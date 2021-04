Les espoirs d’Arsenal de se qualifier pour la Ligue des champions restent entre leurs mains après une victoire 2-0 durement disputée contre Brighton en Super League féminine.

Les Gunners sont à égalité de points avec Manchester United, qui a battu Tottenham 4-1 dimanche, mais qui ont un match en main contre leurs rivaux.

Ce n’a pas été un après-midi facile pour l’équipe de Joe Montemurro face à une équipe de Seagulls qui a pris l’habitude de ramasser des points parmi les quatre premiers cette saison.

Jordan Nobbs a inscrit le premier match à la 27e minute alors que sa frappe était trop forte pour Megan Walsh avant qu’Emily Simpkins ne rate la meilleure opportunité de Brighton, voyant son effort à longue portée s’écouler largement avec la gardienne Manuela Zinsberger bloquée.

Et c’est Nobbs qui s’est assuré des trois points à 13 minutes, en tapant de l’intérieur de la surface de six mètres après une contre-attaque ultra-rapide qui a ouvert la défense des Seagulls et a vu Beth Mead la mettre sur une plaque pour son équipe. -copain.

United maintient la pression

C’était une victoire importante après que United de Casey Stoney ait vu Tottenham hors de forme facilement à l’heure du déjeuner.

Les Spurs avaient bien commencé avant qu’Ella Toone ne mette les Red Devils à la neuvième minute au Leigh Sports Village.

Elle a balayé le centre de Kirsty Hanson, avant que la tête du premier poteau de Christen Press ne double son avance 10 minutes plus tard.

Il semblait que cela pourrait devenir moche pour les Spurs lorsque Jess Sigsworth a marqué un troisième à la demi-heure, mais le deuxième but de Toone sur penalty peu après la mi-temps était le dernier but de l’équipe de Stoney.

Mais le but du match est venu d’Alanna Kennedy de Tottenham dans les dernières secondes, alors qu’elle a plié un magnifique coup franc dans le coin supérieur de 25 mètres.

Points importants pour un duo en difficulté

En bas, Birmingham City et West Ham ont récolté deux points d’avance sur Bristol City et Aston Villa avec des matchs nuls à domicile.

Birmingham a rapidement pris les devants à domicile contre Reading via Ruby Mace quand elle a propulsé dans un drive de l’intérieur de la surface, seulement pour être rattrapée par un effort de Rachel Rowe tout aussi bien frappé après la pause.

La skipper des Blues Christie Murray a frappé la barre avec une frappe de 30 verges à la mort car ils n’ont pas pu trouver une première victoire en 12 matchs WSL.

Aucune des deux parties n’a réussi à sortir de l’impasse entre West Ham et Everton, même si ce sont les hôtes qui se sont rapprochés.

Martha Thomas a vu sa tête frapper la barre et rebondir à mi-chemin de la seconde mi-temps dans une affaire décousue.