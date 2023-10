Résumé de la NFL : les Bills endémiques mettent fin au départ invaincu des Dolphins alors que les Bengals s’effondrent à nouveau

Josh Allen a lancé quatre passes de touché et a couru pour marquer, et les Buffalo Bills ont mis un terme au début d’invincibilité de Miami, battant leur rival de division, les Dolphins, 48-20, dimanche.

Une semaine après que Miami ait réalisé l’une des performances offensives les plus impressionnantes de l’histoire de la NFL lors de sa victoire 70-20 contre Denver, Buffalo (3-1) a montré aux Dolphins (3-1) une ou deux choses sur l’efficacité offensive tout en prenant la première place. dans l’AFC Est.

Stefon Diggs a capté trois touchés et terminé avec six réceptions pour 120 verges. Allen a réalisé 21 sur 25 pour 320 verges et a disputé son 10e match avec quatre touchés par la passe.

Miami a assez bien déplacé le ballon, terminant avec 393 verges offensives, mais les Bills ont forcé deux revirements et limogé le quart-arrière Tua Tagovailoa quatre fois.

Les Bills ont subi un revers majeur lorsque le cornerback Tre’Davious White a été emmené au troisième quart-temps avec ce que l’équipe disait être une blessure au tendon d’Achille. White s’est arrêté alors qu’il couvrait Tyreek Hill et n’a pas pu mettre de poids sur sa jambe droite.

Buffalo (3-1) n’a jamais été mené et a terminé avec 414 verges offensives, marquant sur huit de ses neuf premières possessions. Les Bills ont remporté trois victoires consécutives depuis leur défaite en ouverture de saison contre les Jets de New York. Les Dolphins (3-1) ont gâché leurs chances d’ouvrir la saison avec quatre victoires pour la première fois depuis 1995 et de prendre une avance de deux matchs sur Buffalo dans la division.

Bengals de Cincinnati 3-27 Titans du Tennessee

Ryan Tannehill a lancé 240 verges et un touché et les Titans du Tennessee (2-2) ont rebondi après la pire performance offensive de la franchise en 49 ans en mettant en déroute les Bengals de Cincinnati. Les Titans n’ont réussi que 94 verges lors de la défaite de la semaine dernière à Cleveland. Dimanche, ils ont marqué 27 points consécutifs et mené 24-3 à la mi-temps, offrant à l’entraîneur Mike Vrabel sa première victoire en quatre essais contre Cincinnati. Derrick Henry a couru 29 verges pour un touché. Il a également trouvé l’ailier rapproché recrue Josh Whyle pour un touché de deux verges sur une passe sautée du chat sauvage juste avant la mi-temps. Joe Burrow, toujours gêné par une blessure au mollet, a été limogé trois fois et a échappé une fois alors que les Bengals sont tombés à 1-3 cette saison.

Denver Broncos 31-28 Ours de Chicago

Russell Wilson a lancé trois touchés, Wil Lutz a marqué un panier décisif à un peu moins de deux minutes de la fin et les Broncos de Denver ont rebondi après l’une des défaites les plus déséquilibrées de l’histoire de la franchise en se rassemblant pour battre les Bears de Chicago.

Denver (1-3) sortait une éruption 70-20 par Miami mais le tir de 51 verges de Lutz a couronné un retour après un déficit de 28-7 au troisième quart. Kareem Jackson a ensuite intercepté Justin Fields avec les Bears (0-4) près du milieu de terrain. Les Bears ont perdu leur 14e match consécutif depuis une victoire lors de la semaine 7 en Nouvelle-Angleterre la saison dernière.

Les Bears ont eu la chance de briser une égalité de 28-28 à la fin du quatrième quart. Chicago a choisi de tenter sa chance en quatrième et un au 18 plutôt que de marquer un panier, et Herbert a été arrêté. Fields a lancé un record en carrière de 335 verges et quatre touchés. Il a complété ses 16 premières passes et a terminé 28 sur 35.

Commandants de Washington 31-34 Eagles de Philadelphie

Jalen Hurts a lancé pour 319 verges et deux touchés, et Josh Elliott a marqué un panier de 54 verges en prolongation pour amener les Eagles de Philadelphie à une victoire en prolongation. Philadelphie entame son deuxième départ consécutif 4-0. Elliott a également marqué des paniers de 41, 47 et 36 verges avant de lancer le vainqueur, ce qui a plongé la foule dans une frénésie. Les Eagles, champions de la NFC, ont une fiche de 4-0 lors de saisons consécutives pour la première fois depuis 1992-1993. AJ Brown, joueur large des Eagles, a réussi neuf attrapés pour 175 verges et deux touchés.

