Résumé de la NBA: Luka Doncic enregistre le 11e triple-double de la saison alors que Russell Westbrook ajoute à son record | Nouvelles de la NBA

Luka Doncic a enregistré son 11e triple-double de la saison avec 20 points, 10 rebonds et 11 passes, alors que les Mavericks de Dallas ont résisté aux Raptors de Toronto 114-110 pour décrocher une place en séries éliminatoires.

Après avoir suivi jusqu’à 19 points environ quatre minutes après le début du troisième quart, Toronto a réduit l’écart à seulement six points au quatrième quart grâce à une course de 12-2 à Toronto qui a comblé les troisième et quatrième périodes.

Les Raptors ont réduit le déficit à trois points avec 2:59 à jouer dans le match lorsque la recrue Malachi Flynn a renversé l’un de ses trois trois points en route vers un sommet de la saison de 26 points.

















Josh Richardson a marqué quatre de ses 10 points avec des lancers francs dans les 10 dernières secondes, ce qui s’est avéré essentiel pour que Dallas retarde le rallye de Toronto.

Kristaps Porzingis a mené les Mavericks avec 21 points et a attrapé 10 rebonds.

Résultats NBA de vendredi soir Cleveland Cavaliers 105-120 Washington Wizards Denver Nuggets 104-91 Pistons Detroit Utah Jazz 109-93 Oklahoma City Thunder Orlando Magic 97-122 Philadelphia 76ers Sacramento Kings 106-107 Memphis Grizzlies LA Clippers 115-122 Houston Rockets Raptors de Toronto 110-114 Mavericks de Dallas Pélicans de la Nouvelle-Orléans 122-125 Golden State Warriors

Seth Curry a marqué 20 points, Shake Milton en a ajouté 15 alors que Philadelphie a décroché la tête de série dans la course des séries éliminatoires de la Conférence de l’Est avec la victoire sur le Magic sous-autorisé.

Joel Embiid a contribué 13 points et 11 rebonds tandis que Ben Simmons a récolté 13 points et neuf passes pour les Sixers (48-23), qui termineront la saison régulière de 72 matchs avec un autre match contre le Magic dimanche avant le début des séries éliminatoires.

Les Sixers se sont améliorés à 28-7 à domicile.

Ignas Brazdeikis a mené le Magic (21-50) avec un record en carrière de 21 points tandis que RJ Hampton a ajouté 12 points, 11 rebonds et neuf passes. Chasson Randle a également marqué 12 points.

Russell Westbrook a ajouté à son triple-double record de la NBA avec le 183e de sa carrière, aidant les Wizards à décrocher une place dans la ronde de play-in des séries éliminatoires de la Conférence de l’Est alors qu’ils arrêtaient les Cavaliers à DC.

Westbrook a terminé avec 21 points, 17 passes et 12 rebonds pour les Wizards (33-38), qui pourraient encore terminer aussi haut que la huitième place de la conférence s’ils battaient Charlotte lors de leur dernier match et Indiana abandonne ses deux derniers matchs.

Six autres joueurs ont marqué à deux chiffres pour Washington. Davis Bertans a récolté 17 points, tandis que Rui Hachimura et le réserviste Robin Lopez ont chacun marqué 14. Anthony Gill et Daniel Gafford ont récolté 12 points chacun et Ish Smith en a ajouté 11.

Collin Sexton a marqué un sommet de 26 points pour Cleveland (22-49), mais a également commis six de ses 17 revirements. Jarrett Allen a ajouté 18 points et un meilleur jeu de 14 rebonds, tandis qu’Isaac Okoro a marqué 17 points. Cedi Osman a marqué 16 et Dean Wade a contribué 12 points.

Bojan Bogdanovic a marqué 22 points pour mener le Jazz à une belle victoire sur la route contre le Thunder.

Rudy Gobert a ajouté 16 points et 18 rebonds pour aider le Jazz (51-20) à se rapprocher de la première place de la Conférence Ouest.

Une victoire de l’Utah lors de la finale de la saison régulière de dimanche ou une défaite de Phoenix lors de l’un de ses deux derniers matchs – tous deux à San Antonio – donnerait au Jazz le meilleur record de la NBA.

Ce serait la première fois pour l’Utah de terminer comme tête de série de la Conférence de l’Ouest depuis 1997-98. Le Jazz n’a jamais fini avec le meilleur disque de la NBA.

