vrais problèmes comme l’insécurité alimentaire et du logement si elles recevaient quelques millions de dollars supplémentaires par an et devaient les dépenser pour de tels efforts.

Mais alors que les États voisins ont légalisé ou dépénalisé la consommation de marijuana à des fins récréatives et médicales, les législateurs de Hoosier ont résisté à une telle décision. Le gouverneur Eric Holcomb a signalé que le gouvernement fédéral devrait trancher la question, une position adoptée par de nombreux responsables du GOP de l’Indiana.

Mais une réunion du comité législatif tenue en septembre a donné un certain espoir de légalisation, les républicains, dont le représentant de l’État Jim Lucas, offrant leur soutien.

Pour plusieurs raisons, la légalisation de la marijuana dans l’Indiana est en retard.

Les avantages économiques sont évidents. Au-delà des recettes fiscales perçues, la légalisation de la marijuana atténuerait une partie de la pression exercée par les forces de l’ordre et réduirait le nombre de détenus dans les établissements correctionnels.

Alors que les forces de l’ordre ont du mal à embaucher suffisamment d’agents, l’élimination du besoin de contrôler la marijuana libérerait des ressources pour se concentrer sur les crimes violents et contre les biens qui sévissent dans de nombreuses communautés de l’Indiana.

La police de la marijuana a également ciblé de manière inégale les Noirs.

Selon un rapport de 2020 de l’American Civil Liberties Union, les Noirs étaient plus susceptibles d’être arrêtés que les Blancs pour possession de marijuana dans tous les États. L’étude a révélé que les Noirs sont 3,64 fois plus susceptibles d’être arrêtés pour possession de marijuana que les Blancs aux États-Unis.

Bien que fumer de la marijuana puisse entraîner certains problèmes de santé, le département américain de la lutte contre la drogue confirme qu’aucun décès n’a été signalé à la suite d’une surdose de pot. On ne peut pas en dire autant de l’alcool, qui est légal dans tout le pays.

La marijuana a également des avantages médicinaux. Les anciens combattants aux prises avec des troubles mentaux et physiques peuvent être aidés par la consommation de marijuana.

“C’est un moyen plus sûr de guérir, disons-le ainsi”, a déclaré Jeff Staker, responsable de Hoosier Veterans for Medical Cannabis, à Fox59 News lors de la réunion du comité du mois dernier.

Légaliser ou du moins décriminaliser la marijuana ne signifierait pas que les législateurs préconisaient son utilisation. Les gens devraient être conscients des effets mentaux de la marijuana et se méfier de la dépendance.

Mais la loi actuelle n’empêche pas Hoosiers de consommer de la marijuana. Les gens peuvent facilement se rendre en voiture dans l’Illinois ou le Michigan pour acheter légalement du pot, de la même manière que les Kentuckiens peuvent se rendre dans l’Indiana pour jouer dans un casino.

Bien que ce serait formidable si le gouvernement fédéral prenait l’initiative de légaliser la marijuana, l’Indiana n’a pas à attendre. Lorsque les législateurs se réuniront en janvier à Indianapolis, ils devraient donner la priorité à la question. Cela pourrait vraiment être une victoire bipartite pour l’État.

___

Gazette du journal de Fort Wayne . 10 octobre 2022.

Éditorial: Plus de fermes Hoosier plantent des cultures de couverture, mais l’eau est toujours polluée

En 1972, la Clean Water Act est entrée en vigueur. Son objectif : rendre toutes les voies navigables américaines praticables et baignables d’ici une décennie. Pourtant, un rapport de l’Environmental Integrity Project au début de cette année a révélé que l’Indiana, 50 ans plus tard, reste loin d’atteindre cet objectif.

L’État de Hoosier compte 25 000 milles de rivières et de ruisseaux pollués, la plupart de tous les États, a annoncé le projet en mars.

Les cultures de couverture et les petites céréales comme le blé, lorsqu’elles sont plantées après la récolte d’automne, peuvent aider à réduire la perte de sol et à améliorer la santé du sol. Les agriculteurs de l’Indiana ont planté une quantité record de cultures de couverture sur 1,5 million d’acres de terres agricoles l’automne dernier, a rapporté le ministère de l’Agriculture de l’Indiana en mars, mais les écologistes disent que davantage devrait être fait pour améliorer la qualité de l’eau.

“Les cultures de couverture recoupent mon travail car elles réduisent la quantité de sédiments qui s’écoulent dans nos cours d’eau”, a déclaré le Dr Indra Frank, directeur de la santé environnementale au Hoosier Environmental Council, au Journal Gazette. « Les sédiments sont nocifs dans un cours d’eau. Il interfère avec la vie aquatique. Et, bien sûr, c’est aussi la perte de la couche arable.

Les responsables de l’agriculture de l’État ont déclaré que l’utilisation de cultures de couverture l’année dernière avait empêché environ 2,1 millions de tonnes de sédiments – qui rempliraient plus de 597 piscines olympiques – 5,1 millions de livres d’azote et plus de 2,5 millions de livres de phosphore de pénétrer dans les cours d’eau de l’Indiana. L’enquête a également révélé qu’environ 70% des acres cultivées de l’Indiana n’étaient pas labourées et que 18% des agriculteurs utilisaient des techniques de «labour réduit» après la récolte de 2021.

“Les agriculteurs de l’Indiana continuent d’aider à montrer la voie grâce à leur dévouement à l’agriculture de conservation”, a déclaré Jerry Raynor, écologiste de l’Indiana pour le département américain de l’Agriculture, dans un communiqué. “Le travail effectué par les agriculteurs de tout l’État pour promouvoir la santé des sols grâce à l’agriculture sans labour et à la plantation de cultures de couverture aura des impacts positifs pour les générations à venir.”

Les données de l’État ne révèlent pas les pourcentages de cultures de couverture pour 2022. Mais Andy Tauer, directeur exécutif des politiques publiques de l’Indiana Farm Bureau, a déclaré à l’Indiana Capital Chronicle que davantage d’agriculteurs pourraient adopter des cultures de couverture cette année en raison de la hausse du coût des engrais. Pourtant, moins de 10% des agriculteurs de Hoosier plantent des cultures de couverture.

Dean Hille, un agriculteur dont la famille travaille la terre dans le comté d’Allen depuis 1875, a déclaré au Journal Gazette qu’il ne planterait pas de cultures de couverture cet automne.

« C’est difficile dans cette région parce qu’au moment où vous faites les récoltes, il est si tard à l’automne », a-t-il dit. “Et parfois, c’est boueux, humide et froid.”

Les déchets du bétail et les applications excessives d’engrais sont les principales sources de pollution de l’eau dans l’Indiana, selon le Hoosier Environmental Council. Pendant les périodes de pluie ou de fonte des neiges, les sédiments et les nutriments emportent les champs cultivés et se déversent dans les cours d’eau, entraînant de fortes concentrations d’E. coli et la croissance d’algues nuisibles.

Pourtant, la plupart des ruissellements agricoles ne sont pas réglementés par les gouvernements fédéral et des États.

De nombreuses incitations sont en place pour encourager les agriculteurs de Hoosier à réduire le ruissellement des champs, mais une faible participation nuit à la qualité de l’eau déjà sale dans l’Indiana. Diriger la nation dans le plus grand nombre de kilomètres de rivières et de ruisseaux pollués devrait obliger les législateurs des États à explorer des moyens d’encourager une plus grande participation aux plantations de cultures de couverture et à d’autres remèdes.

Les voies navigables de Hoosier ne peuvent pas être autorisées à rester polluées pendant encore 50 ans.

FIN

The Associated Press