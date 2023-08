Résumé du week-end de la RBC, dimanche 27 août

Princeton a battu St. Bede pour la troisième place tandis que Hall s’est contenté de la cinquième place lors de son propre tournoi de volleyball Early Bird samedi.

Dans la poule B, Princeton a battu Roanoke-Benson 25-22, 25-20 et Galva 25-14, 25-14 et a égalisé Sherrard 25-18, 18-25.

Les Tigresses sont tombées face à Fieldcrest 25-11, 25-11 en demi-finale, mais ont rebondi avec une victoire contre St. Bede pour la troisième place.

PHS était mené ce jour-là par Ellie Harp (30 attaques décisives, 20 points), Kelsea Klingenberg (25 points), Keighley Davis (18 attaques décisives), Chrissy Sierens (21 points, 16 attaques décisives), Miyah Fox (38 points, 25 récupérations) , Paige Jesse (28 points, 6 as) et Natasha Faber-Fox (23 points, 79 passes décisives, 25 récupérations).

Dans la poule A, Hall a battu Stark County 25-11, 25-10 et a perdu contre Fieldcrest 25-12, 25-16 tandis que St. Bede a perdu contre Fieldcrest 25-17, 25-15 et a battu Stark County 25-15, 25. -12. Hall et St. Bede se partagèrent leur match.

Les demi-finales ont vu Sherrard vaincre. Saint-Bède 25-21, 25-19 .

Fieldcrest s’est rallié pour vaincre Sherrard 23-25, 25-22, 25-23 pour le championnat.

Hall a battu Roanoke-Benson 25-21, 25-22 dans le match pour la cinquième place.

À Wethersfield : Bureau Valley a pris la quatrième place samedi lors du tournoi de Wethersfield, s’inclinant face à Mercer County, 21-14, 21-16 lors du match pour la troisième place.

Plus tôt dans la journée, le Storm a offert à l’entraîneur de première année Saige Barnett ses deux premières victoires en battant La Havane 21-18, 21-9 et Princeville 21-18, 18-21, 15-11.

BV a terminé le jeu de poule 2-1 avec une défaite 21-18, 21-9 contre Wethersfield.

Orion a battu l’hôte Geese 18-21, 21-19, 15-7 pour le championnat.

Chez Bureau Valley : Princeton a terminé deuxième du tournoi de deuxième année de Bureau Valley, tombant face à Riverdale lors du match pour le titre.

Bureau Valley a terminé quatrième.

À Somonauk : Le comté de Putnam est allé 2-1 pour se classer deuxième au tournoi de Somonauk.

Les Panthers ont battu Somonauk (25-20, 25-23) et Leland (25-14, 25-11) et ont perdu contre Hinckley-Big Rock (25-20, 25-23).

Maggie Richetta a réalisé 28 récupérations, 20 attaques décisives, 12 points, huit as et sept blocs pour PC (4-2), tandis que Megan Wasilewski a réalisé 56 passes décisives, 24 récupérations, 11 points, trois as, deux attaques décisives et un blocage.

Chez Macomb : Kewanee a terminé 2-3 au tournoi Macomb, battant Elmwood et Quad Cities Christian, tout en tombant face à West Prairie, Limestone et United.

Golf filles

À Princeton : Princeton (191) s’est classé troisième de sa propre Ryder Cup à Wyaton Hills samedi derrière Rockridge (169) et Dixon (180).

Addie Carr et Halli Peterson de PHS se sont classés cinquièmes (94) en équipe. Les autres duos pour PHS étaient Addie Hecht et Ava Morton (97) et Morgan Foes et Reese Reviglio (118).

Les duos de BV étaient Rashida Martin et Kirstyn Balensiefen (117), Katrina Wahl et Abby Wahl (125) et Michaela Noder et Gracie Phillips (147).

À Bloomington : St. Bede a obtenu un 450 lors de l’invitation catholique centrale de Bloomington samedi. Erin Dove a mené les Bruins avec un 104, suivie d’Anna Cryocki (106), Breanna Martinez (119) et Bella Hagnbauch (121).

