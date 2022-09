Résumé de l’événement Apple iPhone 14

Apple vient de conclure l’un de ses événements les plus importants de mémoire récente, annonçant 8 produits différents. L’iPhone 14, l’iPhone 14 Plus, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max étaient au centre des projecteurs. Fini la mini variante des deux dernières années et un plus grand modèle Plus de 6,7 pouces prend sa place. Fondamentalement, un moyen plus abordable d’obtenir le smartphone iOS à grand écran.

Chose intéressante, le duo iPhone 14 non Pro se contente de la puce A15 Bionic de l’année dernière et seule la série Pro bénéficie du nouveau SoC A16 Bionic. Au moins, les modèles non Pro bénéficient d’une mise à niveau décente de la caméra avec des capteurs plus gros.

L’un des changements les plus notables pour les modèles Pro est la découpe plus petite qui peut se fondre avec les éléments de l’interface utilisateur. Et bien sûr, le nouveau capteur principal de 48MP.

Apple a également présenté la nouvelle Apple Watch Ultra premium avec un énorme boîtier de 49 mm. La montre offre un écran plus grand, une durée de vie de la batterie plus longue et une multitude de nouvelles fonctionnalités liées au fitness. Il est également plus durable – il peut résister à des plongées jusqu’à 40 mètres et une application tierce peut vous fournir des informations en temps réel pendant votre plongée.

Il y avait aussi la Watch Series 8 et un successeur à la Watch SE de l’année dernière.

