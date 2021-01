Samsung a changé son calendrier de lancement pour cette année – la nouvelle série S arrivera en janvier (ce jeudi, en fait) au lieu de la révélation habituelle de février. Avec l’accent mis sur les pliables en tant que nouveau niveau supérieur de l’appareil, la société fait bouger les choses et pas seulement le timing.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra prendra en charge un S Pen. Un dirigeant de Samsung a officiellement fait allusion à cette décision en décembre et nous avons vu de nombreuses fuites qui ont brossé un tableau plus détaillé. Ce sont exactement les rumeurs dont nous voulons parler – voici à quoi s’attendre des prochains produits phares de Samsung.

Pour en revenir au S Pen, ce sera une option. Vous devrez en acheter un séparément (pour 40 €) ainsi qu’un étui pour le tenir car le téléphone lui-même n’a pas de compartiment pour le stylet. Les étuis comme le S View Flip Cover ont un compartiment pour le stylet.

La question de savoir où le garder de côté, il semble que l’Ultra aura une prise en charge à part entière de la fonctionnalité S Pen. Cette vidéo de One UI 3.1 montre le mémo écran désactivé, la vue aérienne, la commande aérienne et d’autres fonctionnalités de note seront disponibles.









Étui à rabat S View pour le Galaxy S21 avec un emplacement pour ranger le S Pen • Le S Pen en question

L’écran Galaxy S21 Ultra sera unique dans la série S21 d’une autre manière – ce sera le seul panneau à avoir une résolution de 1440p +. Samsung a enfin surmonté la limitation de résolution et l’écran Ultra pourra fonctionner à 120 Hz en pleine résolution. Les Galaxy S21 et S21 + n’ont pas cette chance. Ils obtiendront le taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais il semble que Samsung ait décidé de les rétrograder sur des écrans 1080p +.





Une capture d’écran du menu des paramètres du Galaxy S21 Ultra

L’écran S21 Ultra devrait avoir une diagonale de 6,8 pouces, un dixième plus petit que le S20 Ultra. Et il sera également incurvé tandis que les S21 et S21 + auront des écrans plats avec respectivement 6,2 et 6,7 pouces de diagonales. Tous les trois seront gardés par Gorilla Glass Victus.

Il semble que l’Ultra soit le seul à bénéficier de mises à niveau. Même avec le département de la caméra, c’est comme regarder deux classes différentes de téléphones. Les infographies suivantes montrent que les S21 et S21 + s’en tiennent à la configuration à triple caméra de leurs prédécesseurs S20.

Cela signifie une caméra principale 12MP, une caméra vidéo zoom 64MP / 8K et un vivaneau ultra-large 12MP. Peut-être que de nouveaux capteurs se cachent derrière ces objectifs et que les nouveaux chipsets (plus sur eux dans une seconde) auront plus de puissance de calcul des nombres pour le traitement d’image, mais il n’est pas immédiatement évident de savoir pourquoi vous auriez un S21 sur un S20.







Infographies fuites avec détails de l’appareil photo: pour le Galaxy S21 Ultra • pour les Galaxy S21 et S21 +

En revanche, le S21 Ultra reçoit un périscope plié pour un grossissement optique 10x avec un nouveau téléobjectif 3x. La rumeur veut que le capteur principal 108MP sera mis à niveau vers un HM2 ou même le HM3 qui n’a pas encore été annoncé. Les améliorations apportées à la technologie ISOCELL permettront une meilleure sensibilité à la lumière à la même taille de pixel.





Un examen plus approfondi de la configuration des quatre caméras (+ AF laser en bas à droite)

L’Ultra aura un module Laser AF au lieu d’un capteur 3D ToF tandis que le module DepthVision du S20 + ne fera pas de retour pour le S21 +. Si vous avez regardé la vidéo One UI 3.1, vous aurez vu une nouvelle fonctionnalité dans l’application de l’appareil photo – Focus Enhancer. Il est clair que Samsung s’efforce de résoudre les problèmes de focalisation dont certains se sont plaints avec la génération 2020.

Maintenant, les chipsets. La division géographique demeure avec certaines régions qui attendent Snapdragon 888 et d’autres l’Exynos 2100. Cette année, la puce conçue par Samsung peut s’avérer plus rapide que celle de Qualcomm. Nous en entendrons davantage parler demain lors du premier événement Exynos dédié.









Snapdragon 888: chipset 5 nm avec noyau Cortex-X1 Prime et GPU Adreno 660

L’Ultra entièrement équipé aura 16 Go de RAM couplé à 512 Go de stockage, la version de base sera probablement livrée avec 12/128 Go. Les acheteurs de Galaxy S21 et S21 + disposeront de 8 Go de RAM en standard et auront le choix entre 128 Go et 256 Go. Et ils devront choisir avec soin car seul l’Ultra aura un slot microSD.

Les capacités de la batterie seront de 4 000 mAh pour le S21 et de 4 800 mAh pour le S21 +. Les deux téléphones prendront en charge la charge filaire de 25 W. Le Galaxy S21 Ultra reçoit une batterie de 5000 mAh pouvant aller jusqu’à 45W. Samsung suivra les traces d’Apple et expédiera les téléphones sans chargeur ni casque, selon les rumeurs.









Samsung Galaxy S21 • Galaxy S21 + • Galaxy S21 Ultra (Source: WinFuture)

La vanille S21 devrait avoir un dos en plastique tandis que les deux autres resteront probablement collées avec du verre. Il y aura un total de 11 coloris à terme, bien que seuls certains soient disponibles au lancement. Phantom Violet semble être la nouvelle couleur du héros, elle et certaines des autres options optent pour un look bicolore. La bosse de la caméra (avec son design caractéristique) apparaîtra contre le dos de couleur différente.





Options de couleur du Samsung Galaxy S21

Enfin, les prix et les pré-commandes. Le trio Samsung Galaxy S21 sera en précommande jeudi ou vendredi cette semaine, les ventes en magasin commenceront le 29 janvier. Les précommandes Ultra vous rapporteront une paire de nouveaux Galaxy Buds Pro (maintenant avec ANC), 230 € de valeur. Les deux autres recevront à la place le nouveau tracker Bluetooth SmartTag. Les prix des trois téléphones sont ci-dessous (sur la base de rumeurs et d’une fuite d’un transporteur belge).

128 Go 256 Go 512 Go Samsung Galaxy S21 850 € 900 € – Samsung Galaxy S21 + 1 050 € 1 100 € – Samsung Galaxy S21 Ultra 1 350 € 1 400 € 1 530 €

Revenez demain pour regarder le dévoilement d’Exynos 2100 et à nouveau jeudi pour la révélation de la S21 – l’événement Unpacked sera diffusé en direct à partir de 15h00 UTC.