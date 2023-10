Résumé des affaires – 7 octobre 2023

Les prix récompensent les réalisations des États, des villes et des comtés à travers le pays qui ont amélioré l’expérience des services gouvernementaux en créant une circonscription plus engagée et un gouvernement plus réactif. NDIT a gagné dans la catégorie Expérience du gouvernement de l’État pour le projet de parcelles de gibier et de poisson du Dakota du Nord.