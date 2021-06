Résumé de l’offre Amazon Prime Day – Apple, Samsung, Realme et autres

La grande vente Prime Day d’Amazon est en cours et il reste encore 30 bonnes heures. Il y a toutes sortes d’offres et certaines passent vite, nous allons donc rassembler celles que nous avons remarquées jusqu’à présent.

Cependant, gardez à l’esprit que nous mettons toujours à jour notre page Offres avec les dernières offres.

Commençant par Les offres d’Apple, où vous pouvez obtenir une remise de 18% sur un iPhone 12 de 64 Go à 769 €, 19 % de réduction sur un iPhone 12 mini de 128 Go pour 689 €, 16 % et 15 % de réduction sur les GPS Apple Watch 6 40 mm et 44 mm chez 359 €/389 €. L’iPad Pro 11 pouces 2020 est à 20% de réduction sur 749 €.

Les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max ne figurent pas dans les offres Prime Day, mais bénéficient toujours d’une légère remise – 6% et 8%. Le MacBook Air alimenté par M1 est également en baisse de 14%.

Samsung a des offres incroyables en cours. Les très populaires Galaxy Buds+ sont 60 €, c’est superbe 64% de réduction. Le Galaxy S20 FE est tombé à 449 €, 31% de moins que son prix d’origine, tandis que le S20 FE 5G est 499 € – 33% de baisse. Le Galaxy A71 est à 31% de réduction pour un total de 279 €.

Le Galaxy A51 est à 15% de réduction chez 217 €. L’offre allemande la plus récente concerne le Galaxy S21+, qui est à 33% de réduction pour 703 €.

Realme propose des remises en cours sur la série 8 ainsi que sur la GT. Le Realme 8 5G 4/64 Go est à 10% de réduction sur 179 €, tandis que le modèle 6/128 Go est en baisse de 12% à 219 €. La variante de démarrage 4/64 Go du Realme 8 Pro est à 30% de réduction à 129 €. Le Realme GT 5G est en baisse de 100 € à 499 €.

Les nouveaux Realme Buds Air 2 avec suppression active du bruit sont en baisse de 30% à 35 €.

OnePlus propose également quelques offres. Le OnePlus N100 est tombé à 99 € (-42%), le OnePlus 8 Pro est 649 € (-35%), le OnePlus Nord 5G est 320 € (-36 %), tandis que le OnePlus 9 avec OnePlus Buds est 660 €.

Les offres de Huawei incluent une Watch GT 2 Pro pour 176 € (-41%) et votre choix de FreeBuds Pro est 108 €.

Oppo a un accord à succès Find X2 Pro – vous pouvez vous procurer le Find X2 Pro 12/512 Go de l’année dernière pour 699 € (-42%). Le Find X2 Neo est en baisse de 50% à 349 €.

Le Sony Xperia 5 II est en baisse de 34% à 617 €.

Xiaomi a deux offres Poco en cours – le X3 Pro est 200 € (en baisse de 33%), tandis que le Poco F3 5G est 300 € (-25%).

Ce ne sont là que quelques-unes des offres en cours chez Amazon Allemagne. Il y a aussi des offres dans le Amazone indienne, ainsi qu’Amazon UK.