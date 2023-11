Résumé du rapport sur les blessures de la semaine 10 de la NFL 2023 : Jaire Alexander et Quay Walker incertains pour les Packers

La 10e semaine de la saison 2023 de la NFL a débuté jeudi avec une victoire des Bears et elle se poursuit avec 12 matchs supplémentaires dimanche, ce qui signifie que les 24 équipes participant à ces matchs ont soumis vendredi leurs rapports finaux sur les blessures de la semaine.

Les Bills et les Broncos jouent lundi et leurs rapports finaux sur les blessures seront publiés samedi.

Colts chez Patriots (à Francfort)

Les Colts CB JuJu Brents (quad) et TE Drew Ogletree (pied) ne joueront pas ce week-end. LB Zaire Franklin (genou), WR Josh Downs (genou) et WR Alec Pierce (cheville) sont répertoriés comme douteux.

Les Patriotes se sont rendus en Allemagne sans CB JC Jackson (personnel), T Trent Brown (personnel, cheville) et WR DeVante Parker (commotion cérébrale). DL Christian Barmore (genou), LB Ja’Whaun Bentley (ischio-jambiers), CB Myles Bryant (poitrine), WR Demario Douglas (cheville), CB Jonathan Jones (genou), OL Vederian Lowe (cheville), CB Jack Jones (genou) , et DL Deatrich Wise (épaule) constituent leur groupe discutable.

Texans aux Bengals

Huit des 23 joueurs figurant sur le rapport sur les blessures des Texans ont été exclus. RB Dameon Pierce (cheville), K Ka’imi Fairbairn (quad), WR Nico Collins (mollet), S Jimmie Ward (ischio-jambiers), FB Andrew Beck (cheville, coude, épaule), LB Jake Hansen (ischio-jambiers, main), TE Brevin Jordan (pied) et LB Henry To’oTo’o (commotion cérébrale) composent ce groupe. CB Steven Nelson (dos, cou), DE Jerry Hughes (dos) et WR Robert Woods (pied) sont répertoriés comme discutables.

Le WR des Bengals Ja’Marr Chase (arrière) a déclaré cette semaine qu’il prévoyait de jouer, mais il a été répertorié comme discutable. WR Tee Higgins (ischio-jambiers) et DE Sam Hubbard (cheville) ont été exclus et DT Josh Tupou (épaule) est également sur le point de rater le match après avoir été répertorié comme douteux.

Emballeurs chez Steelers

CB Jaire Alexander (épaule) et LB Quay Walker (aine) devraient rater le match des Packers après avoir été répertoriés comme douteux. DL Kenny Clark (épaule), S Rudy Ford (mollet), OL Josh Myers (genou), T Yosh Nijman (dos) et G Jon Runyan (cou) sont discutables.

Steelers S Minkah Fitzpatrick (ischio-jambiers) et DT Montravius ​​Adams (cheville) ne jouera pas le dimanche.

Titans chez les boucaniers

Les Titans répertorié Le quart Ryan Tannehill (cheville) est discutable, mais Will Levis débutera dimanche de toute façon. WR Treylon Burks (commotion cérébrale), CB Sean Murphy-Bunting (pouce), T Nicholas Petit-Frere (épaule), G Daniel Brunskill (cheville) et DB Mike Brown (cheville) sont absents. CB Anthony Kendall (ischio-jambiers) rejoint Tannehill dans le groupe discutable.

Le DB Josh Hayes (commotion cérébrale) est absent pour les Buccaneers et le G Matt Feiler (genou) a été répertorié comme douteux, il est donc sur le point de rater le match également. CB Carlton Davis (orteil), CB Jamel Dean (commotion cérébrale), DL Calijah Kancey (quadriceps), DL Logan Hall (aine) et WR Trey Palmer (cou, maladie) sont les joueurs douteux de l’équipe.

Browns chez Ravens

T Dawand Jones (épaule, genou), WR David Bell (genou) et WR Marquise Goodwin (commotion cérébrale) sont sortis pour les Browns. CB Greg Newsome (aine) et RB Pierre Strong (ischio-jambiers) sont leurs seuls joueurs douteux.

CB Marlon Humphrey (ischio-jambiers), RB Keaton Mitchell (ischio-jambiers), CB Jalyn Armour-Davis (maladie) et T Morgan Moses (épaule) sont tous répertorié comme douteux pour les Corbeaux.

