Résumé du match Astros 11-5 Diamondbacks (7 septembre 2024)

HOUSTON — — Jose Altuve et Jeremy Peña ont réussi des coups de circuit alors que les Astros de Houston ont amélioré leur bilan à 7-0 dans les matchs commencés par Yusei Kikuchi en battant les Diamondbacks de l’Arizona 11-5 samedi.

Altuve a réussi trois coups sûrs et a marqué trois fois. Le 15e coup de circuit de Peña a été un coup de trois points, couronnant une sixième manche à cinq points qui a débuté avec les Astros accrochés à une avance d’un point.

« C’est génial de marquer des points », a déclaré Peña. « C’est ce que nous essayons de faire. J’ai l’impression que chaque fois que nous menons, nos lanceurs font un excellent travail pour terminer le match, c’est donc ce que nous essayons de faire : marquer des points et laisser nos lanceurs faire leur travail. »

Houston a augmenté son avance dans l’AL West à 5 1/2 matchs sur Seattle.

L’Arizona, qui a perdu trois matchs consécutifs et sept sur dix, détient un demi-match d’avance sur les Mets de New York pour la deuxième wild card de la Ligue nationale.

Kikuchi (8-9) a accordé quatre points et sept coups sûrs en six manches. Il a éliminé six frappeurs sur prises, ce qui lui donne un sommet en carrière de 183 retraits sur prises cette saison.

« J’ai été un peu touché aujourd’hui », a déclaré Kikuchi par l’intermédiaire d’un traducteur. « Mais je n’ai pas accordé de but sur balles et j’ai gardé l’équipe dans le match, donc je suis content de ça. »

Le gaucher affiche une moyenne de points mérités de 3,07 depuis qu’il a rejoint les Astros dans le cadre d’un échange avec les Blue Jays de Toronto le 29 juillet, avec un taux de retrait au bâton de 32,1 %.

Kevin Newman a réussi un coup de circuit face à Kikuchi en quatrième manche pour donner l’avantage à l’Arizona 3-1, mais Houston s’est rallié pour marquer quatre points contre Eduardo Rodriguez en deuxième moitié de manche.

Rodriguez (2-2) a fait face à 10 frappeurs et a eu besoin de 47 lancers pour passer la manche. Houston a rempli les buts sans coup sûr et Chas McCormick a égalisé le match avec un simple à deux points. Le simple de Yordan Alvarez avec deux retraits a permis aux Astros de prendre l’avantage et, après une erreur, Alex Bregman a conclu la série avec un but sur balles avec les buts remplis.

« Nous n’avons pas été à la hauteur dans certains moments critiques sur le monticule », a déclaré le manager des Diamondbacks Torey Lovullo. « Nous avons commis quelques erreurs défensives. Il y a juste deux ou trois choses que nous pouvons identifier qui vont se voir, comme ce fut le cas aujourd’hui, avec de gros chiffres tordus et un gros score contre une équipe comme celle-ci quand vous ne jouez pas au niveau dont vous êtes capable. »

Alvarez a terminé avec trois coups sûrs et frappe .410 avec 13 points produits au cours de ses 10 derniers matchs.

Eugenio Suárez a frappé son 25e coup de circuit en sixième manche pour ramener l’Arizona à un point, mais les Astros ont ouvert le match grâce à la frappe de trois points de Peña dans l’enclos des releveurs de Houston au champ droit-centre.

« C’était le tournant du match », a déclaré le manager des Astros Joe Espada. « Nous avons envoyé la balle dans la direction opposée, ce qui n’est pas facile dans ce stade, pour aller contre l’adversaire comme ça, mais je pense que dans l’ensemble, notre approche a été vraiment, vraiment bonne aujourd’hui en attaque. »

Dylan Floro a été chargé des cinq points de Houston en sixième.

Rodriguez a accordé cinq points, quatre mérités, et sept coups sûrs en quatre manches avec un retrait au bâton.

SALLE DES FORMATEURS

Diamondbacks : Le receveur José Herrera est revenu dans la formation après avoir été retiré du match de vendredi lorsqu’il a été frappé à l’arrière du casque par le suivi de Kyle Tucker sur un retrait au bâton.

Astros : Après son retour après une absence de 79 matchs vendredi en raison d’une fracture du tibia droit, Tucker n’a pas été titulaire mais était disponible sur le banc. … L’INF Mauricio Dubón souffre d’une douleur au pouce gauche, ce qui l’a forcé à quitter le match de vendredi après l’avoir coincé en plongeant vers la première base.

SUIVANT

Le lanceur droitier de Houston Justin Verlander (3-5, 4,52 ERA) affrontera le lanceur droitier Ryne Nelson (10-6, 4,15) lorsque la série se terminera dimanche soir.

