Résumé de l’actualité scientifique et technologique en Chine – 18 septembre

BEIJING, 18 septembre (Xinhua) — Ce qui suit est un résumé des actualités scientifiques et technologiques publiées en Chine :

COOPÉRATION CHINE-ASEAN

La Chine et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) ont approfondi leur coopération dans le domaine de l’énergie nucléaire et des applications de la technologie nucléaire au cours des dix dernières années, selon l’Autorité chinoise de l’énergie atomique (CAEA).

Liu Jing, vice-président de la CAEA, a fait ces remarques lors du deuxième Forum Chine-ASEAN sur les utilisations pacifiques de la technologie nucléaire qui s’est tenu samedi et dimanche à Nanning, la capitale de la région autonome Zhuang du Guangxi, dans le sud de la Chine.

« La Chine a fourni aux pays de l’ASEAN des produits, services et solutions fiables en matière de technologie nucléaire, a encouragé la formation de professionnels et a soutenu le développement d’utilisations pacifiques de la technologie nucléaire », a déclaré Liu.

HÉLICOPTÈRES MAISON

La Chine accélère la construction d’un système national de sauvetage aérien d’urgence présentant les caractéristiques de la modernisation chinoise en facilitant le progrès des avions locaux et divers autres mouvements coordonnés.

Lors de la 6ème exposition chinoise d’hélicoptères qui s’est tenue dans la municipalité de Tianjin, dans le nord de la Chine, l’Aviation Industry Corporation of China (AVIC) a présenté une série d’hélicoptères et d’équipements locaux pour le sauvetage d’urgence, en particulier les hélicoptères civils de la série AC tels que l’AC332 de 4 tonnes, AC352 de 7 tonnes et divers autres modèles majeurs avec les dernières avancées clés.

TÉLESCOPE À GRAND CHAMP

Un télescope à grand champ capable d’observer l’ensemble du ciel de l’hémisphère Nord a été mis en service dimanche dans la province du Qinghai, dans le nord-ouest de la Chine, et sa première image – la galaxie d’Andromède, située à plus de 2 millions d’années-lumière – a déjà été publiée.

Développé par l’Université des sciences et technologies de Chine et l’Observatoire de Purple Mountain sous l’égide de l’Académie chinoise des sciences, le Wide Field Survey Telescope (WFST) est désormais la plus grande installation d’étude dans le domaine temporel de l’hémisphère Nord. Article final