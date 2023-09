Résumé de la NFL : les Dolphins marquent le plus de points depuis 1966 ; Les cardinaux choquent les cowboys

Les Dolphins de Miami ont marqué le plus de points dans un match par une équipe de la NFL depuis 1966, écrasant les Broncos de Denver 70-20 dimanche derrière les 203 verges au sol du speedster recrue De’Von Achane et Tua Tagovailoa. passe-pelle sans regard TD.

Les Dolphins ont établi un record de franchise pour le nombre de buts et ont terminé à deux points du record de la NFL en saison régulière – établi en 1966 lorsque Washington a marqué 72 points contre les Giants. Ils sont la quatrième équipe de l’histoire de la NFL à marquer au moins 70 points lors d’un match de saison régulière ou de séries éliminatoires. Beaucoup de leurs partants, dont Tagovailoa et le receveur vedette Tyreek Hill, n’ont pas joué au quatrième quart.

Achane a capté une passe de TD de 10 yards de Tagovailoa – le quatrième TD du quart-arrière – au quatrième, et Jason Sanders a converti le point supplémentaire qui a porté le score à 56-13 et a battu le record de franchise de Miami de 55 établi contre St Louis en novembre 1977.

Hill a attrapé un Passe de touché de 54 verges lors du premier entraînement de Miami en route vers 157 verges en recevant neuf attrapés.

Miami a marqué des touchés sur huit des neuf drives avant que Mike White ne remplace Tagovailoa au quatrième. Raheem Mostert a disputé son deuxième match consécutif avec plusieurs touchés avec trois touchés au sol et un attrapé de touché.

Cowboys de Dallas 16-28 Cardinaux de l’Arizona

Joshua Dobbs a lancé un touché, James Conner et Rondale Moore ont couru pour marquer et les Cardinals de l’Arizona ont stupéfié les Cowboys de Dallas, sujets aux erreurs. Les Cardinals n’ont jamais été à la traîne. Ils ont pris l’avance 21-10 lors du dernier jeu de la première mi-temps lorsque Matt Prater a inscrit un panier de 62 verges. L’Arizona a perdu son avance à la mi-temps lors de ses deux premiers matchs, mais a tenu bon cette fois-ci, donnant à Jonathan Gannon sa première victoire en tant qu’entraîneur-chef. Les Cowboys ont écopé de 13 pénalités qui les ont fait reculer de 107 verges alors qu’ils tombaient à 2-1.

Saints de la Nouvelle-Orléans 17-18 Packers de Green Bay

Jordan Love a rallié Green Bay après un déficit de 17 points au quatrième quart lors de son premier départ à domicile en carrière alors que les Packers ont scellé une victoire de retour spectaculaire. Les Saints menaient 17-0 avant de perdre le quart-arrière Derek Carr à cause d’une blessure à l’épaule au troisième quart. Les Packers ont marqué 18 points sans réponse au cours des 11 dernières minutes du match. Ils ont pris leur première avance sur la passe de Love à Roméo Doubs avec 2:56 à jouer. Blake Grupe de la Nouvelle-Orléans a raté un panier de 46 verges avec un peu plus d’une minute à jouer.

Buffalo Bills 37-3 Commandants de Washington

Josh Allen a lancé et couru pour un touché, la défense de Buffalo a forcé cinq revirements et les Bills ont remporté leur deuxième consécutif après un début de saison difficile, conduisant Washington à infliger aux Commanders leur première défaite de l’année.

Allen était 20 sur 32 avec 218 verges par la passe, dont une passe TD de 35 verges à Gabe Davis. Il a ajouté une course de 10 verges dans la zone des buts parmi ses 46 verges au sol. Les Bills (2-1) ont tourmenté Sam Howell, le limogeant neuf fois et accumulant quatre interceptions, la dernière étant un pick-6 qui a envoyé les fans des Commanders vers les sorties.

Bears de Chicago 10-41 Chiefs de Kansas City

Patrick Mahomes a lancé trois passes de touché, dont deux à Jerick McKinnon, et les Chiefs de Kansas City ont mis les Bears de Chicago en déroute. Travis Kelce a également réussi une capture de TD pour les Chiefs, pour le plus grand plaisir de Taylor Swift, qui a regardé le match depuis une suite du Arrowhead Stadium après avoir reçu une invitation de l’ailier rapproché All-Pro. Les Bears ont perdu leur 13e match consécutif depuis la saison dernière. Justin Fields n’était que 11 sur 22 pour 99 verges avec un touché et une interception.

Patriots de la Nouvelle-Angleterre 15 à 10 Jets de New York

Mac Jones a lancé une passe de touché, Matt Judon a réussi une sécurité tardive et les New England Patriots ont prolongé leur séquence de victoires contre les Jets de New York à 15 matchs avec une vilaine victoire. L’équipe de Bill Belichick a évité son premier départ 0-3 depuis la première saison de l’entraîneur en Nouvelle-Angleterre en 2000, tout en poursuivant sa maîtrise de ses rivaux de l’AFC Est. Zach Wilson a effectué son deuxième départ à la place d’Aaron Rodgers, blessé, mais il n’a pas pu faire grand-chose d’autre qu’un solide entraînement au quatrième quart qui a permis aux Jets de revenir dans le match.