49ers chez Jaguars

49ers T Trent Williams (cheville) peut faire son retour, mais le WR Deebo Samuel (épaule) est prêt à jouer. Williams est répertorié comme douteux avec DT Javon Hargrave (genou), DE Robert Beal (ischio-jambiers), LB Demetrius Flannigan-Fowles (cheville), CB Darrell Luter (genou) et CB Samuel Womack (genou). G Aaron Banks (orteil) et DE Drake Jackson (genou) ont été exclus.

WR Zay Jones (genou) est le seul joueur exclu des Jaguars. CB Tyson Campbell (ischio-jambiers), S Andre Cisco (ischio-jambiers), G Ezra Cleveland (orteil) et S Daniel Thomas (ischio-jambiers) sont répertoriés comme discutables.

Saints chez Vikings

DE Isaiah Foskey (quadriceps) et RB Kendre Miller (cheville) sont absents pour les Saints. FB Adam Prentice (genou) est répertorié comme discutable.

Vikings WR Justin Jefferson (ischio-jambiers) retourné à la pratique cette semaine et est considéré comme discutable, mais le message de l’équipe a été qu’il ne jouerait pas. TE TJ Hockenson (côtes), LB Brian Asamoah (cheville), WR KJ Osborn (commotion cérébrale) et G Chris Reed (pied) sont également discutables. Le quart Jaren Hall (commotion cérébrale) est absent et le DL Dean Lowry (aine) est répertorié comme douteux.

Faucons chez les Cardinaux

WR Drake London (aine) est en bonne voie jouer pour les Falcons. WR Mack Hollins (cheville) et DB Dee Alford (cheville) sont absents tandis que DT David Onyemata (cheville) a dessiné la seule étiquette douteuse de l’équipe.

La plus grande nouvelle concernant le rapport sur les blessures des Cardinals est que le quart Kyler Murray (genou) n’y figure pas et est je vais commencer pour la première fois cette saison dimanche. Le RB James Conner (genou) est il est douteux de se détacher réserve blessée. G Will Hernandez (genou), T DJ Humphries (cheville), LB Zeke Turner (ischio-jambiers), WR Michael Wilson (épaule), TE Geoff Swaim (dos) et G Carter O’Donnell (cheville) ont dessiné la même étiquette. C Trystan Colon (mollet) et RB Emari Demercado (orteil) ont été exclus.

Lions chez les chargeurs

Les Lions sont prêt à jouer avec RB David Montgomery (côtes) et C Frank Ragnow (orteil). G Halapoulivaati Vaitai (arrière) est absent et DL Levi Onwuzurike (hanche) est répertorié comme douteux. WR Donovan Peoples-Jones (côtes) et T Dan Skipper (côtes) ont des désignations douteuses.

Les Chargers n’ont aucun joueur avec une désignation de blessure.

Géants chez Cowboys

CB Adoree’ Jackson (commotion cérébrale, cou), RB Deon Jackson (commotion cérébrale) et T Evan Neal (cheville) sont absents pour les Giants. WR Parris Campbell (ischio-jambiers), RB Jashaun Corbin (ischio-jambiers), G Mark Glowinski (personnel) et DE Azeez Ojulari (cheville) sont répertoriés comme discutables.

WR Kavontae Turpin (épaule) est discutable et est le seul joueur des Cowboys avec une désignation. T Tyron Smith (maladie) est hors du rapport après un entraînement complet vendredi.

Commandants des Seahawks

Les commandants n’ont émis qu’une seule désignation de blessure vendredi. WR Curtis Samuel (orteil) est considéré discutable.

Seahawks G Anthony Bradford (genou, personnel) est absent ce week-end. LB Jordyn Brooks (ischio-jambiers), RB DeeJay Dallas (épaule), RB Kenny McIntosh (genou) et TE Colby Parkinson (biceps) sont répertoriés comme discutables.

Jets chez Raiders

Jets T Duane Brown (hanche) ne s’enlèvera pas réserve blessée cette semaine et l’équipe a également exclu l’OL Billy Turner (doigt) et le LB Chazz Surratt (cheville). DE Will McDonald (cheville) est répertorié comme douteux après avoir atterri sur le rapport de blessure vendredi.

Les Raiders ont classé T Kolton Miller (épaule) comme douteux. Le FB Jakob Johnson (commotion cérébrale) et le CB Marcus Peters (genou) sont tous deux répertoriés comme douteux.