Le Thunder (21-50) en a perdu neuf d’affilée.

Nikola Jokic a enregistré un triple-double en moins de 27 minutes sur le court, terminant avec 20 points, 15 rebonds et 11 passes décisives pour mener les Nuggets à la victoire sur les Pistons.

Les Nuggets (47-24) et les Clippers (47-24) sont à égalité pour la troisième place de la Conférence Ouest après la chute de Los Angeles face aux Rockets. Denver, qui a remporté son troisième match consécutif, détient le bris d’égalité face à face contre les Clippers. LA clôture la saison à Oklahoma City dimanche. Les Nuggets terminent dimanche à Portland.

Hamidou Diallo des Pistons, qui était considéré comme douteux en raison des protocoles de santé et de sécurité avant le début du match, a totalisé 18 points et 12 rebonds. Josh Jackson a terminé avec 11 points, 10 rebonds et sept passes.

Markus Howard avait également 20 points pour Denver tandis que Vlatko Cancar avait 11 points. Monte Morris était de retour après avoir été absent du match de jeudi des Nuggets contre le Minnesota pour se reposer, et il a terminé avec 15 points hors banc.

Pélicans de la Nouvelle-Orléans 122-125 Golden State Warriors

Jordan Poole a couronné une performance de 38 points, meilleure en carrière, en conduisant pour un lay-up avec 21,4 secondes à jouer alors que les Warriors battaient les Pélicans à San Francisco.

Les Warriors ont remporté une cinquième consécutive pour ouvrir un homestand de six matchs à la fin de la saison régulière malgré le repos de Stephen Curry, Draymond Green et Andrew Wiggins. Cette victoire a permis aux Warriors (38-33) de suivre le rythme de Memphis (38-33), organisant une confrontation à San Francisco dimanche après-midi qui déterminera les huitième et neuvième positions dans le tournoi de play-in de la Conférence Ouest.

Nickeil Alexander-Walker a obtenu 30 points, le sommet de l’équipe, et Naji Marshall a affiché des sommets en carrière avec 20 points et 13 rebonds pour les Pélicans (31-40), qui ont été éliminés de la course éliminatoire de l’Ouest plus tôt dans la semaine.

Mychal Mulder a obtenu 28 points en carrière pour les Warriors.

Justise Winslow a marqué 25 points, un sommet de la saison, et a égalé son record de 13 rebonds en carrière pour aider les Grizzlies à remporter une victoire d’un point sur les Kings en visite.

Xavier Tillman a contribué 16 points et 10 rebonds, et Killian Tillie a ajouté 16 points, un sommet en carrière alors que Memphis (38-33) a remporté son cinquième match consécutif. John Konchar a marqué 15 points alors que les Grizzlies balayaient un set consécutif avec les Kings.

Louis King a enregistré des sommets en carrière de 27 points et neuf rebonds pour Sacramento (31-40). Damian Jones a affiché des sommets de la saison de 17 points et 11 rebonds, Justin James a marqué 16 points et Chimezie Metu en a ajouté 15.

Memphis détenait une avance de six points à 38 secondes de la fin avant que les Kings ne se précipitent tard. Terence Davis a frappé un 3 points avec 7,9 secondes à jouer, mais il a vu sa tentative de 3 points de dernière seconde rebondir sur la vitre et la jante avant de ne pas passer à travers la jante.

Kelly Olynyk a récolté 20 points, 11 passes décisives et neuf rebonds alors que les Rockets ont mis fin à une séquence de sept défaites consécutives.

La défaite a fait tomber les Clippers (47-24) dans une égalité pour la quatrième place de la Conférence Ouest avec les Denver Nuggets avec un match à jouer.

Sept joueurs ont marqué à deux chiffres pour Houston (17-54), qui avait perdu 12 sur 13 et 44 sur 49.

Jae’Sean Tate a marqué 20 points, Khyri Thomas 17 points et Anthony Lamb a également marqué 17 points sur le banc pour Houston, qui a terminé sa saison dimanche à Atlanta.

Luke Kennard a marqué 23 points, Jay Scrubb a marqué 17 à son troisième match NBA, et Serge Ibaka est revenu d’une absence de deux mois causée par une blessure au dos et a marqué 15 sur le banc en 17 minutes pour Los Angeles.

