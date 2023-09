Résumé de la NFL : les Bengals devancent la première victoire de la saison alors que les Eagles conservent un départ parfait

Joe Burrow s’est remis d’une blessure persistante au mollet en lançant pour 259 verges alors que les Bengals de Cincinnati battre les Rams de Los Angeles 19-16 lundi soir pour remporter leur première victoire après avoir commencé la saison avec deux défaites.

Le touché de 14 verges de Joe Mixon au troisième quart a donné aux champions en titre de l’AFC Nord leur première avance de la saison. Pendant ce temps, Logan Wilson a éliminé le quart-arrière de Los Angeles Matthew Stafford à deux reprises et les Bengals l’ont limogé six fois.

Stafford a lancé une passe d’un mètre à Tutu Atwell avec un peu plus d’une minute à jouer, et le PAT a ramené les Rams à moins de trois points, mais Mitchell Wilcox est tombé sur le coup de pied en jeu qui a suivi pour sceller la victoire des Bengals (1 -2).

Burrow a semblé s’améliorer au fur et à mesure que le match avançait et a complété des passes à neuf receveurs différents.

Juste avant le match, il n’était pas clair si Burrow jouerait. Le quart-arrière vedette souffre d’une blessure au mollet, mais a participé pleinement aux échauffements sans aucun inconfort évident et a participé à la première série offensive des Bengals. La blessure est survenue au début du camp d’entraînement et il l’a aggravée tard lors de la défaite des Bengals contre Baltimore la semaine dernière. Burrow est retourné à l’entraînement jeudi sur une base limitée et samedi, l’équipe l’a répertorié comme douteux.

Interrogé après le match sur son rétablissement de sa blessure, Burrow a déclaré : « Nous y arrivons, chaque semaine sera meilleure. Nous allons continuer à travailler dur pour être en bonne santé.

Il a ajouté qu’il n’avait pas l’impression d’avoir aggravé sa blessure pendant le match : « Aujourd’hui, nous l’avons surmonté. »

Ja’Marr Chase de Cincinnati a réussi 12 attrapés pour 141 verges, dont un de 43 verges lors d’un entraînement au troisième quart qui a conduit au troisième des quatre paniers du match par Evan McPherson.

« [Chase] C’était génial », a déclaré Burrow. « Je suis arrivé ce soir en pensant que j’allais nourrir mon homme et il a été formidable pour nous. »

La défense de Cincinnati a été exceptionnelle. Stafford a été limogé deux fois par l’ailier défensif Trey Hendrickson et Wilson l’a intercepté une fois dans chaque mi-temps. Stafford a terminé 18 sur 39 pour 269 verges alors que les Rams ont glissé à 1-2.

Jalen Hurts a une fiche de 20-1 à ses 21 derniers matchs de saison régulière. Photographie : Kim Klement Neitzel/USA Today Sports

Dans l’autre match de lundi, Jalen Hurts a lancé un touché, a couru pour un autre et a mené les Eagles sur un entraînement de fin de match qui a duré plus de neuf minutes alors que Philadelphie restait invaincu. avec une victoire 25-11 contre les Buccaneers de Tampa Bay.

Les champions en titre de la NFC, qui ont remporté leurs huit premiers matchs il y a un an, démarrent 3-0 lors de saisons consécutives pour la première fois depuis 1992-93.

Hurts s’est amélioré à 20-1 au cours de ses 21 derniers matchs de saison régulière. Il a lancé une passe de 34 verges à Olamide Zaccheaus qui a aidé Philly à prendre une avance de 13-3 à la mi-temps, et sa course d’un mètre a donné aux Eagles un avantage de 17 points au début de la seconde période.

Les Eagles menaient 25-3 au moment où les Bucs sont finalement entrés dans la zone des buts sur le lancer d’un mètre de Baker Mayfield à Mike Evans. Une conversion de deux points a réduit l’avance de Philadelphie à 14 avec 9 :22 à jouer, mais Hurts et les Eagles n’ont jamais laissé Tampa Bay récupérer le ballon.

Hurts était 4 sur 5 en passant et a couru pour un premier essai lors de ce dernier entraînement.

Les Bucs (2-1) ont perdu pour la première fois avec Mayfield comme quart-arrière, retournant le ballon à deux reprises après avoir joué sans turnover contre le Minnesota et Chicago. La défense habituellement fiable des Bucs a également connu des difficultés, cédant 201 verges au sol.

Une semaine après avoir couru pour un sommet en carrière de 175 verges, D’Andre Swift a couru 130 verges en 16 tentatives pour Philadelphie. Hurts était 23 sur 37 passes pour 277 verges et deux interceptions, tandis qu’AJ Brown a terminé avec neuf réceptions pour 131 verges pour les Eagles – l’une des trois équipes de la NFL à rester invaincues, avec Miami et San Francisco.

Mayfield a complété 15 des 25 passes pour 146 verges, un touché et une interception.