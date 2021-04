Les Timberwolves du Minnesota se sont ralliés après un déficit de 17 points pour infliger une rare défaite à domicile aux Utah Jazz tandis que Giannis Antetokounmpo a soulevé ses Milwaukee Bucks devant les 76ers de Philadelphie.

Karl-Anthony Towns a marqué 24 points avec 12 rebonds alors que le Minnesota a choqué l’Utah, 101-96, à Salt Lake City.

Anthony Edwards a contribué 23 points avec neuf planches, cinq interceptions et quatre passes, D’Angelo Russell a marqué 23 points et Josh Okogie a frappé deux lancers francs d’embrayage avec 6,2 secondes à jouer pour sceller la surprise pour le Minnesota.

Bojan Bogdanovic a marqué 30 points, mais le Jazz n’a pas eu assez d’attaque sans le All-Star Donovan Mitchell blessé (entorse à la cheville droite) alors qu’il n’a subi une défaite que pour la quatrième fois en 30 matchs à domicile cette saison.

Bien que l’Utah ait pris une avance de 40-26 et semblait être en route vers une victoire attendue sur une équipe déjà éliminée des séries éliminatoires, le Jazz n’a marqué que 18, 16 et 22 points au cours des trois prochains trimestres.

Résultats NBA de samedi soir Raptors de Toronto 103-120 Knicks de New York Philadelphie 76ers 94-132 Milwaukee Bucks Detroit Pistons 109-115 Indiana Pacers San Antonio Spurs 110-108 Pélicans de la Nouvelle-Orléans Chicago Bulls 101-106 Miami Heat LA Lakers 93-108 Dallas Mavericks Minnesota Timberwolves 101-96 Utah Jazz Houston Rockets 116-129 Nuggets de Denver

Philadelphie 76ers 94-132 Milwaukee Bucks

Antetokounmpo a récolté 24 points, 14 rebonds et sept passes pour soulever l’hôte Milwaukee au-dessus de Philadelphie.

Le Grec est passé à la deuxième place de l’histoire de la franchise pour le nombre de points marqués (12 023) devant Glenn Robinson (12 010). Antetokounmpo ne traîne que Kareem Abdul-Jabbar (14211) pour les honneurs sur les Bucks.

Bobby Portis a ajouté 17 points, Bryn Forbes et Jordan Nwora ont chacun 13 et Jrue Holiday 12 points et quatre interceptions. Pat Connaughton et Donte DiVincenzo ont contribué 11 points chacun pour les Bucks.

Raptors de Toronto 103-120 Knicks de New York

















2:03



Faits saillants des Raptors de Toronto contre les Knicks de New York



Julius Randle a réussi 31 points et 10 rebonds alors que l’hôte New York a prolongé sa séquence de victoires à neuf matchs avec une victoire contre Toronto.

C’est la plus longue séquence pour les Knicks (34-27) depuis leur 13 victoire consécutive en 2013.

RJ Barrett a marqué 20 de ses 25 points en seconde période et récolté 12 rebonds pour New York. Derrick Rose a ajouté 19 points et sept passes et Reggie Bullock a récolté 16 points.

Les Knicks ont tiré 56,0 pour cent, fait 16 trois points et remporté leur septième match consécutif à domicile, méritant une ovation debout de la foule à capacité limitée.

LA Lakers 93-108 Dallas Mavericks

















1:58



Temps forts des Lakers de Los Angeles contre les Mavericks de Dallas



Derrière le passage astucieux de Luka Doncic, les hôtes Dallas sont venus par derrière pour faire tomber Los Angeles et resserrer le tableau des séries éliminatoires de la Conférence de l’Ouest.

Doncic a terminé avec 18 points, 13 passes et huit rebonds. Dwight Powell a affiché un record de 25 points sur 11 tirs sur 12 et ajouté neuf rebonds.

Dorian Finney-Smith a marqué 21 points et sept rebonds pour Dallas.

Après que Kentavious Caldwell-Pope ait été expulsé du jeu en raison d’une entorse de la cheville droite, Ben McLemore a obtenu son premier départ en tant que Laker et a obtenu un score de 6 en 10 au-delà de l’arc, terminant avec 20 points.

Anthony Davis a disputé son deuxième match depuis qu’il en a manqué 20 avec une souche au mollet droit et a récolté 17 points en 28 minutes. Cependant, il n’a tiré que 5 pour 19 depuis le terrain.

Houston Rockets 116-129 Denver Nuggets

Michael Porter Jr. a établi des records en carrière de 39 points et de huit points à trois points pour aider Denver à remporter la victoire sur Houston.

Nikola Jokic a enregistré 24 points, 12 passes et huit rebonds alors que Denver (39-21) a gagné pour la 13e fois au cours de ses 16 derniers matchs.

PJ Dozier a marqué un record de 23 points en carrière sur 10 tirs sur 13 et JaMychal Green a obtenu 10 points pour les Nuggets.

DJ Wilson a marqué un record de 25 points en carrière pour Houston, qui a perdu pour la neuvième fois au cours des 10 derniers matchs et 36e au cours des 40 derniers.

San Antonio Spurs 110-108 Pélicans de la Nouvelle-Orléans

















2:01



Faits saillants des San Antonio Spurs contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans



DeMar DeRozan a marqué 11 de ses 32 points au quatrième quart et San Antonio a résisté à la Nouvelle-Orléans.

Derrick White a ajouté 22 points, Keldon Johnson 14 et Dejounte Murray 11 alors que les Spurs, à la neuvième place (30-29), ont augmenté leur avance sur la 11e place de la Nouvelle-Orléans (26-34) dans la bataille pour une place dans le match de la Conférence de l’Ouest. -en tournoi.

Zion Williamson avait 33 points et 14 rebonds et Lonzo Ball et Brandon Ingram ont marqué 24 chacun pour les Pélicans.

Detroit Pistons 109-115 Indiana Pacers

Malcolm Brogdon a récolté 26 points tandis que Caris LeVert a terminé avec 25 points pour mener Indiana en désavantage numérique à une victoire de retour à domicile contre Detroit.

L’Indiana a remporté son deuxième match consécutif au total et à domicile et s’est classé à moins d’un match derrière les Charlotte Hornets pour la huitième tête de série de la Conférence Est.

Jerami Grant a mené les Pistons avec 25 points, ajoutant cinq rebonds et quatre passes et Mason Plumlee a totalisé 17 points et 21 rebonds alors que Detroit a dépassé l’Indiana 62-39 mais a quand même perdu.

Chicago Bulls 101-106 Miami Heat

















1:47



Faits saillants des Chicago Bulls contre le Miami Heat



Duncan Robinson a marqué 23 points, le sommet de l’équipe, tandis que Jimmy Butler a marqué neuf de ses 20 points au quatrième quart alors que les hôtes de Miami ont tenu bon pour la victoire.

Miami menait par pas moins de 24 points avant que Chicago ne réduise son déficit à trois points avec 7:09 à jouer au quatrième quart. Les Bulls ne se sont pas rapprochés jusqu’à ce qu’un dunk de Coby White avec 15,8 secondes à gauche coupe l’avance de Miami à 103-101.

Chicago était dirigé par Nikola Vucevic, qui avait 26 points, un sommet de 14 rebonds et six passes décisives.

En 33 matchs en carrière contre Miami, il a disputé 19 doubles-doubles, dont huit sur les neuf derniers. Les Blancs ont ajouté 31 points pour les Bulls.

