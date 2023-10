Résumé de la NFL : les Steelers contrarient les Ravens alors que l’offensive des Dolphins explose à nouveau

Kenny Pickett a frappé George Pickens pour un touché de 41 verges avec 1:17 à jouer et les Steelers de Pittsburgh se sont ralliés pour battre les Ravens de Baltimore 17-10 dimanche.

Pickett et le reste de l’offensive sporadique de Pittsburgh n’ont guère réussi au cours des 55 premières minutes du match, mais une interception tardive par le demi de coin recrue Joey Porter Jr a donné la vie aux Steelers (3-2) et Pickett a répondu en conduisant Pittsburgh sur 80 verges en huit jeux, les 41 derniers. venant sur un arc-en-ciel sur la touche jusqu’à Pickens.

Il s’agissait du premier touché des Steelers en près de neuf quarts-temps et c’était suffisant pour battre les Ravens (3-2), qui semblaient déterminés à garder Pittsburgh dans le match avant de finalement le céder à leurs rivaux de longue date de l’AFC Nord.

Les Ravens ont renversé la situation à trois reprises, dont deux fois dans les cinq dernières minutes.

Le lob capricieux de Lamar Jackson vers le coin de la zone des buts destiné à Zay Flowers a plutôt atterri dans les bras de Porter. Jackson a ensuite tâtonné sur l’avant-dernière possession des Ravens, le secondeur extérieur des Steelers TJ Watt l’ayant récupérée. Le troisième panier de Chris Boswell a permis à Pittsburgh de marquer un touché et le dernier entraînement de Baltimore s’est terminé avec le limogeage de Jackson par Watt à 15 secondes de la fin.

Panthers de la Caroline 24-42 Lions de Détroit

Jared Goff a lancé trois passes de touché en première mi-temps et a marqué un score au quatrième quart, portant les Lions de Détroit à la victoire sur les Panthers de la Caroline, sans victoire. Les Lions, en tête de la NFC Nord, ont une fiche de 4-1 et sont seuls au sommet de la division en octobre ou plus tard pour la première fois depuis 2016. Les Panthers (0-5) ont retourné le ballon trois fois en première mi-temps pour permettre à Detroit de se qualifier pour trois. touchés et une avance de 28-10 à la mi-temps. La recrue Bryce Young a lancé trois passes de touché et deux interceptions pour la Caroline. Goff était 20 sur 28 pour 236 verges, et son coup furtif d’un mètre a donné l’avantage à Detroit 35-10.

Saints de la Nouvelle-Orléans 0-34 Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Alvin Kamara s’est précipité pour un touché pour devenir le leader en carrière des Saints en TD, Derek Carr a réussi deux passes marquantes et la Nouvelle-Orléans (3-2) a mis en déroute les Patriots de la Nouvelle-Angleterre (1-4). Tyrann Mathieu a ajouté un retour d’interception de 27 verges pour un touché pour aider la Nouvelle-Orléans à chasser le quart-arrière des Patriots Mac Jones du match – l’entraîneur Bill Belichick pour la deuxième semaine consécutive a mis Jones à l’écart en seconde période. Kamara a réussi son 73e touché en carrière, l’une de ses 22 courses pour 80 verges. Carr a terminé 18 sur 26 pour 183 verges et Michael Thomas a réussi quatre attrapés pour 65 verges alors que la Nouvelle-Orléans mettait fin à un dérapage de deux matchs.

Giants de New York 16-31 Dolphins de Miami

La recrue De’Von Achane a réussi un touché de 76 verges au sol, Tyreek Hill a dépassé les 150 verges en réception pour la troisième fois cette saison et les Dolphins de Miami (4-1) ont battu les Giants de New York (1-4). Les 524 verges des Dolphins leur ont donné 2 568 pour la saison, ce qui représente le plus grand nombre de verges au cours des cinq premiers matchs d’une saison dans l’histoire de la NFL. Avec cette victoire, Miami a repris la première place de l’AFC Est. Le quart-arrière des Giants Daniel Jones est parti en quatrième avec une blessure au cou après un sac du secondeur Andrew Van Ginkel.

Titans du Tennessee 16-23 Colts d’Indianapolis

Zack Moss a éclipsé le retour de Jonathan Taylor en courant pour un sommet en carrière de 165 verges et deux scores et Gardner Minshew a été vif pour soulager Anthony Richardson, blessé. Les Colts (3-2) ont mis fin à une séquence de sept défaites consécutives à domicile en battant les Titans pour la première fois en six essais. Richardson est parti avec une blessure à l’épaule droite à la fin de la première mi-temps et a été exclu au début du troisième quart après avoir réalisé 9 sur 12 pour 98 verges. Ryan Tannehill était 23 sur 34 avec 264 verges, mais a réussi une interception qui a scellé le match dans les dernières secondes. Derrick Henry a été limité à 43 verges en 13 courses.

Texans de Houston 19-21 Falcons d’Atlanta

Desmond Ridder a passé et a couru pour des touchés, Younghoe Koo a lancé un panier de 37 verges à la fin du temps imparti, et les Falcons d’Atlanta (3-2) ont mis fin à une séquence de deux défaites consécutives. La passe de touché de six verges de Ridder au porteur de ballon recrue Bijan Robinson et la passe de deux points à Tyler Allgeier ont donné aux Falcons une avance de 15-12 au début du quatrième quart. Le quart-arrière recrue de Houston, CJ Stroud, a répondu avec une passe marquante de 18 verges à l’ailier rapproché Dalton Schultz, donnant aux Texans (2-3) une avance de 19-18. Ridder a lancé sur 329 verges, fournissant une réponse à ceux qui avaient demandé qu’il soit mis sur le banc.

Buffalo Bills 20-25 Jaguars de Jacksonville

Travis Etienne a totalisé 136 verges et deux touchés au quatrième quart et les Jaguars de Jacksonville (3-2) ont battu les Bills de Buffalo, en décalage horaire, au Tottenham Hotspur Stadium. Les Jaguars ne voudront peut-être pas quitter Londres après avoir remporté deux victoires consécutives dans la capitale britannique, mettant fin à la séquence de trois victoires consécutives de Buffalo et prouvant qu’ils peuvent s’accrocher à une puissance de l’AFC. Les Bills (3-2) avaient mis en déroute leurs trois derniers adversaires, mais semblaient parfois fatigués, se sont précipités sur seulement 29 mètres et ont subi une série de blessures. Etienne a marqué sur une course de 35 verges avec un peu moins de trois minutes à jouer après l’avoir porté six mètres plus tôt.