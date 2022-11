Résumé de la liste de souhaits budgétaires – Kelowna Capital News

De Blair Qualey

Le gouvernement provincial a récemment publié un rapport qui résume les diverses contributions fournies par les Britanno-Colombiens à la consultation prébudgétaire 2023 du Comité permanent des finances de la Colombie-Britannique.

Comme prévu, la liste de souhaits est longue et le gouvernement a maintenant la tâche difficile de répondre aux besoins et aux désirs des Britanno-Colombiens.

Pour sa part, la New Car Dealers Association of BC faisait partie des nombreux groupes qui ont comparu devant le Comité, sollicitant l’attention du gouvernement dans plusieurs domaines spécifiques, notamment la grave pénurie de main-d’œuvre à laquelle fait face le secteur et le financement continu pour maintenir la position de chef de file de la Colombie-Britannique en matière d’émissions zéro adoption du véhicule (ZEV).

Le rapport du Comité formule une série de recommandations qui traitent de ces priorités, notamment les suivantes :

Métiers et Innovation – Recommandation : Augmenter le financement de base des fournisseurs de formation dans les métiers et veiller à ce que la formation professionnelle soit disponible et accessible dans toute la province; continuer à développer et à envisager des stratégies pour stimuler l’innovation, la durabilité, les apprentissages et les métiers, en travaillant avec l’industrie en tant que partenaire de confiance pour piloter de nouveaux programmes et initiatives.

Cette recommandation est essentielle pour le secteur automobile de la Colombie-Britannique, qui fait face à une grave pénurie de main-d’œuvre, l’industrie prévoyant un besoin de 20 000 travailleurs au cours de la prochaine décennie. La NCDA travaille actuellement avec l’Industry Training Authority, WorkBC et d’autres agences de placement, et recommande que le financement continu pour soutenir les programmes d’apprentissage et de formation professionnelle soit essentiel pour l’industrie et les consommateurs.

Véhicules zéro émission – Recommandation : Tirer parti de toutes les incitations pour accroître l’accessibilité des véhicules à zéro émission (ZEV), y compris l’expansion de l’infrastructure de recharge, le soutien aux programmes de formation des mécaniciens pour l’entretien des ZEV, le développement d’installations de recyclage de batteries et l’élaboration de plans régionaux et flexibles adaptables aux défis uniques des petites et moyennes entreprises. les collectivités éloignées et les zones urbaines à forte densité.

Cette recommandation est essentielle pour que la C.-B. maintienne un rôle de chef de file dans l’adoption des VÉ grâce à un soutien continu du programme de remise sur l’achat de véhicules électriques CleanBC Go ainsi qu’à des investissements clés dans l’infrastructure de recharge essentielle où les gens vivent, travaillent et se divertissent. La NCDA est fière d’administrer le programme de remise sur les véhicules électriques au nom du gouvernement provincial. Malgré la pandémie et les problèmes de chaîne d’approvisionnement, plus de 18 000 transactions de rabais ont été traitées l’an dernier. Aujourd’hui, plus de 70 000 VZE circulent sur nos autoroutes et au premier semestre de 2022, 14,6 % des ventes de véhicules neufs étaient des véhicules zéro émission en Colombie-Britannique.

Bien sûr, les recommandations ne sont que cela et il n’y a aucune garantie quant à leur concrétisation sous la forme d’une politique de financement. Cependant, le gouvernement s’est avéré être un partenaire précieux et notre mémoire met l’accent sur le renforcement des domaines dans lesquels nous avons connu un succès collectif.

Alors que le gouvernement entame maintenant le processus de prise de décision budgétaire sous la direction d’un futur premier ministre, nous avons toutes les raisons d’être optimistes, car ces mesures feront partie de la solution pour maintenir notre économie dans la bonne direction en soutenant une économie de plus en plus verte. économie.

Blair Qualey est président et chef de la direction de la New Car Dealers Association of BC. Vous pouvez lui envoyer un courriel à bqualey@newcardealers.ca.