Colts d’Indianapolis 22-19 Ravens de Baltimore

Matt Gay a couronné une formidable journée de coups de pied avec un panier de 53 verges en prolongation, donnant aux Colts d’Indianapolis la victoire sur les Ravens de Baltimore. Gay a réussi quatre coups de pied au-delà de 50 verges, dont un de 53 verges qui a égalisé dans la dernière minute du règlement. Sa chance en prolongation ne s’est présentée qu’après que les deux équipes aient été arrêtées au quatrième essai près du milieu de terrain. Gardner Minshew, jouant à la place de la recrue blessée Anthony Richardson, a lancé pour 227 verges et un touché pour les Colts. Lamar Jackson a couru 101 verges et deux touchés pour les Ravens.

Chargers de Los Angeles 28-24 Vikings du Minnesota

Justin Herbert a réussi 405 verges et trois touchés pour Los Angeles et les Chargers ont gardé Kirk Cousins ​​​​et Minnesota hors de la zone des buts à deux reprises au cours des trois dernières minutes pour préserver une victoire sauvage sur les Vikings sans victoire. Kenneth Murray Jr a réalisé l’interception décisive dans la zone des buts à sept secondes de la fin, attrapant un ballon qui a dévié sur la poitrine de l’ailier rapproché plongeant TJ Hockenson. Lors de la possession précédente du Minnesota, Michael Davis a renversé le quatrième lancer de Cousins ​​​​à Justin Jefferson sur la ligne de but. Les chargeurs sont 1-2. Les Vikings ont une fiche de 0-3. Herbert a réalisé 40 sur 47 et Keenan Allen a réalisé des sommets en carrière de 205 verges et 18 attrapés. Il a également lancé un touché.

Panthers de la Caroline 27-37 Seahawks de Seattle

Kenneth Walker III a totalisé 97 verges et deux touchés en seconde période, Jason Myers a marqué quatre buts sur le terrain et les Seahawks de Seattle se sont retirés en seconde période. Walker était une star un jour où les choses n’ont pas été faciles pour l’offensive de Seattle au début. Mais Walker a produit de gros jeux à la fois au sol et dans le jeu de passes. La réception de 36 verges de Walker au milieu du troisième quart a permis son touché d’un mètre. Il a ensuite ajouté un touché de sept verges au quatrième quart. Geno Smith a lancé pour 291 verges et un touché. Andy Dalton a débuté au QB pour la Caroline et a lancé pour 361 verges et deux touchés dans l’effort perdant.

Titans du Tennessee 3-27 Browns de Cleveland

Myles Garrett a limogé le quart-arrière Ryan Tannehill 3,5 fois et a dirigé une défense de Cleveland qui a limité le Tennessee à 94 verges alors que les Browns se dirigeaient vers la victoire. Six jours après que les Browns ont perdu le porteur de ballon vedette Nick Chubb à cause d’une blessure au genou qui a mis fin à la saison à Pittsburgh, la défense de Garrett et Cleveland a intensifié sa performance avec une performance dominante qui a submergé les Titans. L’offensive des Browns a également été solide, Deshaun Watson ayant connu sa meilleure journée depuis sa signature avec Cleveland. Il a complété 27 des 33 passes pour 289 verges et deux touchés. Le Tennessee a réalisé le moins de verges offensives depuis son déménagement de Houston en 1997.

Falcons d’Atlanta 6-20 Lions de Détroit

Jared Goff a lancé une passe de touché décisive de 45 verges à Sam LaPorta au début du deuxième quart, envoyant les Lions de Détroit à la victoire contre les Falcons d’Atlanta. Les Lions ont remporté une victoire bien méritée après une victoire sensationnelle à Kansas City suivie d’une défaite dégonflante à domicile contre Seattle. Les Falcons n’ont pas réussi à protéger Desmond Ridder, qui a été limogé sept fois par une équipe qui n’avait auparavant qu’un seul sack en deux matchs. Detroit a marqué le premier, profitant d’une position favorable sur le terrain en forçant un botté de dégagement avec des sacs sur deux clichés consécutifs.

Texans de Houston 37-17 Jaguars de Jacksonville

L’arrière Andrew Beck a raté un coup d’envoi puis a réussi cinq plaqués lors d’un retour de 85 verges pour un touché – l’une des nombreuses gaffes des équipes spéciales de Jacksonville – et les Texans de Houston ont stupéfié les Jaguars pour donner à l’entraîneur DeMeco Ryans sa première victoire. La recrue CJ Stroud a lancé pour 280 verges et deux touchés, dont un de 68 verges vers Tank Dell qui l’a scellé, et les Texans ont remporté leur cinquième consécutif à Jacksonville. Houston a désormais remporté 16 des 19 dernières, dont 10 sur 11, dans la série.