Résumé de la NBA: Kevin Porter Jr propulse les Rockets pour contrarier Bucks alors que les Nets terminent le balayage de la saison des Pacers | Nouvelles de la NBA

Kevin Porter Jr a marqué un sommet en carrière de 50 points et a été l’un des trois joueurs de Houston à avoir réussi un double-double, alors que les Rockets ont bouleversé les Milwaukee Bucks 143-136 jeudi.

La soirée productive de Porter Jr a signifié qu’il est devenu le plus jeune joueur à enregistrer un double-double de 50 points avec des passes décisives.

Ailleurs dans le concours, Milwaukee a perdu deux fois MVP Giannis Antetokounmpo à une entorse de la cheville droite au début du premier quart.

Il y a eu des victoires pour les Brooklyn Nets et les Dallas Mavericks. Les Denver Nuggets ont décroché leur quatrième victoire consécutive, tandis que les Timberwolves et les Pélicans ont également goûté à la victoire dans la soirée.

Résultats NBA de jeudi soir Bucks de Milwaukee 136-143 Rockets de Houston Dallas Mavericks 115-105 Pistons de Détroit Brooklyn Nets 130-113 Pacers Indiana Golden State Warriors 114-126 Minnesota Timberwolves Toronto Raptors 111-121 Denver Nuggets Pélicans de la Nouvelle-Orléans 109-95 Oklahoma City Thunder

















Bucks de Milwaukee 136-143 Rockets de Houston

















Non seulement Porter Jr est entré dans l’histoire lors du résultat des Rockets contre les Bucks, mais son équipe a corrigé un déficit de 73-65 à la pause, après que les Bucks aient tiré à 55,1% en première mi-temps.

Porter et Christian Wood ont combiné pour 37 points avant la pause, ce qui a préparé le terrain pour leur troisième quart-temps explosif, l’un des Rockets a commencé avec un blitz 20-6.

















Dans l’ensemble, Porter a ajouté 11 passes, Wood a terminé avec 31 points et neuf rebonds et Kelly Olynyk a jumelé 24 points avec 13 rebonds pour Houston. DJ

Wilson, acquis de Milwaukee dans le cadre de l’accord qui a envoyé PJ Tucker aux Bucks à la date limite des échanges, a ajouté 15 points et 12 rebonds pour les Rockets.

Khris Middleton a mené les Bucks avec 33 points, et Bryn Forbes en a ajouté 30 sur 6 tirs sur 10 à 3 points sur le banc. Jrue Holiday a récolté 29 points et 10 passes pour les Bucks.

















Brooklyn Nets 130-113 Pacers Indiana

Kevin Durant a tiré 16 sur 24 du sol en route pour égaler son sommet de la saison de 42 points, Alize Johnson a enregistré 20 points et un sommet en carrière de 21 rebonds, alors que Brooklyn a terminé un balayage de la saison de l’Indiana à Indianapolis.

Les Nets (43-20) ont fait face à des problèmes de blessures une grande partie de la saison, et jeudi n’a pas fait exception avec Kyrie Irving annoncé comme une égratignure tardive de la formation en raison de douleurs à l’aine.

















Durant a porté la charge avec 26,9 points par match, entraînant les Nets à un tir de nuit de 52,8% depuis le sol. Les cinq partants des Nets ont marqué à deux chiffres, Jeff Green, Joe Harris et Landry Shamet ayant tous marqué pour 14 points et Tyler Johnson en ajoutant 11.

Le score équilibré de Brooklyn et son tir efficace ont conduit à une avance presque fil à fil, qui a gonflé jusqu’à 23 points avant un rallye tardif des Pacers. Les Pacers ont obtenu 36 points de Caris LeVert, qui a produit une performance de 5 sur 9 à partir de 3 points.

Dallas Mavericks 115-105 Pistons de Détroit

















Tim Hardaway Jr. a marqué un sommet en carrière de 42 points, aidant les Mavericks de Dallas à surmonter l’absence de Luka Doncic lors d’une victoire de 115-105 sur les Pistons de Detroit.

