Résumé du week-end – Semaine 11 – Big Brother Network

La fin est proche pour Big Brother 26 ! Mais nous avons encore des spoilers à résoudre lors de ces derniers tours de la saison, alors voici vos derniers résultats Big Brother des flux avant les prochains épisodes de cette semaine (dimanche et jeudi, plus le mercredi).

Depuis la double expulsion de jeudi, les HG sont restés occupés avec le nouveau HOH, les nominations et même le pouvoir de veto, ils ne sont donc pas restés assis. Eh bien, Cam l’a fait pour la plupart, mais c’est tout le jeu de Cam, n’est-ce pas ? Voici ce que vous avez peut-être manqué.

Chef de famille :

Chelsie était la HOH sortante, elle regardait donc de côté les quatre autres HG en compétition. Cette bataille déciderait quel côté de la maison parviendrait intact à F4. Vous avez Kimo et Rubina d’un côté, puis Chelsie et Cam de l’autre avec Makensy à cheval au milieu mais solidement penché vers Chelsie.

Effectivement, Chelsie s’est à nouveau bien alignée parce que Makensy détient le pouvoir du HOH, tout comme elle l’a fait la semaine dernière. Nous avons vu Makensy se retourner contre un autre allié avec Leah la semaine dernière. Le referait-elle ce tour-ci ?

Nominations :

Les nominations sont arrivées et Makensy s’en est tenu au plan. Elle a envoyé Kimo et Rubina au Block tout en gardant en sécurité deux grosses menaces. À moins que quelque chose ne tourne mal dans le Veto, ni Chelsie ni Cam n’auraient besoin de frapper le Bloc. Et s’ils le faisaient, ce serait Cam qui monterait et Kimo ou Rubina sortiraient ensuite.

Concours de veto :

BB Comics est revenu cette semaine pour les cinq derniers et les performances étaient très variées. Cam a mis plus de 30 minutes (!!) tandis que Chelsie en a pris environ 16. Le gagnant était cependant Makensy avec 13 minutes pour faire correspondre toutes les bonnes bandes dessinées du défi.

Cela fait donc deux semaines consécutives que Makensy détient à la fois les pouvoirs HOH et Veto. Elle construit tout un CV ici. Pendant ce temps, Cam ne semble pas pris la peine de jouer trop fort et cela devient une préoccupation pour Chelsie et Makensy. Tous deux craignent que Cam garde la tête baissée alors qu’ils deviennent des cibles pour l’autre camp. Mais vont-ils faire quelque chose ?

Réunion de veto :

Il y a eu de nombreuses discussions hier soir entre Makensy et Chelsie sur le manque de performance de Cam et de soutien dans leurs efforts. Ils sont inquiets et tous deux semblent intéressés par l’idée de s’en prendre au grand type. Chelsie a même souligné qu’il serait beaucoup plus facile de vaincre Kimo et Rubina lors du prochain HOH plutôt que de s’assurer qu’elle battait Cam (en supposant qu’il avait lancé des compositions plutôt que de mauvaises performances).

Plus tard dans la nuit, Chelsie est allée voir Cam et l’a averti que Makensy envisageait de le poursuivre avec le prochain renom. Elle a cependant promis de se battre pour sa sécurité… Chelsie sait jouer les deux côtés de la médaille !

Alors que va-t-il se passer ensuite ? Makensy a tenu ses menaces passées et la séquence de Veto a été impressionnante cette saison, mais je serai surpris si elle utilise le Veto et place Cam là-haut. Mais cela ferait une sacrée cérémonie de veto !

Selon vous, que va-t-il se passer ensuite et l’un de ces spoilers de Big Brother est-il une surprise ? Partagez vos réflexions et préparez-vous pour la semaine à venir sur BB26 !