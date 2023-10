Résumé de la NFL : les Browns et les Jets choquent les 49ers et les Eagles, auparavant invaincus

La recrue Jake Moody a raté un panier de 41 verges à six secondes de la fin, laissant San Francisco stupéfait 19-17 par les Browns de Cleveland, qui ont mis fin à la séquence de victoires consécutives des 49ers à 15 dimanche et ont infligé au quart-arrière Brock Purdy sa première défaite en tant que un partant de la NFL.

Dustin Hopkins a inscrit quatre paniers pour les Browns (3-2) – le dernier avec 1:40 à jouer, couronnant un entraînement aidé par un appel de rugosité inutile et contesté contre San Francisco (5-1). Cleveland a réussi la plus grosse surprise de la ligue cette saison sans le quart-arrière Deshaun Watson, qui a raté son deuxième match consécutif en raison d’une épaule contusionnée.

Les 49ers semblaient presque imbattables après avoir détruit Dallas 42-10 à domicile la semaine dernière. Mais la défense de Cleveland était à la hauteur, et les 49ers étaient en désavantage numérique, sans les meneurs de jeu Christian McCaffrey et Deebo Samuel, qui sont tous deux repartis blessés.

PJ Walker a quitté l’équipe d’entraînement de Cleveland et a dominé Purdy, qui a lancé sa première interception cette saison et a terminé avec seulement 125 verges.

Purdy, 23 ans, avait remporté ses 10 premiers départs et a failli réussir un retour. Il a conduit les 49ers à portée de panier dans les dernières secondes avant que Moody ne pousse sa tentative vers la droite. Lorsque le ballon est entré dans le filet, la ligne de touche de Cleveland a éclaté de joie et les fans des Browns ont dansé dans les allées.

Purdy n’avait que 12 sur 27 pour 125 verges.

Eagles de Philadelphie 14-20 Jets de New York

Breece Hall a réussi un touché de huit verges avec 1:46 à jouer, un jeu après que Tony Adams ait intercepté Jalen Hurts, et les Jets de New York ont ​​tenu bon pour choquer les Eagles de Philadelphie, auparavant invaincus. Les Jets semblaient sur le point de tomber à 0-13 dans leur histoire contre les Eagles, mais la troisième interception du match de Hurts – et le quatrième chiffre d’affaires de Philadelphie – a été renvoyée par Adams sur 45 verges pour mettre New York en position de but immédiat. Après que la course de Hall ait secoué le MetLife Stadium alors que les fans des Jets se déchaînaient, Zach Wilson s’est connecté avec Randall Cobb sur une conversion de deux points. La défense a arrêté les Eagles une fois de plus pour sceller la victoire.

Panthers de la Caroline 21-42 Dolphins de Miami

Tua Tagovailoa a lancé trois passes de touché à trois receveurs différents et a permis aux Dolphins de Miami (5-1) de remporter une victoire de retour contre les Panthers de la Caroline, sans victoire. Tagovailoa a terminé 21 sur 31 pour 262 verges et compte 1 876 verges par la passe, en tête de la NFL cette saison. Après que Miami soit tombé dans un écart de 14 points au début, Tyreek Hill a redonné l’avance en faveur des Dolphins avec un touché de 41 verges à la fin du deuxième quart.

Seahawks de Seattle 13-17 Bengals de Cincinnati

Joe Burrow a lancé deux passes de touché précoces et Cincinnati (3-3) a intercepté Geno Smith à deux reprises en seconde période alors que les Bengals ont résisté aux Seahawks de Seattle (3-2) tard pour remporter leur deuxième victoire consécutive. La défense des Bengals a arrêté Seattle dans la zone rouge à deux reprises pour sceller la victoire, la dernière fois lorsque Smith a été touché par BJ Hill et a lancé incomplet aux quatrième et huitième sur la ligne des neuf verges des Bengals dans la dernière minute.

Patriots de la Nouvelle-Angleterre 14-20 Raiders de Las Vegas

Brian Hoyer a relevé Jimmy Garoppolo, blessé, pour lancer 102 verges en seconde période, et Daniel Carlson a inscrit quatre buts sur le terrain alors que Las Vegas a infligé une autre défaite aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Garoppolo a joué toute la première mi-temps avant d’être exclu en raison d’une blessure au dos. Il a complété 14 des 22 passes pour 162 verges avec un touché et une interception. Les Raiders ont remporté des matchs consécutifs pour passer à .500 à 3-3. Les Patriots ont chuté à 1-5 et sont derniers de l’AFC Est.

Lions de Détroit 20-6 Buccaneers de Tampa Bay

Jared Goff a lancé pour 353 verges et deux touchés et les Lions de Détroit, leaders de la NFC Nord, ont battu les Buccaneers de Tampa Bay (3-2). Les Lions consécutifs ont remporté leur quatrième match consécutif après une défaite en prolongation contre les Seahawks de Seattle et ont pris un départ de 5-1 pour la première fois depuis 2011. Goff a lancé des passes TD de 27 verges à Amon-Ra St Brown et de 45 verges à Jameson. Williams, convertissant en troisième et 13 dans un cas et en troisième et 10 dans l’autre. Détroit a gagné pour la septième fois en huit matchs sur la route depuis la saison dernière. Baker Mayfield des Bucs a terminé 19 sur 37 pour 206 verges et une interception.

