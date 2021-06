Résumé de la WNBA: Arike Ogunbowale des Dallas Wings frappe trois victoires pour choquer Seattle Storm | Nouvelles de la NBA

Arike Ogunbowale a marqué 24 points, dont le but décisif à trois points à deux secondes de la fin, alors que les Wings de Dallas ont rugi par derrière au quatrième quart pour vaincre le Storm de Seattle 68-67 dimanche.

Dallas tirait de l’arrière par sept points avant la dernière période, mais s’est rallié à 67-65 sur un trois points d’Ogunbowale avec 32,6 secondes à jouer. Après un échec du Storm, Dallas a de nouveau joué une pièce pour elle et elle a produit le vainqueur du match.

Breanna Stewart a réussi un dernier coup pour le Storm, qui avait battu Dallas en prolongation vendredi et deux semaines plus tôt, mais a raté avec 0,7 seconde à jouer.

Marina Mabrey a récolté 15 points pour les Wings (3-5) et Isabelle Harrison en a ajouté 14. Jewell Loyd a marqué 25 points, dont 19 en deuxième mi-temps pour Seattle, qui a vu sa séquence de six victoires consécutives rompre. Stewart a marqué 14 pour le Storm et Sue Bird a récolté 13 points et des sommets d’équipe dans les rebonds (7) et les passes (5).

















Les Wings ont marqué les sept derniers points de la première période, dont cinq par Ogunbowale, pour mener à une avance de 17-13 après 10 minutes de jeu.

Seattle a pris les devants au début du deuxième quart lorsque le lay-up d’Ezi Madbegor a couronné une course de 9-2. Le Storm porterait son avantage à 10 points, 33-23, sur le deuxième des deux tirs à trois points de Bird avec 2:42 à jouer à la mi-temps. Dallas a de nouveau été le meilleur à la fin de la période, se rapprochant de 33-28 à l’entracte.

Bird a mené tous les marqueurs avec 11 points dans la mi-temps, Ogunbowale ouvrant la voie aux Wings avec neuf points. Aucune des deux équipes n’a bien tiré au cours des deux premiers quarts, Seattle possédant un avantage de 32,3% à 29,4% par rapport au sol et Dallas n’ayant qu’un avantage sur 10 au-delà de l’arc.

WNBA : les résultats de dimanche Tempête de Seattle 67-68 Ailes de Dallas Lynx du Minnesota 100-80 Rêve d’Atlanta

Le Storm a ouvert la troisième période sur une séquence de 5-0, a augmenté de 11 points puis de 51-39 sur un tir à trois points de Loyd à 3:24 de la période. Le sauteur tardif de Mabrey a permis à Dallas de se rapprocher 56-49.

Les cinq défaites des Wings cette année se sont soldées par une moyenne de 4,6 points par défaite.

Lynx abat Dream pour la deuxième fois en trois nuits

Kayla McBride a récolté 19 points et la réserve Crystal Dangerfield a marqué six de ses 17 points dans une séquence charnière du troisième quart pour mener les Lynx du Minnesota à une victoire de 100-80 sur le Dream d’Atlanta en visite.

Les Lynx ont également battu Atlanta 86-84 vendredi soir au Target Center pour mettre fin à la séquence de quatre victoires consécutives du Dream.

Minnesota (3-4) a remporté trois matchs consécutifs après avoir perdu ses quatre premiers. Sylvia Fowles a récolté 17 points sur six des sept tirs sur le terrain avec sept rebonds, deux passes décisives et cinq interceptions (égalant un sommet en carrière) pour les Lynx. Napheesa Collier a ajouté 14 points et six passes et la réserve Rachel Banham a contribué 13 points.

















Le Minnesota a réalisé 51,5% de ses tirs, dont 11 tirs à trois points. Atlanta (4-4) a été menée par les 21 points de Tiffany Hayes et sa coéquipière Courtney Williams a ajouté 13 points avec cinq passes décisives et cinq rebonds.

Les réserves Aari McDonald (15 points), Cheyenne Parker (12) et Crystal Bradford (12) ont cumulé 39 points, mais elles ont également enregistré sept revirements.

Les Lynx ont récolté 21 points sur les 11 revirements d’Atlanta en première mi-temps pour prendre une avance de 52-38 à la mi-temps. Le Dream a terminé avec 18 revirements.

Le jeu de trois points de Parker avec 1:40 à jouer au troisième quart a réduit l’avance à 65-59 après que le Minnesota ait mené par autant de 15 points plus tôt dans le quart.

Les Lynx ont rapidement dominé Atlanta 11-2 pour prendre une avance de 15 points, 76-61, avec 2,3 secondes à jouer dans le quart. Dangerfield avait six points pour fermer ce tronçon, dont trois sur des lancers francs après avoir été victime d’une faute en tentant un tir à trois points.

Williams a marqué trois points au buzzer pour Atlanta pour réduire l’avance à 76-64 au début du quatrième quart.

Le Minnesota a dominé le Dream 10-4 au début du quatrième quart pour prendre le contrôle du match, s’éloignant d’une avance de 86-68.

La réserve d’Atlanta Monique Billings a récolté deux points et six rebonds, lui donnant 500 points en carrière.