Résumé des affaires : 8 octobre 2023 | Entreprise

Honneur national pour un avocat local

Les avocats de première instance nationaux ont nommé Katharine Krottinger du cabinet d’avocats Monsour à Longview comme plaignante civile – parmi les 40 meilleurs avocats de première instance de moins de 40 ans dans l’État du Texas.

Cet honneur est décerné aux 40 meilleurs avocats de moins de 40 ans pour leurs qualifications supérieures, leurs résultats de procès et leur leadership en tant que jeunes avocats de la défense pénale et des plaignants civils. L’adhésion au National Trial Lawyers 40 Under 40 offre une reconnaissance à ces avocats et fournit des informations juridiques essentielles, des informations et une formation continue aux avocats plaidants à travers les États-Unis.

Camp d’entraînement pour entrepreneurs du Kilgore College

Kilgore College a reçu une subvention de la Texas Workforce Commission pour organiser un séminaire de bootcamp pour entrepreneurs à partir du 10 octobre pour tous ceux qui souhaitent apprendre ce qu’il faut pour créer leur propre entreprise.

Le bootcamp aura lieu à 18 heures les mardis – 10, 17 et 24 octobre – sur le campus de Kilgore, dans le bâtiment Porter Business Administration, salle 209.

Les frais de scolarité pour le bootcamp sont de 10 $, mais sont gratuits pour les citoyens américains qui résident légalement au Texas et qui sont le tuteur d’une personne âgée de 18 ans ou moins.

Les bootcamps seront proposés en anglais et en espagnol.

Pour vous inscrire au Entrepreneur Bootcamp, remplissez un formulaire en ligne situé à l’adresse : www.kilgore.edu/business-bootcamp.

Ce cours de 12 heures sur trois jours couvrira : Comment démarrer, enregistrer et maintenir une entreprise ; Comment commercialiser et bâtir une clientèle Des approches efficaces pour financer votre entreprise ; Ressources humaines essentielles pour maintenir la légalité et la sécurité de votre entreprise ; Les bases de la comptabilité pour garder une comptabilité dans le noir ; Des outils et des pratiques de médias sociaux qui maintiendront votre entreprise aux yeux du public ; et Bonnes pratiques en relation client

Salon de la retraite

Belonging Wealth Management organise une exposition sur la retraite de 16 h à 19 h le 24 octobre au Infinity Event Center, au 300 Tuttle Circle à Longview.

L’événement gratuit est conçu pour aider les préretraités et les récents retraités âgés de 55 à 70 ans. Depuis cette semaine, environ 30 entreprises et organisations à but non lucratif se sont engagées à participer à l’exposition Life in Retirement, qui présente les « nombreuses opportunités » qu’offre la région de Longview aux retraités « de vivre une vie active et engageante », selon les informations de Belonging Wealth Management.

L’événement comprendra des expositions sur les modes de vie des retraités, les opportunités de bénévolat et les clubs récréatifs ; des informations sur les loisirs, le bien-être et le développement personnel ; et des opportunités de réseautage avec d’autres retraités et professionnels. Belonging Wealth Management est une organisation de planification financière « payante uniquement » et l’événement n’a pas pour but de vendre des rentes ou des produits d’assurance, a déclaré la société.

Pour plus d’informations, visitez https://belongingwealth.com/retirementexpo/ .

Reconnaissance d’Eastman

Eastman a été reconnu comme faisant partie de la liste Change the World de Fortune, qui met en lumière les entreprises qui adoptent l’objectif de l’entreprise et reconnaissent la manière dont elle peut ajouter de la valeur aux entreprises et à la société.

La liste récompense les entreprises qui ont eu un impact social positif grâce à des activités faisant partie de leur stratégie commerciale principale. Fortune évalue les entreprises en fonction de leur impact social mesurable, de leurs résultats commerciaux et de leur degré d’innovation. La liste est dédiée à l’idée selon laquelle les entreprises sont particulièrement bien placées pour relever les plus grands défis de la société.

« Chez Eastman, nous pensons qu’il existe toujours des solutions aux défis auxquels le monde est confronté », a déclaré Mark Costa, président du conseil d’administration et PDG d’Eastman. « Nos innovations sont motivées par un objectif spécifique : résoudre les plus grands défis mondiaux en créant les matériaux les plus durables. La stratégie d’Eastman est axée sur des principes directeurs selon lesquels notre objectif, notre leadership et nos actions continuent de nous guider vers la neutralité carbone, la circularité et le souci de la société. Nos équipes ont travaillé incroyablement dur sur ces questions difficiles et nous sommes honorés d’être nommés par Fortune sur cette liste importante.

Eastman a été classée 17e en tant que « revitalisateur du recyclage » parmi 59 entreprises reconnues sur la liste des lauréats de cette année. La liste Change the World est développée en collaboration avec la Shared Value Initiative. Cette liste finale a été sélectionnée et classée par les éditeurs de Fortune sur la base des propres rapports et analyses du magazine. La liste Change the World récompense les entreprises qui ont eu un impact social positif grâce à des activités faisant partie de leur stratégie commerciale principale. Lorsque nous évaluons les candidats, parmi les facteurs les plus importants figurent l’impact social mesurable, les résultats commerciaux et le degré d’innovation.