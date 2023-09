Résumé de l’annonce des Apple iPhone 15, Watch Series 9 et Watch Ultra 2

L’événement iPhone 15 d’Apple est terminé et c’était un grand événement.

Tous les modèles d’iPhone 15 disposent enfin de ports USB-C ! Les iPhone 15 et 15 Plus ont été replacés à l’encoche Dynamic Island et ont reçu un nouvel appareil photo principal de 48 MP. Son capteur est cependant plus petit que l’unité 48MP des Pros, mais il s’enclenche en 24MP par défaut.

Les Pros ont vu les plus grandes améliorations. Les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max abandonnent l’acier inoxydable lourd pour un alliage de titane plus solide, plus durable et plus léger avec une finition brossée en quatre couleurs : noir, blanc, bleu et titane naturel.

Les plus grandes mises à jour de la gamme Pro concernent les caméras et le chipset A17 Pro. À partir de ce dernier, il s’agit du premier SoC 3 nm au monde, doté d’un processeur 10 % plus rapide et de graphiques jusqu’à 20 % plus rapides.

Les deux nouveaux Pros ont reçu un nouvel appareil photo principal de 48 MP à capteur plus grand et de nouveaux whooters ultra-larges, et le Pro Max a reçu un téléobjectif 5x exclusif, grâce à une conception de périscope à tétraprisme. Cet appareil photo est une révolution du zoom sur un iPhone et il a fallu des années à Apple pour le concevoir.

Enfin, nous avons obtenu l’Apple Watch Series 9 et la Watch Ultra 2. La plus grande mise à jour de ces appareils portables intelligents est le système S9 en package (SiP) avec 60 % de transistors en plus que la puce sortante de la série S8. Il dispose d’un GPU 30 % plus rapide et d’un nouveau NPU à 4 cœurs.

Mais ce n’est pas tout : le S9 SiP permet de traiter les requêtes Siri sur l’appareil, ce qui signifie des résultats beaucoup plus rapides car elles ne vont pas vers le cloud et inversement. Apple promet également une dictée vocale 25 % plus précise.

Double Tap est sans doute la nouvelle fonctionnalité phare de la série 9. Il s’agit d’un nouveau geste de pincement utilisant votre pouce et votre index, similaire à la façon dont vous utilisez le casque Apple Vision Pro.

