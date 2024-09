RÉSUMÉ DU MATCH : Oilers 3, Jets 2 (Pré-saison – OT)

TROISIÈME PÉRIODE

Une autre opportunité pour les Oilers avec l’avantage d’un homme dans la dernière période ne serait pas restée sans réponse, mais tout comme les Bleu et Orange l’ont fait au cours de la première période, les Jets ont rapidement réagi pour compenser l’infraction d’accrochage de l’attaquant Daniel Torgersson qui a permis à Edmonton de prendre brièvement l’avantage dimanche soir.

Après que le défenseur Ben Gleason lui ait donné une passe dans le cercle droit, Raphael Lavoie a réussi un tir sur réception au-delà de Comrie avec 10:53 à jouer lors des débuts pré-saison 2024-25 d’Edmonton pour donner aux Oilers une avance de 2-1 qui, malheureusement, ne durera pas longtemps.

« C’est une sensation formidable », a déclaré Lavoie. « Je joue là-bas depuis un certain temps à Bako, donc c’est un endroit naturel pour moi. »

L’ailier revient d’une année à Bakersfield où il a mené la filiale d’Edmonton dans la LAH en 2023-24 avec 29 buts, et le produit de Chambly, QC, cherche à faire avancer sa cause cette pré-saison alors qu’il se bat pour une place dans l’alignement des Oilers en présentant davantage un jeu bidirectionnel qui pourrait l’aider à décrocher un rôle régulier dans la LNH.

« Je me sens plus complet », a déclaré Lavoie. « Quand j’ai été repêché, j’étais plutôt offensif. Dans la LAH, on apprend à compléter son jeu, à jouer sans la rondelle et à être fiable sur le terrain, et c’est un point sur lequel j’insiste depuis mon arrivée. »