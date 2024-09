Résumé du match Cubs 10-4 Dodgers (9 septembre 2024)

LOS ANGELES — — Michael Busch est allé 4 pour 5 avec un home run et a marqué trois points, Cody Bellinger a obtenu trois points produits, dont un home run à deux points, et les Cubs de Chicago ont battu les Dodgers de Los Angeles, leaders de la Ligue nationale Ouest, 10-4 lundi soir.

L’attaque des Cubs a réussi 16 coups sûrs – chaque joueur en ayant obtenu au moins un – après une défaite en série contre les Yankees de New York, leaders de l’AL Est, au cours de laquelle ils ont totalisé sept coups sûrs et deux points en trois matchs.

Bellinger et Busch ont donné aux Cubs une avance de 3-0 avec deux retraits en première manche contre leur ancienne équipe.

« C’était vraiment génial », a déclaré Busch, une recrue repêchée par les Dodgers en 2019 et échangée aux Cubs la saison dernière. « J’essayais juste de leur mettre énormément de pression à chaque manche. »

Bellinger a frappé un home run de deux points au premier lancer contre Walker Buehler (1-5) qui a également permis à Ian Happ de marquer, qui a frappé un simple en début de partie. La balle a parcouru 430 pieds – à mi-hauteur du pavillon du champ droit – pour son plus long home run de la saison et a suscité les acclamations des fans de Chicago dans la foule de 50 495 personnes. Busch a ajouté un simple RBI.

Bellinger souriait en faisant le tour des bases, admirant la scène lors d’une nuit à 94 degrés avec un vent fort et chaud soufflant sur les drapeaux du champ central.

« J’ai beaucoup de bons souvenirs ici. J’adore les supporters, les gens et le stade », a-t-il déclaré. « C’est un sentiment étrange mais c’est une sensation agréable et j’aime toujours revenir. »

Busch a parcouru la ligne du champ gauche en profondeur avec deux prises au quatrième quart, prolongeant l’avance de Chicago à 4-0.

« Il a été incroyable pour nous », a déclaré le lanceur partant des Cubs Kyle Hendricks. « Évidemment, il a été un pro à chaque fois. C’était un match énorme qui était vraiment amusant à voir. Il a été une pierre angulaire pour nous. »

Hendricks a marché sur les bases chargées avec deux retraits en troisième — quand Shohei Ohtani a volé sa 47e base de la saison, mais Max Muncy a frappé une balle vers Busch au premier but sur le premier lancer pour mettre fin à la menace.

Hendricks a accordé deux points et quatre coups sûrs en quatre manches et un tiers. Keegan Thompson (2-1) a travaillé pendant une manche et deux tiers sans point en relève pour la victoire.

« Chaque passage au bâton, chaque coup sûr à deux prises, chaque ajout à l’avance, chaque bullpen entrant, des actions incroyables en défense, dans l’ensemble, un très bon match pour nous », a déclaré Hendricks. « Nous savons que nous devons accumuler des victoires. »

Buehler a accordé cinq points et neuf coups sûrs en cinq manches. Il a retiré quatre frappeurs sur prises et a accordé un but sur balles.

« Je nous ai mis dans le pétrin dès le départ. Évidemment, trois points en première manche ont en quelque sorte sapé l’énergie du bâtiment », a-t-il déclaré. « La première manche a été une chose étrange pour moi cette année. C’est beaucoup demander au reste de nos gars de me sortir d’un trou à chaque match. »

Les Dodgers ont marqué deux fois en cinquième Le simple de Mookie Betts et le sacrifice fly de Muncy avec les bases pleines mènent à 4-2. Hendricks a quitté le terrain après avoir chargé les bases pour la deuxième fois.

Les Cubs ont porté leur avance à 7-2 en sixième manche grâce au simple de Busch et au simple de Miguel Amaya contre le releveur Anthony Banda avec deux retraits. Busch, comme Bellinger, a terminé avec trois points produits.

Les Dodgers se sont rapprochés à 7-4 en septième manche grâce au home run de deux points de Betts et avaient le point potentiellement égalisateur au bâton avant que Shawn Armstrong ne retire Gavin Lux pour mettre fin à la manche.

Busch a marqué sur le sacrifice fly de Pete Crow-Armstrong en huitième, et Bellinger a ajouté un simple RBI en neuvième à deux points.

SALLE DES FORMATEURS

Cubs : Le lanceur gaucher Justin Steele (tendinite) dirigera un bullpen lors du voyage sur la route si tout se passe bien.

Dodgers : Le voltigeur Teoscar Hernández (pied meurtri) a effectué des exercices sur le terrain dans l’espoir de pouvoir revenir mardi. … Le lanceur gaucher Clayton Kershaw (gros orteil) a travaillé sur une rampe de lancer portative en chaussures de tennis. … Le lanceur droitier Tyler Glasnow (tendinite) lancera un match dans l’enclos des releveurs mardi et, si tout se passe bien, un match simulé vendredi à Atlanta. … Le lanceur droitier Brusdar Graterol (ischio-jambier) devrait être actif mercredi.

SUIVANT

Cubs : Le lanceur gaucher Shota Imanaga (12-3, 2,99 ERA) s’est associé à deux releveurs pour réaliser le 18e match sans coup sûr de l’histoire de la franchise la semaine dernière contre Pittsburgh.

Dodgers : Le lanceur droitier Yoshinobu Yamamoto (6-2, 2,92) débutera mardi après avoir manqué près de trois mois en raison d’une blessure à la coiffe des rotateurs. Il devrait lancer trois manches.

——

Ligue majeure de baseball AP : https://apnews.com/hub/mlb