Résumé du football de la semaine 6 de JHN

Providence 38, Montini 7 : À New Lenox, Mitch Voltz a réussi deux touchés pour Providence (4-2, 1-1) lors de la victoire des Blancs CCL/ESCC.

Wilmington 49, Herscher 0 : À Herscher, Kyle Farrell a couru 125 verges en seulement six courses, dont un touché de 48 verges, et a renvoyé une interception de 19 verges pour un touché pour Wilmington (5-1, 4-0) lors de la victoire de l’Illinois Central Eight.

Coal City 35, Reed-Custer 6 : À Braidwood, Landin Benson a couru 148 verges et deux touchés en 15 courses pour Coal City (5-1, 4-0) lors de la victoire de l’Illinois Central Eight. Reed-Custer est tombé à 2-4, 1-3.

Hillcrest 19, Lémont 16: A Lemont, Lemont est tombé à 3-3, 3-1 dans le South Suburban Blue.

Lincoln-Way Central 28, Bolingbrook 7 : À Bolingbrook, Lincoln-Way Central s’est amélioré à 5-1, tandis que Bolingbrook est tombé à 3-3.

Lincoln-Way West 23 Stagg 0 : À Palos Hills, Lincoln-Way West s’est amélioré à 5-1, 2-0 dans le SouthWest Suburban Red.

Péotone 47, Manteno 15 : À Peotone, les Blue Devils, hôtes, se sont améliorés à 3-3, 2-2 dans l’Illinis Central Eight.

Yorkville 17, Minooka 13 : À Yorkville, Minooka est tombé à 4-2, 1-1 dans le Southwest Prairie West.

Plainfield Nord 14, Oswego Est 10 : À Plainfield, Plainfield North s’est amélioré à 3-3, 2-0 dans le Southwest Prairie West.

Plainfield Est 69, Joliet Centre 28 : À Joliet, Plainfield Est s’est amélioré à 2-4, 2-0 dans le sud-ouest des Prairies Est. Joliet Central est tombé à 0-6, 0-2.

Dwight 35 ans, Westmont 0 : À Westmont, Dwight s’est amélioré à 5-1, 4-0 dans la Prairie de Chicagoland.