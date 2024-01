Résumé du jeu : Purdue 84 – Iowa 70

Purdue a battu l’Iowa 84-70 au Carver-Hawkeye Natatorium cet après-midi. Zach Edey donne une fois de plus l’impression que l’incroyable est un piéton, en mettant en place un grand gars de 30 et 18 ans, franchissant le seuil de 30/10 pour le troisième match consécutif. Il a ajouté 4 blocs supplémentaires parce que c’est ce que vous faites si vous êtes le meilleur joueur de basket-ball universitaire. Fletcher Loyer et Lance Jones ont récolté un total de 26 points et Braden Smith a rempli la feuille de statistiques malgré une mauvaise soirée de tir, contribuant 9/9/6 à la cause. Tony Perkins a ouvert la voie à l’Iowa avec 24 points dans la défaite.







Malgré le bogarting de Creighton et Seton Hall sur FS1 et la fuite de Carver-Hawkeye comme une tente en papier dans un orage, les Chaudronniers ont pris le terrain d’Iowa City à temps et se sont occupés de remporter un match du Big 10 sur route. Payton Sandfort et Tony Perkins ont aidé à garder l’Iowa dans le match au cours des 10 premières minutes de jeu, mais n’ont pas réussi à vaincre un sauteur d’Ethan Morton à 11 :26 points en première mi-temps qui a mis les Boilermakers pour de bon. Zach Edey a inscrit 16 points faciles, se régalant des passes de Braden Smith et dominant l’Iowa sur le verre offensif. Lorsque Zach ne lançait pas de dunks, Fletcher Loyer faisait sa part pour faire avancer la cause des Chaudronniers avec 10 points, dont 2 ou 3 points.

Purdue a pris une avance de 47 à 34 dans la mi-temps et même si l’Iowa n’est jamais reparti, Purdue a gardé sa paume directement sur le front de Hawkeye et ne les a pas laissés se rapprocher de 8 points. Fran et sa compagnie n’avaient aucune réponse pour Edey autour du bord, et ils ne pouvaient pas l’empêcher de contourner le bord. Même lorsque le ballon n’est pas allé directement à Zach, il a transformé les tirs manqués en passes, récoltant 8 rebonds offensifs pour le match. À chaque fois que l’Iowa avait l’air de prendre pied dans le jeu ; Edey était là pour les repousser jusqu’au bas de la colline. C’est difficile de revenir quand on ne peut pas empêcher l’autre équipe de marquer.

Dans le même temps, Purdue n’a pas pu empêcher Tony Perkins de l’Iowa de marquer. C’est la même histoire que nous avons vue à plusieurs reprises cette saison de la part de la défense Purdue. Le gars en haut du rapport de reconnaissance a fait ce que le rapport de reconnaissance disait que vous ne pouviez pas le laisser faire. Perkins a été capable de jouer depuis la peinture tout au long du match, ignorant tout effort de Purdue pour le dissuader d’arriver à sa place. Il termine la rencontre avec 24 points à 10/19 au tir. Heureusement pour Purdue, aucun autre joueur de l’Iowa n’est venu avec lui. Payton Sadfort a essayé de faire avancer quelque chose de l’extérieur, mais bien qu’il ait réussi à frapper 3, 3, il lui a fallu 10 tentatives, y compris quelques gros ratés dans la séquence qui auraient pu pousser l’Iowa par-dessus la bosse qu’ils n’ont jamais réussi à franchir.

Bien que Purdue ait contrôlé le match tout au long de la seconde période, le match n’a pas été sans drame. La bataille entre les vadrouilleurs et le toit était presque aussi intrigante que le match de basket. À certains moments de la seconde mi-temps, le jeu a dû être arrêté pour assécher plusieurs zones humides sur le terrain. Sans rapport avec le sol, Trey Kaufman-Renn s’est effondré après avoir fait à sa jambe quelque chose de difficile à décrire. Je ne peux pas dire s’il s’est blessé au genou ou à la cheville, mais tout ce que je peux dire, c’est qu’il doit remercier le ciel pour le pouvoir de la jeunesse, car ils devraient m’euthanasier sur le terrain si ma gauche faisait ce que la jambe de TKR faisait. . Il a été aidé hors du terrain par le personnel d’entraînement, mais il s’est tenu seul et a semblé mettre du poids sur sa jambe blessée. Je ne sais pas si cela signifie quelque chose, mais en tant qu’optimiste, je prends cela comme un signe positif.

L’Iowa a tenté de gâcher le bon parcours de Purdue jusqu’à l’arrivée lorsqu’ils ont réduit l’avance à 8 avec 4:22 à jouer, mais les Hawkeyes n’ont pas pu capitaliser malgré les quelques possessions vides de Boilermaker. Lance Jones a finalement décroché le coup de grâce, drainant un 3 pour prolonger l’avance à 11 avec 1:35 à jouer.