Tennis filles

Chez Sterling : Princeton s’est classé quatrième du tournoi Sterling Newman samedi, mené par une deuxième place d’Emilee Merkel au premier rang en simple. Également pour PHS, Nora Schneider et Kambri Fisher ont terminé quatrièmes au double n°1, Katie Kammerer et Erah Goodale ont terminé sixièmes au double n°2 et Josie Leone ont terminé septièmes au simple n°2.

À la vallée de Sauk : Princeton a remporté le tournoi Newman JV au Sauk Valley College avec un balayage de toutes les divisions. Audrey Thompson et Gracie Anderson ont gagné en simple et Caitlin Meyer et Abby Brown ainsi que Tessa Carlson et Anika Hansen ont remporté le double.

Football garçons

À Earlville : DePue-Hall a terminé septième du tournoi War on 34, battant Pecatonica 3-0 en demi-finale de consolation avant de perdre 8-1 Kewanee en finale de consolation.

Francisco Moreno a marqué deux buts contre Pecatonica, tandis que Gabriel Cano a marqué sur penalty. Moreno a marqué le seul but des Little Giants contre Kewanee grâce à une passe décisive d’Osvaldo Morales.

Kewanee a perdu son premier match de tournoi, s’inclinant contre Earlville, 5-1, vendredi, rebondissant pour vaincre Yorkville Christian, 8-0, et DePue-Hall, 8-1, samedi pour se classer cinquième.

Softball au niveau junior du secondaire

Chez Kewanee : Princeton Logan a balayé les deux matchs du tournoi samedi, battant Mercer County, 14-1, et l’hôte Kewanee, 14-2.

Payton Harden (2 points produits) et Addison Parry (RBI) ont chacun réussi deux coups sûrs et Liberty Sousa a réussi un coup sûr et deux points produits contre Mercer County.

Ellie Longeville (RBI) et Sousa ont chacune réussi trois coups sûrs et Piper Hansen, Harden et Parry ont chacune réussi deux coups sûrs et deux points produits.

Hansen a été le lanceur gagnant dans les deux matchs, retirant huit prises en cinq manches lors du premier match et lançant 3,2 manches blanches en relève lors du deuxième match.

Golf pour garçons

À Port Byron: Hall et St. Bede ont terminé respectivement sixième et septième dans un peloton de 13 équipes au Wayne Brinkmeier Invitational de Riverdale au parcours de golf de Byron Hills, vendredi.

Hall a tiré un meilleur 326 de la saison pour terminer à un coup derrière Geneseo et à sept coups d’un top 3. Junior Landen Plym a terminé en force, réussissant un birdie sur ses trois derniers trous pour se hisser à la deuxième place individuellement avec un par 71 égal.

« Je devais commencer par la partie la plus difficile du parcours aujourd’hui, donc je savais que je devais être patient et être prêt à attaquer ces derniers trous lorsque j’y arriverais », a déclaré Plym.

Jake Diaz (82, 18e place sur 79 golfeurs), Noah Plym (85e, 26e place) et Joseph Perez (88e, 33e place) ont également marqué pour les Red Devils.

« Nous n’avons pas de seniors dans notre alignement universitaire cette année, et nous comptons également beaucoup sur certains étudiants de la première classe, donc un 326 est vraiment un score fantastique pour nous », a déclaré l’entraîneur Mason Kimberley. « C’était un excellent rebond par rapport à notre dernier tournoi sur invitation de 18 trous et cela me donne beaucoup d’optimisme pour l’avenir. »

Pour St. Bede, le senior Ryan Slingsby a fracassé sa meilleure note en carrière, réussissant six birdies en route vers un 1 au-dessus de la normale 72, ce qui lui a valu une septième place. Logan Potthoff (83, 20e place), Luke Tunnell (89e, 36e place) et Abraham Wiesbrock (93e, 49e place) ont complété le score des Bruins.

L’hôte Riverdale a fait un blitz sur le terrain, avec un score d’équipe de 282 sous la normale, derrière le score de 3 sous 68 de Mason Smyser, étudiant en deuxième année. Byron a terminé deuxième avec un 306 et Fulton (319) a devancé Sherrard pour la troisième place.