Trey Burke a ajouté 15 points pour Dallas, qui a avancé d’un match devant Portland pour la sixième place de la Conférence Ouest. Doncic a raté le match à cause d’un problème de coude gauche, et les Pistons étaient également sans leur meilleur buteur à Jerami Grant.

















Le match était serré jusqu’à la dernière minute. Hardaway a marqué 17 points d’affilée au cours d’une séquence du quatrième quart, couronnant cette course avec un pointeur à 3 points avec 1:05 à jouer, ce qui a permis aux Mavericks de prendre une avance de 109-105.

Au cours de cette séquence, Detroit a également commis une faute sur Hardaway à deux reprises alors qu’il tirait un 3, et il a effectué tous ses lancers francs.

















Toronto Raptors 111-121 Denver Nuggets

















Michael Porter Jr. a marqué 23 points, Nikola Jokic a récolté 19 points et 11 rebonds alors que l’hôte Denver Nuggets a battu les Raptors de Toronto.

Les Nuggets, qui avaient marqué sept joueurs à deux chiffres, ont remporté leur quatrième victoire consécutive.

OG Anunoby a marqué 25 points tandis que Kyle Lowry et Khem Birch en ont ajouté 20 chacun pour Toronto. Les Raptors ont joué sans garde Fred VanVleet en raison d’une blessure à la hanche.

Aucune des deux équipes n’a mené par plus de cinq points au premier quart et la plus grosse avance était de six par Denver, à la fin du deuxième. Toronto a rapidement égalé à 50 points.

Facu Campazzo a effectué cinq lancers francs dans les dernières minutes, et le sauteur de Shaquille Harrison avec 4,2 secondes à jouer a donné aux Nuggets une avance de 59-57.

Les Raptors ont pris une avance de 63-61 au début de la troisième et le match est resté serré pendant la majeure partie de la période. Denver a mené 81-75 sur un vol et un lay-up, mais Yuta Watanabe et Birch ont réussi 3 points dans une course de 8-2 qui a égalisé.

Harrison est allé 2-en-4 de la ligne et PJ Dozier a frappé un lay-up et les Nuggets ont pris une mince avance de 87-85 avant la quatrième.

Golden State Warriors 114-126 Minnesota Timberwolves

















Karl-Anthony Towns a marqué 22 points et a réussi un match décisif au quatrième trimestre, propulsant le Minnesota sur la visite de Golden State à Minneapolis.

Ricky Rubio a marqué 26 points et Anthony Edwards en a ajouté 25, aidant le Minnesota à construire une séquence de quatre victoires consécutives pour la première fois depuis novembre 2018.

La défaite a été coûteuse pour les Warriors (31-32), espoirs en séries éliminatoires, qui ont non seulement perdu du terrain dans leur tentative de grimper au classement de la Conférence Ouest, mais ont également chuté un match plus près des Pélicans de la Nouvelle-Orléans dans leur duel pour la 10e et dernière position de play-in d’après-saison.

Après avoir suivi la plupart du temps, les Warriors ont utilisé 16 points au troisième quart de Stephen Curry pour prendre une avance de deux points dans la dernière période.

Un cerceau d’Andrew Wiggins a attiré Golden State même à 99-tous avec 8:41 à jouer, et un autre à 5:24 a maintenu les Warriors à 109-107 avant que Towns ne mène une charge au Minnesota.

















Pélicans de la Nouvelle-Orléans 109-95 Oklahoma City Thunder

















Zion Williamson a marqué 27 points pour mener les Pélicans de la Nouvelle-Orléans à une victoire sur la route contre le Thunder d’Oklahoma City

Les Pélicans, qui ont gagné pour la troisième fois en cinq matchs, se sont déplacés à moins de trois matchs de la 10e place de la Conférence Ouest avec la victoire et la défaite de Golden State au Minnesota. Le Thunder a perdu pour la 15e fois en 16 matchs.

















Brandon Ingram a ajouté 24 points pour les Pélicans, qui n’étaient que cinq des 29 tentatives à 3 points, mais ont marqué 64 points dans la peinture. Luguentz Dort a mené le Thunder avec 17 points.