Cardinaux de l’Arizona 9-26 Rams de Los Angeles

Cooper Kupp a réalisé sept réceptions pour 148 yards et son premier touchdown de la saison, et Kyren Williams s’est précipité pour un sommet en carrière de 158 yards et un touchdown lors de la victoire des Rams de Los Angeles contre les Cardinals de l’Arizona (1-5). Matthew Stafford a réussi 226 yards pour les Rams (3-3), qui ont marqué 23 points sans réponse pour s’éloigner de leurs rivaux de la NFC West et remporter leur première victoire à domicile de la saison. Joshua Dobbs a réussi 235 verges pour les Cardinals, qui ont perdu leur troisième match de suite. L’Arizona menait 9-6 à la mi-temps, mais Dobbs a lancé une interception dans la zone rouge et a échappé à un sac au cours de la seconde période.

Saints de la Nouvelle-Orléans 13-20 Texans de Houston

La recrue CJ Stroud a lancé pour 199 verges et deux touchés et les Texans de Houston ont obtenu deux arrêts défensifs tardivement pour conserver une victoire de 20-13 contre les Saints de la Nouvelle-Orléans dimanche. Les Saints étaient menés par sept lorsque Derek Carr a lancé une passe de 51 verges à Rashid Shaheed pour les amener au 35 de Houston. Cinq points consécutifs d’Alvin Kamara les ont amenés au 14. Mais la passe de Carr à Kamara aux quatrième et quatrième était courte. pour redonner le ballon à Houston à un peu moins de cinq minutes de la fin. Houston n’a pas pu déplacer le ballon après cela et l’a renvoyé. La Nouvelle-Orléans a atteint le Houston 24 lors du prochain drive, mais le lancer de Carr aux quatrième et 10e a été intercepté par Steven Nelson à 21 secondes de la fin pour assurer la victoire. Le résultat laisse les deux équipes à 3-3.

Colts d’Indianapolis 20-37 Jaguars de Jacksonville

Trevor Lawrence a lancé deux passes de touché, Travis Etienne a marqué deux buts et les Jaguars de Jacksonville ont battu Indianapolis pour leur troisième victoire consécutive. Il s’agissait de la neuvième défaite consécutive sur la route des Colts dans la série. Après avoir remporté deux victoires consécutives à l’étranger, les Jaguars (4-2) ont passé toute la semaine à espérer éviter une gueule de bois à Londres. Ils ont répondu avec leur victoire la plus déséquilibrée de la saison. Les Colts (3-3) avaient espéré mettre fin à un dérapage époustouflant contre Jacksonville qui avait débuté en 2015. Mais Gardner Minshew, prenant le départ à la place de la recrue blessée Anthony Richardson, a retourné le ballon quatre fois à son retour à Jacksonville. .

Vikings du Minnesota 19-13 Ours de Chicago

Kirk Cousins ​​a lancé un touché, Jordan Hicks a renvoyé un échappé sur 42 verges pour un score et les Vikings du Minnesota (2-4) ont éliminé Justin Fields du match. Les Vikings ont réalisé suffisamment de jeux sans le receveur étoile blessé Justin Jefferson pour se débarrasser d’une défaite contre Patrick Mahomes et les Chiefs de Kansas City et gagner pour la deuxième fois en trois matchs. Fields a été limogé quatre fois et est sorti avec une blessure à la main droite au début du troisième quart, et les Bears (1-5) ont de nouveau perdu après avoir stoppé une glissade de 14 matchs à Washington la semaine dernière.

Ravens de Baltimore 24-16 Titans du Tennessee

Lamar Jackson a lancé une passe de touché et Justin Tucker a inscrit six paniers pour mener les Ravens de Baltimore (4-2) à la victoire contre les Titans du Tennessee (2-4) à Londres. Jackson a fait de bons débuts à l’étranger, mais Tucker a volé la vedette en réussissant 6 sur 6 aux buts sur le terrain. Les Ravens ont obtenu de nombreux jeux offensifs et un retour de botté de dégagement de 70 verges par Devin Duvernay, mais plusieurs de leurs entraînements se sont arrêtés profondément dans le territoire du Tennessee. Le quart-arrière du Tennessee Ryan Tannehill est sorti en boitant après le troisième quart, remplacé par Malik Willis.

Commandants de Washington 24 à 16 Falcons d’Atlanta

Sam Howell a lancé trois passes courtes pour des touchés, Washington a intercepté Desmond Ridder à trois reprises et les Commanders ont mis fin à une séquence de trois défaites consécutives. Howell a réussi cinq sacs pour compléter 14 des 23 passes pour 151 verges dans un jeu de passes proche du gilet. Mais c’est la défense qui a scellé celle-ci pour les commandants. Kendall Fuller, Benjamin St-Juste et Jamin Davis ont réussi les interceptions contre Ridder, les deux dernières aidant à préserver la victoire qui a porté Washington à 3-3 cette saison. Les Falcons tombent à 3-3.