Ravens de Baltimore 28-3 Browns de Cleveland

Lamar Jackson a marqué deux touchés et en a lancé deux autres contre la meilleure défense de Cleveland, menant les Ravens de Baltimore (3-1) devant les Browns. Cleveland (2-2) a joué sans le quart-arrière blessé Deshaun Watson, et la recrue Dorian Thompson-Robinson semblait surpassée lors de ses débuts dans la NFL. Les Ravens l’ont intercepté à trois reprises et l’ont limogé quatre fois. Jackson a marqué intact sur des courses de 10 verges et deux verges et a envoyé une passe marquante de sept verges à l’ailier rapproché Mark Andrews à 11 secondes de la fin de la mi-temps. Jackson a de nouveau rejoint Andrews à 18 mètres au quatrième quart.

Steelers de Pittsburgh 6-30 Texans de Houston

La recrue CJ Stroud a connu un autre gros match, lançant pour 306 verges et deux touchés pour mener les Texans de Houston (2-2) contre les Steelers de Pittsburgh (2-2). Il s’agit de la deuxième victoire consécutive des Texans et de la première à domicile depuis leur victoire contre les Chargers le 26 décembre 2021. La victoire de Houston par 24 points a marqué sa plus grande marge de victoire depuis une victoire de 57-14 contre le Tennessee le 1er octobre 2017. Stroud, le deuxième choix global du repêchage, a poursuivi son bon départ et a lancé une passe de TD pour faire avancer les choses dans une première mi-temps où ils ont construit une avance de 16-0. Dimanche, c’était son deuxième match de passe de 300 verges et il a lancé six passes de touché sans interception lors de ses quatre premiers matchs. Kenny Pickett a lancé 114 verges avec une interception et a eu du mal à déplacer l’offensive des Steelers avant de repartir à la fin du troisième quart en raison d’une blessure au genou.

Rams de Los Angeles 29-23 Colts d’Indianapolis

Matthew Stafford a surmonté une blessure à la hanche pour lancer une passe de touché de 22 verges à la recrue record Puka Nacua en prolongation pour donner la victoire aux Rams de Los Angeles à Indianapolis. Les Rams ont remporté quatre victoires consécutives dans la série et les trois dernières à Indy, cette fois après avoir perdu une avance de 23 points au troisième quart. La recrue des Colts Anthony Richardson a rallié les Colts avec deux passes de TD, un point et deux lancers de conversion de deux points. Mais cela n’a pas suffi pour remporter leur deuxième match consécutif en prolongation. Les Colts ont perdu six matchs consécutifs à domicile.

Buccaneers de Tampa Bay 26-9 Saints de la Nouvelle-Orléans

Baker Mayfield a lancé trois passes de touché alors que les Buccaneers de Tampa Bay battaient les Saints de la Nouvelle-Orléans. Derek Carr est revenu comme titulaire pour la Nouvelle-Orléans après avoir subi une blessure à l’épaule la semaine dernière, mais il n’a pas fait grand-chose pour aider l’offensive anémique des Saints. Mayfield a complété 25 des 32 pour 246 verges, dont des touchés à Cade Otten, Trey Palmer et Deven Thompkins. Les Bucs se sont améliorés à 3-1 et ont pris la première place de la NFC Sud. Les Saints ont perdu leur deuxième match de suite après un départ de 2-0. Alvin Kamara n’a totalisé que 84 verges en mêlée lors de son premier match après une suspension de trois matchs.

Vikings du Minnesota 21-13 Panthers de la Caroline

Kirk Cousins ​​​​a lancé deux passes de touché à Justin Jefferson et DJ Wonnum a renvoyé le fumble de Bryce Young sur 51 verges pour un touché qui a changé l’élan, et les Vikings du Minnesota ont tenu bon pour battre les Panthers de la Caroline (0-4) pour leur première victoire de la saison. Cousins ​​​​a surmonté deux interceptions, dont une qui a été renvoyée sur 99 verges pour un touché par Sam Franklin, et a terminé avec 139 verges par la passe. Jefferson a battu un secondaire de Caroline en jouant sans trois partants pour 85 verges sur six attrapés. Alexander Mattison a couru 95 verges et Harrison Smith a réussi trois sacs pour les Vikings, dont celui qui a mené au score de Wonnum.

Falcons d’Atlanta 7-23 Jaguars de Jacksonville

Calvin Ridley a capté une passe de touchdown contre son ancienne équipe et Darious Williams a renvoyé une interception pour un score de 61 yards et les Jaguars de Jacksonville ont battu les Falcons d’Atlanta (2-2) au stade de Wembley. Les Jags (2-2) ont mis fin à une séquence de deux matchs avec une série de gros jeux alors que l’équipe célébrait son 10e match à Londres et a tenu bon alors que les Falcons tentaient de se rallier en seconde période. Trevor Lawrence a lancé une passe de touché de 30 verges à Ridley en première mi-temps et Williams a intercepté la passe de Desmond Ridder pour un touché de 61 verges pour porter le score à 17-0. Ridder a rejoint le receveur Drake London sur une passe de touché de 15 verges en seconde période.