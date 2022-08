Résumé de la couverture des annonces des séries Samsung Galaxy Z Fold4, Z Flip4 et Watch5

L’événement Galaxy Unpacked a amené la prochaine génération de pliables de Samsung – les Galaxy Z Flip4 et Z Fold4. Bien qu’il ne manque pas de concurrents en Chine, sur la scène mondiale, la série Z est presque incontestée – le Z Flip3 représentait à lui seul la moitié du marché pliable au cours des trois premiers mois de cette année.

Le Moto Razr 2022 récemment annoncé semble convaincant et il devrait être disponible en Occident (les modèles précédents l’étaient), mais on ne sait pas quand cela se produirait. D’autres comme le Pixel pliable font encore l’objet de rumeurs.

Cela fait de la série Galaxy Z les pliables les plus influents du moment. Consultez notre examen pratique avec le Z Fold4 et le Z Flip4 pour un examen approfondi des mises à niveau. Pour plus de détails, utilisez les tableaux ci-dessous – ils affichent des informations de base telles que la date de lancement et les prix de départ et contiennent des liens utiles pour vous amener aux spécifications et aux pages de comparaison, etc.

Samsung a également dévoilé la nouvelle série Galaxy Watch5 lors de l’événement Unpacked. Pour le meilleur ou pour le pire, Samsung est le seul grand acteur sur le marché de Wear OS, car la plupart des autres fabricants de smartphones préfèrent utiliser des systèmes d’exploitation propriétaires. Il y a une Pixel Watch de Google en route (elle devrait arriver avant le Pixel Fold), puis il y a des options coûteuses comme le Montblanc et les goûts de l’Oppo Watch3, qui exécute un système d’exploitation propriétaire en Chine et devrait passer à Wear OS si et quand il sera lancé à l’échelle mondiale.

